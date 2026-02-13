東武百貨店 池袋本店は、2月19日(木)から24日(火)までの6日間、「バウムクーヘン博覧会」を開催します。全国47都道府県から約300種類のバウムクーヘンが一堂に集結！各地のこだわりのバウムクーヘンが勢揃いする【ご当地バウムクーヘンコーナー】のほか、各店舗がブースを構え出店する【ブランドブース】では、初出店10店舗を含む人気ブランド30店舗を展開します。









◆注目の「米粉」バウムクーヘン！初出店3店舗をご紹介

近年、グルテンフリーなどの食スタイルが注目され米粉の需要が高まっていること等から、米粉の需要量はこの7年間で、およそ1.8倍に。※

今回初出店の3店舗では、注目の米粉バウムクーヘンを展開します。 ※出典：農林水産省 令和7年12月「米粉をめぐる状況について」





【KOKOKOバウムクーヘン】「玄米バウムクーヘン・ストロベリー」





●初出店

岐阜県【KOKOKOバウムクーヘン】

玄米バウムクーヘン・ストロベリー

2,501円(1個)〈各日販売予定30点〉

ムース仕立てのしっとりジューシーな味わいのいちごバウムクーヘン。プチプチ食感の荏胡麻を上にトッピング。









【たぬクーヘン】「たぬクーヘン(しっとり)」





●初出店

栃木県【たぬクーヘン】

たぬクーヘン(しっとり)

1,781円(1個)〈各日販売予定20点〉

たっぷり使用したバターとほんのりラム酒が香る米農家がじっくり焼き上げた米粉バウムクーヘン。









【Sweets house PIMAL】「茶師厳選 静岡抹茶バウム ハード」





●初出店

静岡県【Sweets house PIMAL】

茶師厳選 静岡抹茶バウム ハード

2,376円(1個)〈各日販売予定80点〉

茶処静岡県の茶師が厳選した抹茶を使用した米粉バウム。しっとりとした口当たりが魅力。









◆その場でブリュレ！できたてを楽しめる実演バウムクーヘン

【MYSTAR BASE】「アップルキャラメルブリュレ」





●実演

神奈川県【MYSTAR BASE】

アップルキャラメルブリュレ

810円(1個)〈各日数量限定〉

ほろ苦いキャラメルカスタードとりんごの甘酸っぱさがとろけ合う一品。トップのりんごにはアクセントでシナモンをひとふり。









【小樽石蔵バウム】「ブリュレカスタードインバウム」





●実演

北海道【小樽石蔵バウム】

ブリュレカスタードインバウム

567円(1個)

北海道産の小麦、卵、砂糖を使い焼き上げたしっとりバウム、とろけるカスタード、パリッと香ばしいキャラメリゼの三層が織りなす至福の味わい。









◆今ココでしか味わえない！東武限定バウムクーヘン

【Toki-Tokyo Baumkuchen】「ヘーゼルナッツチョコバウム」





●東武限定品

東京都【Toki-Tokyo Baumkuchen】

ヘーゼルナッツチョコバウム

3,501円(1個)〈各日販売予定10点〉

ヨーロッパで使用されるスパイス「トンカ豆」が香る贅沢なチョコバウム。









【三寿園】「三寿園 濃香抹茶」





●東武限定品

愛知県【三寿園】

三寿園 濃香抹茶

1,851円(1個)〈各日販売予定20点〉

愛知県の「西尾抹茶」をふんだんに使用した濃厚かつ香り豊かな抹茶バウムクーヘン。









◆バウムクーヘン専用AIオーブンで焼きたてバウムクーヘン！

●焼きあがり予定 午前10時30分～午後6時30分(1時間ごと)

AI搭載バウムクーヘン専用オーブン「THEO」(テオ)が会場内にてバウムクーヘン作りを実演。焼きたてバウムクーヘンは、博覧会でしか味わえない一品。





【バウムクーヘン専用オーブン「THEO]】





【焼きたてバウムクーヘン】





↑焼きたてバウムクーヘン 432円(1カット)

※なくなり次第終了









◆お好みバウムクーヘンを5種類選んで食べ比べ!

47種類のご当地バウムクーヘンをテイスティングできるイートインコーナー「バウムクーヘンBAR47」を展開。お好みの5種類をお選びいただき、ひと口サイズでご提供。





【バウムクーヘンBAR47】





お好きなバウムクーヘン5種

イートイン 510円(1皿)〈各日数量限定〉

※なくなり次第終了









◆バウムクーヘンを投げる!?「バウム投げ」を実施

全国8地方の的へ、バウムクーヘン型のリングを投げるゲームを開催します。





【バウム投げ】





●Aコース 1回3投 100円

賞品：リングが入った地方のご当地ミニバウムクーヘンを1個プレゼント。

●Bコース 1回3投 500円

賞品：リングを全て同じ的に入れるとその地方のご当地バウムクーヘンを1個プレゼント。

※各日先着400名様となります。

※各コースお渡しするバウムクーヘンは1個です。

外れても参加賞がございます。









※2月10日(火)時点の内容です。※写真はイメージです。※表示価格は「消費税込み」の価格です。店内の飲食スペースでお召しあがり(イートイン)の場合は「消費税率10％」の価格となります。※数に限りがございます。売切れの際はご容赦くださいませ。









＜「バウムクーヘン博覧会」 概要＞

期間 ：2026年2月19日(木)～24日(火)

場所 ：東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約270坪)

営業時間：午前10時～午後7時 ※イートインは閉場30分前がラストオーダーとなります。