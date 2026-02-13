LIFULL、株主優待制度を新設

株式会社LIFULL

事業を通して社会課題解決に取り組む、株式会社LIFULL（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：伊東祐司、東証プライム：2120、以下LIFULL）は、2026年２月12日の取締役会において、株主優待制度を新設することを決議しました。

株主優待制度の新設の目的

LIFULLは、2028年9月期までの3ヶ年の中期経営計画（※）の中で、戦略的な投資により収益力を向上させることと共に、株主還元の継続的な強化を重要な方針と位置付けています。この度の株主優待制度の新設により、株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、当社株式への投資の魅力を高めてより多くの皆様に中長期で当社株式を所有していただくこと、また、当社株主をはじめとした投資家皆様に当社の事業・サービス内容をより深くご理解いただき、長期ファンとして応援を継続していただくことを目的として、株主優待制度を導入します。

※2025年9月期決算・中期経営計画（2026年9月期から2028年9月期）説明資料https://lifull.com/doc/2025/11/251112_FY2025_presentation.pdf

株主優待制度の概要

1. 対象となる株主様

基準日 ：毎年9月末、3月末の年2回

保有株式数：40単元（4,000株）以上

継続保有 ：1年以上継続保有（ただし初回は半年以上。初回基準日：2026年9月30日）

2. 株主優待の内容（１.と２.の両方をご提供）

１. 電子マネー（年2回、年間合計30,000円分）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/33058/table/815_1_9c1dc17b9c386147415bbb0320cfa4b9.jpg?v=202602131051 ]

２. 自社サービス利用特典：有効期間1年間、株主様ご本人のみを対象

※利用方法の詳細については、確定次第お知らせします。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/33058/table/815_2_9211507c7c92c64ac385a09f1dd503b9.jpg?v=202602131051 ]

日本最大級の不動産・住宅情報サービス LIFULL HOME'S （https://www.homes.co.jp/(https://www.homes.co.jp/)）

LIFULL HOME'Sは、「叶えたい！が見えてくる。」をコンセプトに掲げる不動産・住宅情報サービスです。賃貸、一戸建て・マンションの購入、注文住宅から住まいの売却まで。物件や住まい探しに役立つ情報を、一人ひとりに寄り添い最適な形で提供することで、本当に叶えたい希望に気づき、新たな暮らしの可能性を広げるお手伝いをします。

遊休不動産の再生・活用を進める貸別荘投資 LIFULL STAY（https://stay-owner.lifull.jp/(https://stay-owner.lifull.jp/)）

LIFULL STAYの貸別荘投資は、遊休不動産を再生し、地域に新たな観光価値を生み出すことで、社会課題の解決に寄与する“持続可能な投資”です。

「別荘リノベーション＋貸別荘運用」を物件選定からリノベーション企画・運用までがセットされた状態で投資頂くことが可能で、宿泊施設運営における手間は無く、収益化と節税効果が望めます。

数時間で設営可能なインスタントプロダクト（https://instantproducts.lifull.net/house/(https://instantproducts.lifull.net/house/)）

「インスタントハウス」は、シンプルな工法で1棟あたりわずか数時間で設営可能なだけでなく、断熱性や耐久性に優れ、さらに耐震性や耐風性をあわせ持つことから、ワークスペースや宿泊スペース、避難所の医療救護室やコミュニティの休憩所、断熱を要する備蓄倉庫などにも活用できます。

インスタントハウスの技術を活用した「インスタントサウナ」は、どんな場所でもすぐに設置ができ、手軽にサウナ施設を導入できるのが特徴です。大自然や地域文化とサウナ体験を組み合わせることで、その土地ならではの特別な非日常体験を提供し、新たな観光価値を創出します。

3. 株主優待の開始時期

初回基準日は、2026年９月30日となります。贈呈内容のご案内の発送は、2026年12月を予定して

います。

株式会社LIFULLについて （東証プライム：2120、URL：https://lifull.com/(https://lifull.com/)）

LIFULLは「あらゆるLIFEを、FULLに。」をコーポレートメッセージに掲げ、個人が抱える課題から、その先にある世の中の課題まで、安心と喜びをさまたげる社会課題を、事業を通して解決していくことを目指すソーシャルエンタープライズです。現在はグループとして、不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」、シニアの暮らしに寄り添う「LIFULL 介護」、不動産投資と収益物件の情報サイト「健美家（けんびや）」などの事業展開を行っています。

