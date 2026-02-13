２月１２日に放送されたTBS系列「櫻井・有吉THE夜会」にて、芸能人の家に眠る不用品！売ったらいくら？俳優の髙嶋政伸さんが自宅の片付けを行う中に出てきた、不気味なおもちゃ。過去におもちゃコレクターの北原照久さんから頂いたブリキのおもちゃである。かなり古いおもちゃのようだ。髙嶋さん曰くおそらく貴重なもの。この不気味なブリキのおもちゃは「フランケンシュタイン」のおもちゃだ。リサイクルショップの査定額は２０００円。髙嶋さん「２０００円か。うちの大切な宝物。大事に僕が」と査定価格に納得がいかず、結局手放さず、売らずに持ち帰った。後日、おもちゃ鑑定の専門家に鑑定を依頼。物凄いお宝なのでは⁉という期待が生まれる！スタジオ内もブリキのおもちゃに大注目！

これは本当にお宝なのか⁉

ヴィンテージ玩具、キャラクター玩具の専門家が登場！おもちゃ鑑定歴３３年、鑑定士の小材直由氏。小材氏「古いおもちゃは、人によっては不用品と思って燃えないゴミの日に捨てられてしまうケースが多いです。後から気が付いて、あれはお宝だったんだ！と驚く方もたくさんいらっしゃいます。特に昭和、平成初期の玩具は、日本製造の素晴らしいおもちゃが多いため、海外コレクターが投資対象で購入していたりします」

驚きの鑑定額⁉

髙嶋政伸さんのお持ちのブリキ玩具は、１９９１年、当時、マイクカンパニー（現在：マイクインターナショナル）発売の商品。日本製造の貴重なブリキ玩具である。約３５年経過したヴィンテージトイ。歩行型ブリキ「ユニバーサルモンスターシリーズ FRANKENSTEIN フランケンシュタイン」当時販売価格が6,800円。フランケンシュタインの他に３種、狼男、半魚人、ミイラ男が発売されていた。当時各３０００個製造販売された。ユニバーサルスタジオからライセンス取得したという代物で、当時アメリカ国内でも話題になった逸品である。１９９１年当時、日本では大阪のアメリカ村のショップでしか購入できなかったもので、ほぼ限定品であり、現在ではたいへん入手困難である。「鑑定額は、１万５千円」３０年以上経過したヴィンテージ玩具としては、綺麗な状態。海外コレクターを中心に人気があります。当時の販売価格から比較しても上がっている。これは価値が上昇していることになります。この玩具の凄いところは、日本製造であること、特に現代でブリキ玩具を製造する工場が少なく、日本製ブリキ自体に価値が発生します。復刻版ではなく、完全オリジナル品。手と頭部が硬化ビニールでリアルに再現されていることも特徴。箱があり、ライセンスカード（説明書）、中敷きのダンボール等すべてそろった完品であれば２万円の鑑定額です。

海外コレクターが狙っているおもちゃ投資の世界とは！

小材直由氏が考えるおもちゃ投資は、ズバリ！ヴィンテージキャラクター玩具です。３０年以上経過した玩具の中でも日本製造のキャラクター玩具は、現在、取引金額が上がっています。具体的には、人気キャラクター（アニメ、特撮関連）を中心に海外コレクターが集めています。なぜ、ここまでになるか⁉と言うと、日本製造の玩具が現代で入手困難でありことと、繊細でデザインのよい日本のキャラクターは海外で大人気なのです。特にアニメーションは日本発祥が多く、海外の信者の多数存在します。相場によっては、１個数千万円で取引されています。年々上昇しているキャラクター物ですと、数年で何倍という価額なので、完全に投資対象と言えるでしょう。ここ数年、オープンオークションも各地で開催されています。玩具も骨董品扱いされていますから、お持ちでしたら専門家に相談するのが得策でしょう。番組内では、小材氏保有の貴重な超合金マジンガーZ（１９７４年 ポピー社発売）の映像。１個数百万という査定額であるというコメントにスタジオ騒然。箱付きで綺麗な状態であれば驚きの値段が付くという。

これから注目の日本製玩具は？

ソフビ（ソフトビニール人形）や超合金（ダイキャスト合金玩具）でしょう。特に、昭和時代のキャラクター玩具は、現代でも人気でリバイバル放送やリメイクされて放送されています。１９７０年代以降のロボットアニメや戦隊ヒーローは海外で大人気です。相場が年々上昇しています。特に為替レートも変動し、日本市場からヴィンテージ玩具が少なくなっています。インバウンド需要もあることから、コレクターズアイテムとして扱われています。

小材直由（こざいなおよし）プロフィール

おもちゃ鑑定士、ラジオパーソナリティ。国際ジェロントロジー大学校客員教授。漫才協会玩具部顧問。メディア鑑定企画に多数出演、株式会社BANDAI SPIRITSと復活シリーズに企画協力。（出演情報）・フジテレビ系列「ぽかぽか」・TBS系列「知識の扉よ開け！ドア×ドアクエスト」 「櫻井・有吉THE夜会」・テレビ東京系列「開運！なんでも鑑定団」・発するFM84.0Mhz「小材直由のアニメNOW！」・発するFM84.0Mhz「小材直由のマニア経済学」（公式YouTubeチャンネル）・「小材直由の超合金鑑定」 ＠user-chogokin