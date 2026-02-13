【盛岡市補助事業活用事例】ベアレン醸造所×盛岡りんごによる新商品「盛岡りんごドライシードル」の開発

取組の背景

盛岡市

盛岡市の農業生産額は県内2位、東北管内5位であり、岩手県の県庁所在地でありながら、農業生産地としての役割も担っています。一方で、農家数は急激に減少しており、かつ、高齢化と後継者不足も深刻化しています。農家の減少は一次産業の衰退だけではなく、鳥獣被害の増加など生活環境の悪化にもつながることから、生産面とともに消費の側面からも農業振興を図り、農業の持続的な発展を目指す必要があります。

以上から、盛岡市では令和６年度末に策定した「第２期もりおかの食と農バリューアップ推進戦略」に基づき、農畜産物の高付加価値化と需要拡大を推進し、生産者・事業者・消費者が一体となって地域の食を盛り上げる「美食王国もりおか」を実現することを目指しています。

令和７年度からは、農業と他産業の連携の一環として、「美食王国もりおかイノベーション事業補助金」を開始しました。本補助事業は、盛岡市の豊かな農畜産物を活用し、新商品の開発や販路の拡大を行おうとする市内外の事業者への支援を行うもので、盛岡産農畜産物の利用拡大とその産地としての認知度向上を目指しています。

新商品「ベアレン Our Hour 盛岡りんごドライシードル」の開発（株式会社ベアレン醸造所×盛岡りんご）

補助事業の詳細を見る :https://www.city.morioka.iwate.jp/jigyousha/1026070/nogyo/1051230.html

この度、令和７年度に支援している株式会社ベアレン醸造所（代表取締役社長：嶌田 洋一）による、盛岡りんごを100％使用した新商品「ベアレン Our Hour 盛岡りんごドライシードル」が令和８年２月２日（月）に発売されました。

今回の開発は、拡大を続けるシードル市場を活用することで、盛岡りんごの魅力を県内外へ広く発信し、農産物の付加価値向上と地域ブランドの認知度向上を目指したものです。株式会社ベアレン醸造所は、岩手県内で最も多くのシードルを生産しており、10年以上にわたり培ってきた果実酒製造のノウハウを惜しみなく注ぎ込みました。地元農家から直送された完熟りんごを一つひとつ丁寧に搾汁し、土地が育てた個性、ありのままの「テロワール」を最大限に引き出した、フレッシュでドライな味わいの微発泡ワインに仕上げています。

原料となる盛岡りんごは、本州で最初に栽培が始まった歴史を持ち、現在も県内最大の生産量を誇る盛岡市の特産品です。内陸性気候特有の寒暖差により、糖度と酸味のバランスに優れた香り高いりんごに育つのが特徴です。収穫時期を遅らせて樹上で完熟させるため、蜜が入りやすくジューシーである一方で長期保存が難しいという側面もありましたが、今回の新商品開発により、その豊かな味わいを損なうことなく新たな形で全国へ届けることが可能となりました。

商品は北山工場直売所（盛岡市）、ベアレン Web ショップ、岩手県内スーパー、酒販店、百貨店、アンテナショップなどにて7500本限定で販売中です。

株式会社ベアレン醸造所

2003 年に岩手県盛岡市で創業したクラフトビール会社。南ドイツより移設した 100 年以上前の醸造設備を駆使し、ドイツのブラウマイスター資格を持つ職人がこだわりの本格ビールを手造りしている。ビアジャーナリスト協会主催の「世界に伝えたい日本のクラフトビール」で過去2度のグランプリを受賞。さらに、2023年にドイツで開催された国際ビールコンクール「Finest Beer Selection」において、国際ビール部門第一位を受賞するなど、その高い技術に裏打ちされた味わいは、国内外で高く評価されている。

公式HP：https://www.baerenbier.co.jp/

＜「美食王国もりおかイノベーション支援事業」について＞

盛岡市では、今回紹介した事業のほか、下記の２事業も採択し支援しています。

- 「有限会社秀吉×各種盛岡産農産物」によるお土産品開発- 「株式会社タルトタタン×盛岡産米粉」による新ブランド立ち上げ

これらの事業はいずれも、盛岡産農畜産物の新たな活用を目指すものであり、地域農業と地域経済の活性化に向けて、事業者の皆様の意欲的な挑戦を引き続き積極的に支援してまいります。

問い合わせ

盛岡市 農林部農政課食と農の連携推進室

TEL：019-626-2270