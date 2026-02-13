フランスのデザインハウス「Lexon」の新製品・コレクションをライフスタイルストアおよびECにて取扱開始

完実電気株式会社

完実電気株式会社（代表取締役：山田慎一、本社：東京都千代田区神田神保町3-25）は、1991年の創業以来、世界90か国以上で展開し、9,000を超える販売拠点を有するフランス発のライフスタイルブランド「Lexon（レクソン）」と、日本国内における正規販売代理店契約を締結いたしました。

アラームクロック、ランプ、ポータブルスピーカーなどの新製品11種類をはじめ、日常を彩る「Lexon」のコレクションを、2月13日（金）より発売いたします。

デザイン性と機能性を高い次元で融合した、Lexon のアラームクロックコレクション。 直感的な操作と洗練された佇まいで、目覚めと眠りの時間を心地よく整えます。

名だたる235 以上のデザイン賞を受賞するなど、Lexonはフレンチデザインを代表するブランドとして高い評価を得ているFlip Mini

Flipシリーズのアイコニックなコンセプトを、よりコンパクトなサイズに凝縮。USB-C充電式で最大6か月のバッテリーライフを実現し、持ち運びにも最適。

旅行や外出先でも活躍する、軽量でスタイリッシュなアラームクロック。

▶サイズ:8.0×4.9×2.3 cm 重量:68 g リバーシブルアラーム時計、LCD ディスプレイ、明るさ調節機能、タッチでスヌーズ&ライトアップ

ブラック、ピンクなど全9色 市場予想売価\4,480Flip Classic

ひっくり返すだけでアラームを操作できる、Flipシリーズの定番モデル。直感的な操作性と高い視認性を備え、ベッドサイドでの使いやすさを追求。

空間に映えるカラーバリエーションも魅力。

▶サイズ:10.4×6.5×2.6 cm 重量:125 g リバーシブルアラーム時計、LCD ディスプレイ、明るさ調節機能、タッチでスヌーズ&ライトアップ、最大 6 ヶ月のバッテリーライフ

ホワイト、オレンジなど全9色 市場予想売価\5,980Flip Premium

アルミ仕上げのボディとブラックVA LCDを採用したプレミアムモデル。音に反応して画面が点灯するサウンドセンサーを搭載。

洗練されたデザインで、上質な目覚めを演出。

▶サイズ:10.4×6.5×2.6 cm 重量:165 g リバーシブルアラーム時計、ブラック VA LCD ディスプレイ、音声センサーでスクリーンを起動、タッチでスヌーズ&ライトアップ、調整可能なアラーム音量、最大 3 ヶ月のバッテリーライフ

アルポリッシュドなど全6色 市場予想売価\6,980Ray Clock

ピュアブラックの VA LCD ディスプレイを採用した、多機能デザインアラームクロック。温度・湿度センサーや複数のメロディを搭載し、快適な目覚めと穏やかな夜をサポート。

ミニマルで上品なデザインが、ベッドサイドに心地よい時間をもたらします。

▶サイズ:W9×H4.4×D7.4 cm 重量:230g 9 種類のメロディと自然音、タッチでスヌーズ&ライトアップ、室内温度・湿度の表示、最大 6 ヶ月

のバッテリーライフ

ロウ・アルユーなど全5色 市場予想売価\8,980Mina Sunrise

日の出・日の入りの光を再現するサンライズ＆サンセット機能を備えた、ライト一体型アラーム。 徐々に変化する光と自然音により、やさしい目覚めと穏やかな入眠をサポート。

洗練されたデザインで、ベッドサイドに心地よいリズムをもたらします。

▶サイズ:11 x 11×11cm 重量:235g メロディーと自然音、スヌーズ機能 & 調光機能、最大光量:70 ルーメン、9 色の LED ランプ、アルミ仕上げ、最大 4 ヶ月のバッテリーライフ

洗練されたデザインと使いやすさを備えた、Lexon のポータブルライトコレクション。 シンプルな使い心地と美しいフォルムで、日常の空間に心地よい光をもたらします。

ゴールド、ガンメタルなど全5色 市場予想売価\11,980ソフトゴールドなど全6色 市場予想売価\4,480Mimi

スリムなアルミシェードとミニマルなフォルムが印象的な、ポータブルデザインランプ。クリップオン機能とフレキシブルアームにより、テーブルランプから読書灯まで自在に対応。

