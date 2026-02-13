北海道発・冬季限定スイーツ「SNOWS」2月23日(月・祝)～ＪＲ東京駅「グランスタ東京」(改札内)「スクエア ゼロ」に初登場
北海道発・冬季限定スイーツブランド「ＳＮＯＷＳ」は、ＪＲ東京駅「グランスタ東京」（改札内）にて、POP UP STOREを出店いたします。ＳＮＯＷＳにとってグランスタ東京での期間限定出店は今回が初めてとなります。
ＳＮＯＷＳは、北海道にある自社の放牧酪農場で搾られる、濃厚で風味豊かな冬の放牧牛乳の美味しさを最大限に生かした、北海道発・冬季限定のお菓子ブランドです。常設店は持たず、公式オンラインショップや各地でのPOP UP STOREにて、毎年11月から4月までの冬の期間のみ販売しています。
ＪＲ東京駅改札内では、過去2シーズンにわたりＪＲ東京駅改札内の異なる区画で出店を行い、多くのお客様にご好評をいただいてきました。 3回目となる今回は、グランスタ東京のイベントスペース「スクエア ゼロ」に期間限定出店いたします。トレンドを捉えた話題のスイーツやグルメが集まり、待ち合わせや食の拠点としても親しまれているエリアで、ＳＮＯＷＳのお菓子をより身近にお楽しみいただける機会となります。
ＪＲ東京駅は、日常の移動はもちろん、旅行や出張の拠点として利用される方も多く、手土産や自分へのご褒美を探すお客様にとっても立ち寄りやすいロケーションです。
店頭では、なめらかな口どけの生チョコレートをカリッとしたラングドシャでサンドした「スノーサンド」をはじめ、生トリュフチョコレート「スノーボール 黒」、さらにスノーボール黒をリッチに進化させた「スノーボール ごろり」など、ＳＮＯＷＳの代表商品をラインナップいたします。
北海道の冬の美味しさを閉じ込めた今だけの味わいを、ホワイトデーや感謝の気持ちを届けるギフト、ご自身用に、是⾮お楽しみください。」
【ＳＮＯＷＳ ＪＲ東京駅グランスタ POP UP STORE】
期間：2026年2月23日（月・祝）～ 2026年3月15日（日）
場所：ＪＲ東京駅 地下1階 グランスタ東京「スクエア ゼロ」（改札内）
営業時間：月～土：8:00～22:00
日・祝：8:00～21:00
※初日2月23日は12:00オープン、最終日3月15日は19:00まで
※毎日、入場整理券対応をいたします
※ご購入について、個数制限を設けさせていただいております
※全商品1日あたりの製造数が限られているため、完売する可能性がございます
ＳＮＯＷＳ ＪＲ東京駅グランスタPOP UP STORE《 LINE UP》
商品名：スノーサンド
5個入(白／黒)各1,080円（税込）
8個入（白と黒 各4個入） 各1,998円（税込）
累計販売2,000万枚突破！北海道で作られる冬の風味豊かで濃厚な放牧牛乳を使用した、新食感の生チョコレートサンドクッキー
直火でひとつひとつ挟み焼きしているラングドシャの香ばしいカリカリ感と、生チョコレートのなめらかさの両方を実現した、ＳＮＯＷＳを代表とする生チョコレートサンドクッキー。濃厚でコクのある冬の放牧牛乳を使って仕上げた生チョコレートは、ミルクの風味が感じられるリッチな味わいが特徴です。
白は生ホワイトチョコレート、黒は生チョコレートです。
商品名：スノーボール 黒
価 格：9個入 1,728円（税込）
まろやかな生クリームを生チョコレートで包んだ生トリュフチョコレート
北海道の素材のおいしさをそのまま詰め込んだ、ふたつの生を一緒に楽しめる“ダブル生”スイーツ。冬の放牧牛乳を加えた北海道産生クリームを生チョコレートで包んだ、冬のミルクの甘い香りとコクを味わう生トリュフチョコレートです。作りたてを冷凍することで、北海道のフレッシュな素材の味をそのまま楽しむことができます。
商品名：スノーボール ごろり
価 格： 1箱5個入 2,052円（税込）
生トリュフチョコレート「スノーボール」を、より贅沢に
冬の放牧牛乳を加えた生クリームを生チョコレートで包んだ、まろやかな生トリュフチョコレートに、ザクザクとした食感のビターなアーモンドチョコレートを纏わせました。“パリッ・フワッ・トロッ”のトリプル食感を楽しめる、新登場の生トリュフアーモンドチョコレートです。
【スノーボール黒／ごろりのお召し上がり方】
