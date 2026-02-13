【超大人気シリーズに700円～待望の新作！】ピザハットの「飲めるピザ」シリーズにグラタンピザ登場！特製ミートソースグラタンなど全4商品を期間限定販売！

日本ピザハット株式会社

日本ピザハット株式会社（代表取締役会長兼社長：深瀬 成利、本社：神奈川県横浜市、以下：ピザハット）が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」にて、2026年2月13日(金)～3月31日(火)の期間限定で、話題の「飲めるピザ」シリーズに待望の新作が登場！今回は、とろ～りあつあつのグラタンピザ全4商品を発売いたします!

とろけるチーズソースをたっぷり使用した「飲めるピザ」シリーズに、満を持してグラタンが仲間入り！チーズは飲めるほどの衝撃の量感で、「とろとろ、あつあつ、気づけばごくごく」のこれまでにない背徳感MAXな「のどごし体験」をお届け。ラインナップは、「【飲めるピザ】Mサイズ 特製ミートソースグラタン」をはじめ、おひとりさまにぴったりな「【飲めるピザ】MY BOX 特製ミートソースグラタン」「【飲めるピザ】MY BOX オマールソースの海老グラタン」「【飲めるピザ】MY BOX ミルキーグラタン」の全4商品で展開します！

さらに、「【飲めるピザ】Mサイズ 特製ミートソースグラタン」はお持ち帰りなら「2枚目無料セット」、配達なら「2枚目半額セット」の対象商品でおトクに食べられる！

さあ、流れ落ちる贅沢すぎるチーズソースをごくごく飲み干そう！

※画像はイメージです。

※本商品はピザで、飲み物ではありません。

※本リリース記載の価格はすべて税込です

＜本リリースのポイント＞

１.【話題沸騰】あの「飲めるピザ」シリーズに期間限定でグラタンピザがラインナップ！

２.大迫力！Mサイズホールピザ「【飲めるピザ】特製ミートソースグラタン」をご紹介！

３.飲める衝撃・食べる幸せを思う存分独り占め！MY BOXの【飲めるピザ】をご紹介！

１.【話題沸騰】あの「飲めるピザ」シリーズに期間限定でグラタンピザがラインナップ！

ピザハットで大人気の「飲めるピザ」シリーズをご存知でしょうか？その名の通り、チーズがまるで飲めちゃうほどたっぷりかかった贅沢なピザとして、SNSでも話題沸騰中のシリーズです！

そしてこの度、その人気シリーズに待望の新作が登場！2026年2月13日（金）～3月31日（火）の期間限定で、「飲めるピザ」シリーズにグラタンピザが仲間入りいたします！

今回登場するのは4つの新商品！1つ目は「【飲めるピザ】Mサイズ 特製ミートソースグラタン」、2つ目はおひとりさまでも楽しめるサイズの「【飲めるピザ】MY BOX 特製ミートソースグラタン」、3つ目は「【飲めるピザ】MY BOX オマールソースの海老グラタン」、そして4つ目は「【飲めるピザ】MY BOX ミルキーグラタン」となっております！

忙しいあなたにも、おウチで楽チンに特別感と背徳感を提供する「飲めるピザ MY BOX」シリーズもご用意！濃厚でありながら重すぎず、口どけも良いピザハットのチーズソースから生まれる他にはない「のどごし体験」に誰もが虜になるはず！！

この期間限定のチャンスをお見逃しなく！

２.大迫力！Mサイズホールピザ「【飲めるピザ】特製ミートソースグラタン」をご紹介！

【悪魔的なおいしさ…！】とろとろチーズソース×ミートソースグラタンの相性が最高！

■商品名：【飲めるピザ】Mサイズ 特製ミートソースグラタン

■商品内容：モッツァレラチーズ／ゴーダチーズ／パルメザンチーズ／チーズソース／ペンネホワイトソース／特製ミートソース／パセリ

※Mサイズは直径約26cm・2～3人分・8カットです。

■商品価格：お持ち帰り：2,230円 配達：3,190円

※本商品はピザで、飲み物ではありません

※画像はイメージです。

※チーズの量が多いため、ピザからチーズがあふれている場合があります。

※ミミまでチーズがかかった特別なハンドトス生地・Mサイズ限定の販売です。

※配達の場合、別途での配達料は頂きません。

※一部店舗はお持ち帰り専門店です。配達を行っていません。

■販売期間：

2026年2月13日（金）～3月31日（火）

※数量限定、店舗により予告なく終了・変更させていただく場合があります。

■販売店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/drink/pizza?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Gratin(https://www.pizzahut.jp/topic/drink/pizza?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Gratin)

