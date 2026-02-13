株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、コンビ株式会社（本社：東京都台東区）のベビー用マグ『ラクマグ』シリーズから、ディズニーとモンポケの新デザインモデルを販売いたします。2026年2月27日（金）から4月23日（木）まで全国のアカチャンホンポとオンラインショップ（https://shop.akachan.jp）にて先行販売いたします（※）。

※「ラクマグ プレミアムセット ドナルド＆デイジー/ミッキー＆ミニー」、「ラクマグ プレミアムセット ピカチュウ＆イーブイ」は、一部店舗によりお取り扱いがない場合がございます。









【ディズニーデザイン／モンポケデザインの商品URLはこちら：https://bit.ly/3M6DeYx 】

本商品は、赤ちゃんが“じぶんで飲む”練習をスムーズにできるよう設計されたマグシリーズです。

「吸う」「飲む」を行いやすい構造に加え、お手入れのしやすさにもこだわり、ママ・パパも使いやすい工夫が詰まっています。

今回、おしゃれなくすみカラーの新たなデザインが仲間入りしました。機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムです。

商品特長



【ディズニー・モンポケデザインがくすみカラーで新登場】

“大人もキュンとするかわいらしさ”をコンセプトに、落ち着いた色味と小柄なモチーフを組み合わせました。

＜やさしい雰囲気のディズニーデザイン＞













＜ふんわりカラーのモンポケデザイン＞













『ラクマグ』の特長

■赤ちゃんが吸いやすい形状でストロー飲みを応援

6ヵ月頃から使える、赤ちゃんがくわえやすく吸いやすいストローの形状を採用しています。

さらに、「ふき出し防止弁」があるので、ストローからの漏れを防ぎます。









■漏れにくく、飲みやすさもひと工夫

＜Wラクピタ構造＞

アダプターのマークに合わせて締め、キャップをピタッと閉じればダブルで中身の漏れを防ぎます。





※「漏れを防ぐ」：誤使用、経年劣化による場合などを除く (キャップを閉じた状態)。

＜ベビーハンドル＞

持ちやすい斜めハンドルを採用しているため、マグを大きく傾けなくても飲むことができます。









■パッキンレス構造でお手入れ簡単！食洗機の使用もOK

飲み口とパッキンが一体になっているため、付け忘れによる漏れの心配がありません。

お手入れは食洗機(※)で洗うことができ、煮沸・薬液消毒なども可能です。

毎日使うものだからこそ、お手入れが簡単な仕様になっています。









※業務用を除く。

■暑くなる季節におすすめなステンレスタイプも！

保冷専用の魔法びん構造で暑い季節でも飲み物がぬるくなりにくく、おでかけにも大活躍します。

さらに、飲み口・キャップ・ボトルまで食洗機(※)対応なので、お手入れが簡単で便利です。

※業務用を除く。

※飲み口とキャップアダプターは、煮沸・薬液消毒などにも対応しています。

商品概要

＜ディズニーデザイン＞









■商品名：ラクマグ 漏れないストロー 240 ドナルド＆デイジー

■容量 ：240mL

■対象 ：6ヵ月頃～

■価格 ：1,880円（税込2,068円）





■商品名：ラクマグ 漏れないストロー 340 ミッキー＆ミニー

■容量 ：340mL

■対象 ：6ヵ月頃～

■価格 ：1,980円（税込2,178円）



■商品名：ラクマグ ステンレス 漏れないストロー mini くまのプーさん

■容量 ：180mL

■対象 ：6ヵ月頃～

■価格 ：3,780円（税込4,158円）









■商品名：ラクマグ ステンレス 漏れないストロー large ミッキー

■容量 ：370mL

■対象 ：6ヵ月頃～

■価格 ：3,980円（税込4,378円）







■商品名 ：ラクマグ プレミアムセット ドナルド＆デイジー／ミッキー＆ミニー

■セット内容：・はじめてのストロー 240 ドナルド＆デイジー 1個

・はじめてコップパーツ 1個

・漏れないストロー 340 ミッキー＆ミニー 1個

・インナーストロー １本

■容量 ：ドナルド＆デイジー 240mL ／ミッキー＆ミニー 340mL

■対象 ：4ヵ月頃～

■価格 ：4,800円（税込5,280円）

※一部店舗により取り扱いがない場合があります。

＜モンポケデザイン＞





■商品名：ラクマグ 漏れないストロー 240 イーブイ

■容量 ：240mL

■対象 ：6ヵ月頃～

■価格 ：1,880円（税込2,068円）



■商品名：ラクマグ 漏れないストロー 340 ピカチュウ

■容量 ：340mL

■対象 ：6ヵ月頃～

■価格 ：1,980円（税込2,178円）





■商品名：ラクマグ ステンレス 漏れないストロー mini イーブイ

■容量 ：180mL

■対象 ：6ヵ月

■価格 ：3,780円（税込4,158円）









■商品名：ラクマグ ステンレス 漏れないストロー large ピカチュウ

■容量 ：370mL

■対象 ：6ヵ月頃～

■価格 ：3,980円（税込4,378円）





■商品名 ：ラクマグ プレミアムセット ピカチュウ＆イーブイ

■セット内容：・はじめてのストロー 240 イーブイ 1個

・はじめてコップパーツ 1個

・漏れないストロー 340 ピカチュウ 1個

・インナーストロー １本

■容量 ：イーブイ 240mL ／ピカチュウ 340mL

■対象 ：4ヵ月頃～

■価格 ：4,800円（税込5,280円）

※一部店舗により取り扱いがない場合があります。

別売りで、ラクマグシリーズの4ヵ月頃から使える「はじめてストロー」、5ヵ月頃から使える「はじめてコップ」も販売飲み口を付け替えると成長に合わせて長く使うことができます。

※「漏れないストロー 340」と「漏れないストロー large」に、「はじめてストロー」（4ヵ月頃から）のスペアパーツはご使用いただけません

©Disney ©Disney.Based on the"Winnie the Pooh"works by A.A.Milne and E.H. Shepard.

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.