冷蔵庫で1~2時間ほど置くと食べごろに解凍されます。
解凍後は冷蔵庫で保管の上、48時間以内にお召し上がりください。
商品名：スノーチップス
価 格： 1箱4袋入 1,485円（税込）
トリプルチョコレートの濃厚さ、粉雪のような口どけ広がるチョコレートチップス
カカオの豊かな風味が広がる、一度食べたら忘れられない粉雪のような口どけのスノーチップス。１.生地に練り込んだチョコレート、２.チップスに噴霧したチョコレート、３.最後に纏わせる粒状のチョコレートのトリプルチョコレートが生み出す絶妙な美味しさを体感ください。チョコレートをたっぷり練り込んだ生地は極限まで薄くし、独自の揚げ焼き製法で作り上げるサクッとした食感が特徴です。おいしさにこだわり、手間と時間をかけて製造しています。
商品名：森ノ木 黒
価 格：1箱8本入 1,242円（税込）
繊細な食感にこだわったクリスピーチョコレート
薄く焼いたクレープ生地を砕いたフィアンティーヌと、ローストアーモンドを細かく刻み、香ばしいパイを混ぜ込んだ、サクサク食感も楽しめるクランチチョコレートです。ミルクチョコレートとスイートチョコレートの絶妙なブレンドでミルキーな味わいをお楽しみいただけます。版画家 大谷一良さんの作品「森の見る夢」の木々をモチーフした3つの形のチョコレートが特徴です。
商品名：森ノ木 赤
価 格：8本入 1,512円（税込）
フリーズドライイチゴを組み合わせた、クリスピーストロベリーチョコレート
爽やかな酸味と風味にこだわった北海道産のフリーズドライイチゴに、サクサク食感のピンク色のフィアンティーヌ、ホワイトクランチクッキー、ローストアーモンドを混ぜこみました。バランスの良い食感とホワイトチョコレートのやさしい甘みが調和する、見た目も楽しいクリスピーストロベリーチョコレートです。
おいしさのこだわり
ＳＮＯＷＳのお菓子は、北海道日高町にある直営の放牧酪農場で搾った牛乳などを使用し、北海道の原材料にこだわったお菓子づくりが特徴です。
スノーサンドに使用している生チョコレートは、冬の寒さにより脂肪分をたっぷりと蓄えた放牧酪農牛乳を使用することで、濃厚なコクが生まれ、チョコレートが深い味わいとなります。
北海道新冠町にある平飼い養鶏場では、鶏の飼料に自社グループの菓子製造で出る菓子くずを少し加えることで、風味豊かな美味しい卵になりました。
さらに、その鶏の糞をたい肥にし、放牧酪農牧場の牧草の肥料にすることで 草が育ち、牛が食べて、牛からいい牛乳が搾れ、お菓子になります。再活用・循環させることで、材料が無駄にならないように取り組んでいます。
パッケージのこだわり
ＳＮＯＷＳは、パッケージデザインにもブランドのこだわりが込められています。
雪や山を想起させ、どこか懐かしさを感じさせるパッケージには、“山の版画家”大谷一良さんの作品を使用しています。
冬に北海道からやってくるブランドとして、北海道の冬を象徴するイメージを探す中で大谷さんの作品に出会い、その世界観に共鳴しパッケージに採用させていただきました。ブランド誕生以来、ＳＮＯＷＳは大谷さんの作品とともに歩みながら、北海道の冬の情景を映し出し、パッケージからショップ空間までブランド全体にその世界観を息づかせています。
ブランド情報
北海道発・冬季限定のお菓子。ラングドシャクッキーのカリカリ感と、冬の放牧牛乳の美味しさを最大限に生かした生チョコレートのなめらかさの両方を実現した“スノーサンド”、生クリームを生チョコレートで包んだ生トリュフチョコレート “スノーボール” 、リッチで濃厚なトリプルチョコレートチップス“スノーチップス”など北海道発の特別なスイーツをラインナップ。
■ブランド名：ＳＮＯＷＳ
■販売期間 ：冬季限定（2025年11月1日～2026年4月末）
■公式サイト： https://snows-winter.com
■販売店舗：
・ＳＮＯＷＳ公式オンラインショップ（＊LINE お友だち登録により、ＳＮＯＷＳ公式オンラインショップでもご購入いただけます）
・新千歳空港内4店舗（ANA FESTA 千歳ロビー店／JAL PLAZA 新千歳空港出発ロビー店／スカイショップ小笠原／スノーショップ出発売店）
■公式SNSアカウント Instagram ：@snows_jp (https://www.instagram.com/snows_jp/)
LINE ：@snows_jp (https://lin.ee/QLnenBS)