■【飲めるピザ】Mサイズ 特製ミートソースグラタンも注文できる！「2枚目無料セット」「2枚目半額セット」の詳細はこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/choice/tadatoku?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Gratin(https://www.pizzahut.jp/topic/choice/tadatoku?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Gratin)

３.飲める衝撃・食べる幸せを思う存分独り占め！MY BOXの【飲めるピザ】をご紹介！

【飲めるピザ】 MY BOX 特製ミートソースグラタンがおひとり様サイズにも登場！

■商品名：【飲めるピザ】 MY BOX 特製ミートソースグラタン

■商品内容：モッツァレラチーズ／ゴーダチーズ／パルメザンチーズ／チーズソース／ペンネホワイトソース／特製ミートソース／パセリ＋“ハット”フライポテト・チキンナゲット2ピース

MY BOXは、Pサイズピザ（直径約15cm・1人分・4カット）限定です。

■商品価格：お持ち帰り：1,090円 配達：1,400円

【飲めるピザ】MY BOX とろとろチーズのなかに、ぷりぷりエビが入った超贅沢な味わい！

■商品名：【飲めるピザ】MY BOX オマールソースの海老グラタン

■商品内容：エビ／コーン／モッツァレラチーズ／ゴーダチーズ／パルメザンチーズ／チーズソース／ペンネホワイトソース／ワタリガニオマールソース／パセリ＋“ハット”フライポテト・チキンナゲット2ピース

MY BOXは、Pサイズピザ（直径約15cm・1人分・4カット）限定です。

■商品価格：お持ち帰り：1,190円 配達：1,500円

【飲めるピザ】MY BOX チーズソース＆グラタンソースを飲み干すためのシンプルなピザ！

■商品名：【飲めるピザ】MY BOX ミルキーグラタン

■商品内容：モッツァレラチーズ／ゴーダチーズ／パルメザンチーズ／チーズソース／ペンネホワイトソース／パセリ＋“ハット”フライポテト・チキンナゲット2ピース

MY BOXは、Pサイズピザ（直径約15cm・1人分・4カット）限定です。

■商品価格：お持ち帰り：700円～ 配達：1,010円～

※店舗により販売価格が異なります

【飲めるピザ MY BOX販売について】

■販売期間：2026年2月13日（金）～3月31日（火）

※数量限定、店舗により予告なく終了・変更させていただく場合があります。

■販売店舗：全国のピザハット店舗（一部を除く）

※配達の場合、別途での配達料は頂きません。

※一部店舗はお持ち帰り専門店です。配達を行っていません。

※本商品はピザで、飲み物ではありません。

※画像はイメージです。

※チーズの量が多いため、ピザからチーズがあふれている場合があります。

※ミミまでチーズがかかった特別なハンドトス生地・Pサイズ限定の販売です。

※ハーフ＆ハーフやトッピングのプラス・マイナスはできません。

※MY BOXは、サイドメニュー（ハットフライポテト／チキンナゲット）を変更できません。

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/drink/pizza?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Gratin(https://www.pizzahut.jp/topic/drink/pizza?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Gratin)

＜ピザハットとは＞

ピザハットは1958年、アメリカ・カンザス州のウィチタでダンとフランクのカーニー兄弟が創業。2023年で65周年を迎え、これからもお客様に寄り添い歩みを進めます。現在は世界100以上の国と地域に20,000店舗を有する世界最大級のピザチェーンです。日本では1973年に第一号店がオープンして以来、現在は配達を中心に全国で600店舗以上（2026年2月時点）を展開中。

会社名：日本ピザハット株式会社

所在地：本社〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス

創業 ：1991年8月

代表者：深瀬 成利

店舗数：全国600店舗以上（2026年2月時点）

企業WEBサイト：

https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Gratin(https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Gratin)

公式X：https://x.com/Pizza_Hut_Japan

公式YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/user/PizzaHutWeb/videos

LINE 公式アカウント：https://lin.ee/IVYJoAW

公式Instagram：https://www.instagram.com/pizza_hut_japan/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pizza_hut_japan

＜ピザのちから＞

ピザを食べるシーンには、いつも誰かと誰かの笑顔がある。みんなが集まった特別な時間に、おいしさを分け合うことの幸せ。そうしたシーンを彩ることこそ「ピザのちから」であると信じています。ピザにまつわる様々なエピソードをご紹介しております。

WEBサイト：https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Gratin(https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Gratin)