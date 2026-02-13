biid株式会社（以下、ビード。本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：松尾 省三 Web: https://biid.jp/ ）は、運営する「大阪北港マリーナHULL（ハル）」（大阪府此花区 Web: https://hokkoresort.com/ )にて、関西初、HOBIE（ホビー）の公認拠点「HOBIE BASE OSAKA」の体験がついた特別な宿泊プラン「HOBIE（ホビー）体験付き宿泊プラン」の販売を開始いたしました。

「マリーナに泊まる」という新しいライフスタイルの提案

目の前に広がる大阪の海とマリーナ全体が見渡せる宿泊施設「HULL」では、宿泊とマリンレジャーが融合した新しい滞在スタイルを提案します。クルージングやSUP体験などマリンレジャーを心ゆくまで楽しんだあとは、移動のストレスなくお部屋でゆっくり過ごせるのが最大の魅力。大阪市内にありながら、日常を忘れさせる開放的なリゾート空間を提供します。

注目アクティビティ：次世代の足漕ぎ体験「HOBIE（ホビー）」

本プランの目玉である「HOBIE」は、服を着たまま気軽に楽しめるため、冬の澄んだ空気の中でも水上散歩を満喫できるのが大きな魅力です。ペダルを前後に踏むだけでフィンが動き進むことができるので、初心者やお子様でもすぐに乗りこなせます。足で進むため、両手でカメラを持って撮影したり、飲み物を楽しんだりと、水上での自由度が格段に上がります。

選べるアクティビティ

1人乗り足漕ぎSUP：ボードの上に立ってパドルで漕ぐバランス感覚と開放感を満喫！安定感のあるボードで初心者も安心！体幹トレーニングにも◎2人セーリング：風の力だけで進む帆付きの二胴船（ヨットタイプ）お二人で楽しめば波の上の疾走感も面白さも2倍！特別な水上体験を4人乗り大型ボード：足こぎ式で安定感抜群！両手が自由なので写真撮影にもおすすめ。1人が漕ぐだけでもしっかり進むので、小さなお子様連れのご家族様でも楽しめます

ペットOK！海を感じる3つの宿泊タイプ

海に沈む夕日が美しい大阪北港マリーナリゾートHULLは 滞在する方がより楽しめるよう、様々な宿泊タイプをご用意しております。 大阪市内にありながら日常を忘れさせる、マリーナならではの滞在を提供します。一部のキャビンおよびキャンピングカーでは、大切な愛犬と一緒にご宿泊いただけます。ペットと一緒にマリンリゾートを楽しむ新しい形を応援します。キャビン：「プール付きテラス」「ガーデンテラス」「ペントハウス」の3タイプを展開。スタイリッシュな空間で、波音をBGMに贅沢な時間をお過ごしいただけます。キャンピングカー：海外製キャンピングカーでの宿泊は、遊び心たっぷり。BBQ場やプールも併設されており、マリーナにいながら本格的なアウトドア体験が可能です。クルーザー：日本では極めて稀な、本物の船に泊まれる宿泊プラン。マリーナの夕日と夜景を独占しながら、大切な方と特別な一夜を演出します。

宿泊プラン詳細

プラン名：HOBIE（ホビー）体験付き宿泊プランプラン内容： 宿泊 ＋ HOBIE体験（1人乗りSUP / 2人乗りセーリング / 4人乗りボードから選択）チェックイン： 15時00分 ～ 24時00分チェックアウト： 10時00分までお食事： 朝食なし・夕食なし（併設レストランやBBQをご利用いただけます）料金： 9,000円～（大人2名様ご利用時、1室1名様あたり／消費税込み）予約：https://www7.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=27000048&ty=lim&plan=58,59&lan=JPNURL： http://hokkoresort.com/plan/hobie

大阪北港マリーナHULL概要

施設名称：大阪北港マリーナHULL〒554-0052 大阪府大阪市此花区常吉2-13-18電話番号：06-4400-5138URL ：https://hokkoresort.com/

会社概要

会社名 ： biid株式会社代表者名： 代表取締役 松尾 省三所在地 ： 〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4電話番号： 050-2018-0924HP ： https://www.biid.jp/事業内容： マリーナ、ビーチハウス等の施設運営、マリン関係アイテムの販売、レンタル