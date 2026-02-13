電子マネー「ビットキャッシュ」の発行元であるビットキャッシュ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：下條 尚)は、株式会社スクウェア・エニックス(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生 隆司)が提供する『ドラゴンクエストX オンライン』のゲーム内アイテムが必ずもらえるキャンペーンを2026年2月13日(金)より開催します。





『ドラゴンクエストX オンライン』 春のビットキャッシュキャンペーン









■キャンペーンページ

https://bit.ly/press2815

※詳細な内容や条件につきましては、キャンペーンページを必ずご確認ください。









■キャンペーン概要

名称：『ドラゴンクエストX オンライン』必ずアイテムもらえる!キャンペーン 2026春

開催期間：2026年2月13日(金)11：00～3月31日(火)23：59





【PRESENT 1】特典アイテムが必ずもらえる！

期間中、ビットキャッシュで一度に5,000円分以上『ドラゴンクエストX オンライン』をプレイ中の機種に対応した決済システムへチャージし、特設サイトへ利用したひらがなIDを入力すると『ドラゴンクエストX オンライン』の下記のアイテムコードがもれなくもらえます。





・DQXショップお買いもの経験値400Exp

・紫の上錬金石 × 75





※プレイ中の機種により、金額以外の参加方法が異なります。詳細はキャンペーン特設サイトをご確認ください。





【PRESENT 2】アイテムを受取ったらDQXショップへ！

期間中、「PRESENT 1」に参加後、DQXショップで合計5,000円分(税込)以上お買い物をすると、

さらに下記の特典アイテムをプレゼントいたします。





・ふくびき券 × 100

・メタル迷宮招待券 × 8





※「ふくびき券 × 100」は「ふくびき券×50」が2つ届きます。

※期間中にDQXショップでの「プレミアムゴールド」の購入(チャージ)や「DQXショップギフト」の購入も、キャンペーンの対象となります。

※すでに購入済みの「プレミアムゴールド」からのDQXショップ利用、および贈られた「DQXショップギフト」でのDQXショップ利用につきましては、キャンペーンの対象外となります。

※「ジェム」「ブックジェム」の購入はキャンペーンの対象外となります。

※特典アイテムの発送は2026年4月下旬を予定しております。

※詳細はキャンペーン特設サイトをご確認ください。





【PRESENT 3】抽選で豪華賞品プレゼント！

期間中、ビットキャッシュで一度に5,000円分以上『ドラゴンクエストX オンライン』をプレイ中の機種に対応した決済システムへチャージして応募すると、『ドラゴンクエストX オンライン』のゲーム内アイテム「武器チャーム」など豪華賞品が抽選で当たります。









＜賞品内容＞

▼賞品一覧

■特賞(以下、2点セット) × 8名様

・ゲーム内アイテム「花びらチャーム桃、いなずまチャーム黄、オーラチャーム青、マイタウン権利証・封書」の4種類内1つ各2名様ずつ

・『ドラゴンクエストX オンライン』キャンペーン限定オリジナルビットキャッシュカード3,000クレジット





■以下よりランダム当選

・『ドラゴンクエストX オンライン』キャンペーン限定オリジナルビットキャッシュカード3,000クレジット × 80名様

・スマイルスライム ぬいぐるみ ロトの血をひく勇者スライム × 7名様

・ドラゴンクエスト プラスチックモデルキットシリーズ ドラキー ダンジョンベースつき × 7名様

・ドラゴンクエスト メタリックモンスターズギャラリーバトル スライム × 7名様

・ドラゴンクエストX おでかけぬいぐるみ ラキ × 3名様

・ドラゴンクエストX おでかけぬいぐるみ ポルテ × 2名様

・ドラゴンクエストX ぶらぶらぬいぐるみ キュルル × 2名様

・ビットキャッシュ5,000クレジット × 7名様





※プレイ中の機種により、金額以外の参加方法が異なります。詳細はキャンペーン特設サイトをご確認ください。

※賞品の抽選および発送は2026年4月下旬を予定しております。









■『ドラゴンクエストX オンライン』について

『ドラゴンクエストX オンライン』は「ドラゴンクエスト」シリーズ初のオンラインRPGです。

インターネットにつなげば、そこにはあなたと同じ、冒険者たちがいる世界。

日本中のプレイヤーとひとつの世界で壮大な冒険を楽しむことができます。

キーボードを使ったチャットはもちろんのこと、カンタンなコマンドを使って、しぐさ付きでプレイヤー同士のコミュニケーションも可能です。

物語の主人公はあなた自身。これまでの「ドラゴンクエスト」のように、町の酒場でAIキャラである「サポートなかま」を雇ってひとりで冒険をすることもできます。

さらに、追加パッケージを導入することで、冒険の舞台はさらに広がります！

そこには新たなストーリーや、誰も見たことのないオドロキの体験があなたを待っています。





『ドラゴンクエストX オンライン』公式プロモーションサイト

https://www.dqx.jp/online/

『ドラゴンクエストX オンライン』公式プレイヤーサイト「目覚めし冒険者の広場」

https://hiroba.dqx.jp/









■株式会社スクウェア・エニックスについて

株式会社スクウェア・エニックスは、エンタテインメント分野において、創造的かつ革新的なコンテンツ／サービスのヒット作品を生み続けるリーディングカンパニーです。当社グループの自社IPの代表作には「ドラゴンクエスト」シリーズ(累計出荷・ダウンロード販売本数8,800万本以上)、「ファイナルファンタジー」シリーズ(同1億8,500万本以上)、「スペースインベーダー」シリーズなどがあります。( https://www.jp.square-enix.com )

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。









■ビットキャッシュについて

ビットキャッシュは、コンビニなどで手軽に購入でき、オンラインゲーム、SNS、動画、音楽、電子書籍など幅広いエンタメサービスで使える、プリペイド式電子マネーです。

会員登録をすれば、コンビニだけでなくネットからも簡単にチャージでき、ポイント特典や限定キャンペーンなど、より便利にご利用いただけます。









■ビットキャッシュ株式会社 概要

会社名 ： ビットキャッシュ株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 下條 尚

設立 ： 1997年3月27日

所在地 ： 東京都中央区銀座1-6-2 LIFE CARD 銀座ビル7F

事業内容 ： 電子マネー「ビットキャッシュ」の発行

電子マネー「ビットキャッシュ」を利用した電子決済サービスの提供

URL ： https://bitcash.jp









≪本キャンペーンに関するお問合せ先≫

ビットキャッシュサポートセンター

TEL ： 0570-00-1674

受付時間： 10：00～22：00(年末年始を除く)

※プリペイド式携帯電話、一部のIP電話、海外からの国際電話はご利用になれませんのでご了承ください。