直感的な操作とやわらかな光で、日常の空間にさりげないアクセントを添えます。

▶サイズ:4.6×4.6×22 cm 重量:47g 9 色の LED ランプ、調光機能、最大光量:20 ルーメン、テーブルスタンド、アルミランプシェード、最大 12 時間のバッテリーライフ

グロッシーホワイトなど全6色 市場予想売価\11,980Orbe

けん玉（ビルボケット）から着想を得た、遊び心あふれるポータブルランプ。磁気で着脱できるヘッドと直感的な操作により、テーブルランプから読書灯まで自在に対応。

美しさと機能性を兼ね備え、空間に印象的なアクセントを加えます。

▶サイズ:10×10×21.8 cm 重量:532g 9 色の LED ランプ、調光機能、最大光量:100 ルーメン、最大 48 時間のバッテリーライフ、IPX4 設計

ライトピンク、ガンメタルの全2色 市場予想売価\14,980Bubble Lamp

アルミ仕上げのボディとオパールガラスを組み合わせた、デザイナーズデスクランプ。

15W対応のワイヤレス充電機能とUSB-Cポートを備え、照明と電源をスマートに集約。

洗練された佇まいで、デスクやベッドサイドに上質な機能美をもたらします。

▶サイズ:12×12×29.7 cm 重量:473g 9 色の LED カラー、フロストガラス製ディフューザース、調光機能、最大光量:150 ルーメン、最大 6 時間のバッテリーライフ

ダークブルーなど全9色 市場予想売価\14,980Steli

9色のLEDカラーを備え、タッチ操作で直感的に使えるテーブルランプ。Bluetooth接続により複数台を同期させ、空間全体を統一した光で演出可能。

ミニマルなフォルムとアルミ仕上げが、日常に洗練された光を添えます。

▶サイズ:7.7×7.7×28.6cm(ライト部 3.7×3.7) 重量:135g 調光機能、最大光量:120 ルーメン、最大 10 時間のバッテリーライフ

日常のシーンに寄り添うデザインと使いやすさを備えた、Lexon のポータブルスピーカーコレクション。 屋内外を問わず、音のある時間を気軽に楽しめます。

Tykho 3

「TIME」誌の表紙を飾った歴史を持つ、Lexon を象徴するアイコニックなラジオデザイン。FMラジオとBluetooth(R)スピーカーを搭載し、音楽やラジオを自在に楽しめる一台。

防滴仕様と最大20時間のバッテリーで、暮らしのあらゆるシーンに寄り添います。

▶サイズ:14×4.5×8.1 cm 重量:307g 周波数帯域:FM 88-108MHz、Bluetooth(R)通信距離:約 10m

ゴールド、ピンクなど全6色 市場予想売価\14,980Ray Speaker

True Wireless Stereo（TWS）に対応し、ペアで迫力あるステレオサウンドを楽しめるコンパクトスピーカー。内蔵マグネットにより、2台をつなげたり金属面に固定するなど、自由度の高い使い方が可能。

ミニマルで堅牢なデザインと防水仕様で、日常からアウトドアまで幅広く活躍します。

▶サイズ:4.8×4.8×5.7 cm 重量:105g(片側) BLUETOOTH(R) スピーカーセット、アルミニウム仕上げ、最大 6 時間のバッテリーライフ

Lexon "Artist Collection"

サングィンレッドなど全5色 市場予想売価\11,980

キース・へリング、ジャン＝ミシェル・バスキアとのコラボレーションによる、Mina、Mino、Flip+。ライト、スピーカー、アラームクロックという異なるプロダクトに、アーティストの力強い表現を融合しました。

日常にアートのエネルギーを取り入れ、暮らしを彩る特別なコレクションです。

Mino+

市場予想売価\5,980

Flip+

市場予想売価\6,980

Mina M

市場予想売価\8,980

Flip+

市場予想売価\6,980

「実用的で、美しく、革新的で、手の届く価格の小さなオブジェをつくる」

Lexonはアラームクロック、ランプ、スピーカーの他にもアルミ製ボールペンなどのオフィスアクセサリーやシリコンラバー製のUSBハブといったトラベルギアなど幅広い製品を展開しています。

また、Lexonは企業向けギフト、ホテルやレストランなどのホスピタリティ業界にもデザイン性と機能性を兼ね備えた製品を提供し、顧客体験の向上を支援しています。

Lexon（レクソン）国内正規輸入代理店

https://kanjitsu.com/product-brand/lexon/