サラダ・デリカテッセンの専門店「GONNA DAYS(ゴナデイズ)」(運営：Mr. LAND 株式会社〈東京都千代田区、代表取締役社長：名塚 令〉)は、2026年2月21日(土)よりブランド初のライスボウル2種を GONNA DAYS東急吉祥寺店にて販売いたします。今回登場するライスボウルは、多様な食文化が交差するハワイのローカルフード(ボウルフード)を背景に開発した、新しいワンボウルメニューです。彩りの豊かさに加え、素材同士の相性や後味の軽やかさにも配慮し、しっかりとした満足感がありながらも、重たさを感じにくい仕上がりを目指しました。またこれまで展開してきたPOP UPで多く寄せられていた「サラダにご飯を合わせたボウルを楽しみたい」という声にお応えし、“主食と数種類のおかずをワンプレートで手軽に、バランス良くとる“というハワイの伝統的なローカルフードの考え方をとり入れた現代の食生活に合うワンボウルに仕上げました。

◆雑穀米とメカジキ＆グリル野菜のライスボウル ～香味野菜の和風ドレッシング～

大きなメカジキと彩り豊かなグリル野菜が目を引く、GONNA DAYSならではのバランスを追求したライスボウル。ベースには、穀物の香ばしさと程よい食感を楽しめるよう、白米に十五穀米を混ぜ炊き上げたご飯にキヌアを添えています。主役のメカジキは、表面を高温で短時間焼くことで旨みを閉じ込め、しっとりと仕上げました。ドレッシングは、醤油をベースに香味野菜のコクと甘みそして程よい酸味が、隠し味であるアンチョビの旨みと調和しています。メカジキにもご飯にもなじみ、全体をまとめる味わいです。彩り豊かな野菜は、グリルして甘みと香ばしさを引き出すことで、主役の味をバランス良く引き立てています。軽やかでありながら満足感があり、素材の組み合わせや彩り、野菜の使い方まで考え抜いた、ヘルシー＆ボリューミーなワンボウルです。

商品名：雑穀米とメカジキ＆グリル野菜のライスボウル ～香味野菜の和風ドレッシング～販売日程：2026年2月21日(土)～販売価格：1個 \1,728(税込)※レンジ加熱対応の容器でご用意しております。温めることで、素材の香りと風味が一層引き立ちます。(ドレッシング容器除く)

◆雑穀米と海鮮＆アボカドのライスボウル

ハワイのポキ丼から着想を得て生まれた当商品のベースには、穀物の香ばしさと程よい食感を楽しめるよう、白米に十五穀米を混ぜ炊き上げたご飯を使用しています。主役のポキは、マグロとサーモン。牡蠣醤油を使用したコクのある特製ダレに漬け込み、海鮮本来の旨みを引き立てました。自社農園で育てた野菜の王様と言われるケールや、ミネラルや葉酸を豊富に含むと言われているビーツ等の西洋野菜を組み合わせることで、コクのある味わいに軽やかさを添えています。まろやかなアボカドが全体をやさしくまとめ、ご飯との相性も抜群。ひと口目から満足感がありつつ、食べ進めるほどに素材それぞれのバランスの良さが感じられるワンボウルです。

商品名：雑穀米と海鮮＆アボカドのライスボウル販売日程：2026年2月21日(土)～販売価格：1個 \1,728(税込)

◆多様な食文化が交差するハワイのローカルフード(ボウルフード)

ハワイのボウルカルチャーは、日系移民が持ち込んだどんぶり文化を背景に、ポリネシアンの食材やアメリカのカフェ・デリ文化が重なり合いながら育まれてきました。ご飯に野菜や魚、肉などを自由に組み合わせるスタイルは、手軽でありながら無理なく食べられる、実用的な食の形として、多くの人に親しまれています。GONNA DAYSのライスボウルは、日本を拠点に、ロサンゼルスを中心とするアメリカの食文化を継続的にリサーチしてきた知見から生まれました。今回、そのリサーチをハワイへと広げ、現地の食シーンを体験する中で、ボウルカルチャーの本質に着目。白米だけでなく十五穀米をベースに、自社農園で育てた西洋野菜を中心とした素材を組み合わせ、食感や香り、味わい、彩りのバランスに配慮して開発しています。その思想を表現したのが、GONNA DAYSのライスボウルです。食べる時間そのものが心地よく楽しめるワンボウルとして仕上げました。今回のライスボウルに限らず、ロサンゼルスやハワイの食文化が持つ考え方や楽しみ方を学びながら、日常に寄り添う食の形を探り続けていきます。今後も海外の食文化と向き合いながら、GONNA DAYS ならではの視点で、サラダやデリカテッセンを提案してまいります。＜販売店情報＞【販売店舗】GONNA DAYS東急吉祥寺店【営業時間】10:00～20:00【電話番号】070-1307-6039【住 所】〒180-8519 東京都武蔵野市吉祥寺本町 2-3-1 東急百貨店吉祥寺店 B1 階食品[東急フードショー]内

◆GONNA DAYSとは

GONNA DAYSは、“より豊かで彩りのある、あなたらしいインナービューティーを”をテーマに、西洋野菜を主軸に身体の内側から健康と美を追求するインナービューティーブランドです。健康と美容の流行の先駆けであるアメリカ・ロサンゼルスの食生活に欠かせない西洋野菜に着目し、千葉県山武市に自社農園「Mr.ベジろべぇー」を開園いたしました。 西洋野菜は色鮮やかで野菜の味が濃く、栄養価も高いことから日本でも注目されています。西洋野菜をとり入れ、健康意識を高めながら日常に寄り添う新しい食体験をGONNA DAYSは提供いたします。ブランド名に込めた「GONNA」の精神〈ポジティブな変化と成長のプロセス〉を大切に、日常の食生活に彩りを加え、未来の自分を誇れるような健康と美容をサポートいたします。＜ブランド情報＞【Homepage】https://gonnadays.com【Instagram】https://www.instagram.com/gonnadays【YouTube】https://www.youtube.com/@gonnadays【TikTok】https://www.tiktok.com/@gonna_days

◆西洋野菜を作る自社農園「Mr.ベジろべぇー」

千葉県山武市にある自社農園「Mr.ベジろべぇー」では、西洋野菜を中心に、有機の里づくりを目指す土地で丁寧な野菜作りを行なっています。農園のある千葉県山武市は、北総台地と呼ばれ、寒暖差のある環境により、美味しい野菜が育ちます。専任スタッフが手作業で草抜きも行い、ひとつひとつの野菜を大切に育てています。【Instagram】https://www.instagram.com/mr.vegerobe