株式会社カンゼン（東京都千代田区）は、巨人で「便利屋」と呼ばれ中継ぎ投手として活躍した元プロ野球選手・田原誠次 氏のコラム集『巨人をクビになりハローワークに通った男が、工場勤務で見つけた“本当の幸せ”』を2月16日に刊行いたします。

「文春野球コラム」前代未聞の3万5000HITで大バズり！

坂本勇人、菅野智之、戸郷翔征、阿部慎之助らとの秘話もプロ野球戦力外の先にたどり着いた僕の居場所「便利屋」と呼ばれた元中継ぎピッチャーの人生訓野球コラム界に現れた新星、初の書籍化

後上翔太（純烈）推薦！

自称「草食動物」の田原さん。攻めに攻めた心の叫び。これを言える人に僕はなりたい。

サンプルページ

目次

第1章 人生は、なんとかなる。第2章 草食動物の目は、横についている。

プロフィール

【著者】田原誠次（たはら・せいじ）1989年生まれ、宮崎県延岡市出身。聖心ウルスラ学園高→倉敷オーシャンズ→巨人。2011年ドラフト7位で巨人に入団すると、中継ぎ投手として活躍。2016年にはチーム最多の64試合に登板し、「便利屋」として重宝された。一方で、契約更改時にリリーフ陣の酷使ぶりを球団フロントに訴えるなど、シーズンオフのメディアを賑わせた。2020年に戦力外通告を受け、現役を引退。現在は沖データコンピュータ教育学院のコーチを務めている。2023年に文春野球コラムにコラムニストとして登場すると、年間最優秀コラムを受賞するなど新たな才能を示した。

【編集・構成】菊地高弘（きくち・たかひろ）1982年生まれ、東京都出身。雑誌『野球太郎』編集部員を経てライターとして独立。「菊地選手」名義で編集・執筆した『野球部あるある』（全3巻・集英社）は13万部のヒット作になった。2019年に上梓した『下剋上球児 三重県立白山高校、甲子園までのミラクル』（カンゼン）はTBS系日曜劇場の原案としてドラマ化された。文春野球コラムでは田原誠次に参戦を依頼し、聞き取り・構成を担当した（ただし、田原の語り口や言葉選びが秀逸だったため、特別に色を加えることはしていない）。

書誌情報

書名 『巨人をクビになりハローワークに通った男が、工場勤務で見つけた“本当の幸せ”』ISBN：978-4-86255-791-9著者：田原誠次編集・構成：菊地高弘ページ数：224P判型：四六判定価：1,980円（本体1,800円＋税）発売日：2026年2月16日出版社：カンゼン商品URL：https://www.kanzen.jp/book/b10159370.html

【この件に関する問い合わせ先】

https://www.amazon.co.jp/dp/4862557910https://books.rakuten.co.jp/rb/18479942/

株式会社カンゼン宣伝プロモーション部担当：伊藤真TEL：03-5295-7723MAIL：ito@kanzen.jp