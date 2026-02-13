注：本リリースは英国において2026年2月12日(木)に発表されたリリースの日本語訳版です。英国ロンドン2026年2月12日発 -グローバル・デジタル・インフラストラクチャ企業であるColtテクノロジーサービス(本社：英国ロンドン、代表：ケリー・ギルダー(Ms. Keri Gilder), CEO、以下Colt）は本日、米国東海岸から欧州を結ぶ新たな大容量ネットワーク・ルートを発表しました。世界で最も通信量が多いデータ経路においてAIによるトラフィックが急増する中、今回の拡張は、米国東海岸、及び米国東海岸-欧州間で、組織（利用者）が求める安全性、大容量、低遅延のルート選択肢を広げています。今回の拡張には、新たな大西洋横断海底ケーブル・ルート、及びファイバー・ネットワーク構築が含まれます。巨大データワークロードを必要とするAI、クラウド、ストリーミングにより、ネットワーク容量需要は過去最高となっており、大西洋横断海底ケーブルは太平洋横断ルートより55%多いデータを伝送しています 大手クラウド、及びコンテンツ・プロバイダは、今回のColtの新インフラにより早期に恩恵を受ける組織のひとつです。主要ルートでは、これらプロバイダのトラフィックが国際帯域使用量の80%以上を占めており、2020年以降需要が増え続ける中、世界の使用帯域は3倍に増加しています。Coltのインフラ拡張は主要データセンターを接続し、これらの企業が将来のネットワーク要求に対しても迅速に容量と復元性を確保し、彼らのエンドユーザに卓越したデジタル体験を提供する事に集中出来る環境を提供します。今回の拡張により、Coltの顧客企業、及びパートナー企業は以下を利用出来るようになります。：- Marea海底ケーブルの通信容量：米国東海岸でワシントンD.C.から約200マイル南に位置するバージニアビーチから、スペイン北部ビルバオを結ぶルート- 大西洋岸の主要ケーブル陸揚げ局間を結ぶ、新たな広帯域ファイバー・ルート- ニューヨークとバージニア州アッシュバーン（Ashburn）間、更にはアッシュバーンとバージニアビーチ間を結ぶ新バックボーン・ネットワーク。アッシュバーンはワシントン首都圏の中心に位置し、世界最大級のデータセンター集積地「Data Center Alley」として知られています。- 多様で大容量の大西洋横断ルーティング・オプションにより、より高い復元性とバックアップを提供- 米国-欧州間でColtインフラを通じ、新たな100G/400G波長オプションによるエンド・ツー・エンド接続：ネットワーク容量急増が見込まれるビジネスに対応Colt テクノロジーサービス 最高執行責任者（COO）のバディ・ベイヤー（Mr. Buddy Bayer）は次のように述べています。「今回のネットワーク拡張は、AIエコノミーを支える、卓越したグローバル・インフラを提供するという、当社の継続的なコミットメントにおける最新の成果です。Coltは、耐量子計算機暗号、及びAIに対応し、全てのレイヤーにおいて持続可能、かつスマートに設計された、世界で最も価値があり持続可能なデジタル・インフラストラクチャを構築・運用しています。」今回のルート拡張はColtのデジタル・インフラストラクチャ拡張戦略における重要なフェーズであり、自身を欧州最大のB2Bファイバー事業者から、世界有数の規模を誇る通信事業者、そして米国市場の主要プレイヤーへと進化させます。高性能かつエネルギー効率に優れた接続への需要が加速する中、企業は急速に変化するデジタル環境において優位性を保つ為に必要な拡張性、復元性、及び革新性をColtに期待しています。今回の拡張により、Coltは米国内で、東海岸に4つの接続済みケーブル陸揚げ局より10の大西洋横断海底ケーブルシステムにオンネットでアクセスが可能となります。これらはColtが持つ40カ国以上に展開するインテリジェント・ネットワーク、1,100以上の接続データセンター、32,000の商用ビル、275以上のクラウドPoP（Points of Presence）につながります。Marea海底ケーブルシステムについて:Marea海底ケーブルシステムは、米国バージニアビーチとスペイン・ビルバオを結ぶ大西洋横断約6,600km（4,100マイル）のケーブルで、「Marea」はスペイン語で「潮」を意味します。他の大西洋横断ケーブルより南側に位置する事で、最高クラスの容量と低遅延を実現する海底ケーブル・システムのひとつです。Coltは本ケーブル内のファイバーを借用し、自社ネットワーク・インフラへ接続します。―――――――――――――Colt テクノロジーサービスについて：Coltは、グローバルAIエコノミーを支える、卓越したデジタル・インフラストラクチャを所有・運用し、社会をつなぎ、コミュニティを築き、人々の生活を変革する企業です。欧州、アジア、北米で活躍する数千名の社員が、「お客様にとって全ての体験をシームレスに」という共通の思いを持って取り組んでいます。お客様やパートナーは、大陸をまたぎ海を越えるネットワークで提供される、Coltの受賞歴あるファイバー・インフラ、デジタル・プラットフォーム、セキュリティ・ソリューションを選択しています。Coltは欧州最大のB2B通信事業者であり、40カ国以上を接続し、32,000の商用ビル、275以上のPoP、12のケーブル陸揚げ局を結び、8つの海底ケーブル・システムを管理しています。また、世界で最も相互接続されているネットワークであるAS3356を共同運用しています。Coltは30年以上前にロンドンで設立され、公平性、包含性、社会正義の価値観に基づき、非上場企業として運営されています。社会課題と持続可能性への強いコミットメントで知られ、あらゆる活動の中心に「お客様・コミュニティ・従業員に想像を超えた結果をもたらす、“無理なくつながる世界”の創造」という目的を掲げています。詳しくは www.colt.net/ja/ をご覧頂くか、LinkedIn、Instagram、TikTok、Facebook、YouTube のコミュニティにご参加ください。