小さな奇跡は、あなたと出会えたその瞬間から、静かに始まっていた。

Crisp Melo（クリスプ・メロ）の今年最初のシングル「プチミラ」（Petit Miracle）は、バレンタインシーズンに届ける、“かけがえのないあなたと出会えたこと”を起点に描かれる、ポップで心温まるラブソングです。この曲が描くのは、ふたりだけに閉じた愛ではなく、出会えたことで生まれた安心や幸せが、自然と自分の中に余白をつくり、その想いを、誰かにも分けたくなるような気持ちです。サウンドは、Crisp Meloらしいきらめきのあるポップな質感に、可愛らしさと感謝の気持ちを重ねた仕上がりとなっています。

あなたに会えるだけで、その日がまるで誕生日のように特別に感じられる。「プチミラ」は、そんな小さな奇跡をいくつも重ねながら、今感じている幸せや、愛する人への感謝を描いたラブソングです。Crisp Meloが紡ぐ、あなたと出会えたことから始まる、小さなミラクル。この曲が、大切な人を想う気持ちを、未来へとつないでいきますように。■ リリース情報 ◾️Crisp MeloDigital Singleプチミラ（Petit Miracle）配信開始日：2026年2月14日（土）▶︎Streaming & Download https://lnk.to/CM_PM

Zepp Shinjuku出演決定

Zepp Shinjukuで開催となる「OSHIVIEW Music Wave～Girls Pop Collective～」に出演決定。「Girls Pop」にフォーカスした、新しい日本のアイドル・ガールズグループシーンを切り拓こうとしている、個性と表現力を持つガールズグループが出演します。■OSHIVIEW Music Wave～Girls Pop Collective～ 公式ページ：https://www.oshiview.jp/musicwave/

