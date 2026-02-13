『METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2』8月27日に発売決定、本日から予約開始！

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、『METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.２』（Nintendo Switch(TM) 2 、Nintendo Switch(TM) 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam(R)）を8月27日（木）に発売することを決定し、本日からパッケージ版とデジタル版の予約を開始したことをお知らせします。

『METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2』は2023年に発売した『METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1』に続く、シリーズの集大成となるコレクションの第2弾です。

本コレクションには発売後初の移植となる『METAL GEAR SOLID 4 GUNS OF THE PATRIOTS』に加え、『METAL GEAR SOLID PEACE WALKER』、ボーナスコンテンツとしてシリーズ外伝作『METAL GEAR Ghost Babel』を収録。さらに収録２作品のゲーム内テキストが収録されたシナリオブック、ストーリーやキャラクターを詳しく知る事ができるマスターブック、デジタルサウンドトラック、『METAL GEAR』から『METAL GEAR SOLID 4 GUNS OF THE PATRIOTS』までの膨大な情報を網羅したデータベース※1など盛りだくさんのコンテンツを収録したファン垂涎のコレクションです。

※1: 『METAL GEAR SOLID 4 GUNS OF THE PATRIOTS』のみに付属。「事典モード」、「年表モード」、「相関図モード」を収録。

また、本コレクションの発表に合わせ、コレクション第1弾『METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1』とリメイク作『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』のバンドル版（Steam(R)のみ）※2も発売中です！2月24日（火）までバンドル版を通常価格よりお得に購入いただけるセールも開催していますので、この機会にぜひ「メタルギア」シリーズの世界をお楽しみください。

※2: 『METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1』に収録されている3作品単体ごとのバンドル版も発売しています。

『METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2』公式サイト https://www.konami.com/mg/mc2/asia/ja/

METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2 - Announcement Trailer

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=61SGMvsynus ]

『METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2』収録内容

≪ゲーム作品≫

METAL GEAR SOLID 4 GUNS OF THE PATRIOTS ★

METAL GEAR SOLID PEACE WALKER (HDエディション版) ★

METAL GEAR Ghost Babel

≪デジタルコンテンツ≫

METAL GEAR SOLID 4 DATABASE

METAL GEAR SOLID 4 シナリオブック

METAL GEAR SOLID 4 マスターブック

METAL GEAR SOLID PEACE WALKER シナリオブック

METAL GEAR SOLID PEACE WALKER マスターブック

METAL GEAR SOLID デジタルサウンドトラック Vol.2

※★の商品は単体発売（ダウンロード版のみ）対象です。

※収録作品およびボーナスコンテンツの詳細は公式サイト（https://www.konami.com/mg/mc2/asia/ja/）をご確認ください。

パッケージ版早期購入特典・ダウンロード版予約特典は各作品内で使用可能なカムフラージュ&ユニフォーム！

『METAL GEAR SOLID 4 GUNS OF THE PATRIOTS』向け特典

段ボールカムフラージュ

『METAL GEAR SOLID PEACE WALKER』向け特典

ユニフォーム「ラブダンボール」

『METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1』のセーブデータ特典でも各作品内で使用可能なカムフラージュ&ユニフォームが手に入る！

※特典の受け取りに関する詳細は、公式サイトをご確認ください。

『METAL GEAR SOLID 4 GUNS OF THE PATRIOTS』向け特典

ゴールドカムフラージュ

『METAL GEAR SOLID PEACE WALKER』向け特典

ユニフォーム「ゴールド」

『METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2』発表を記念し「メタルギア」シリーズ公式Xにて2つのSNSキャンペーンを開催

※詳細は「メタルギア」シリーズ公式X（@metalgear_jp）をご確認ください。

『METAL GEAR SOLID 4 GUNS OF THE PATRIOTS』に関するクイズがランダムで出題、1分間で正当数25問満点を目指せ！開催時間は本日20時～21時！！超速メタルギアクイズ

詳細ページ：https://www.konami.com/mg/mc2/campaign/asia/ja/2602_quiz

【賞品】

オリジナルナイロンコーチジャケット

オリジナルTシャツ

オリジナルタンブラー

【参加方法】

公式Xフォロー＆指定URLからクイズに参加。

クイズのチャレンジ結果をXでシェアすると、結果の正答数に応じてオリジナルグッズが抽選で当たります。Wチャンスとして5回以上シェアするとオリジナルタンブラーがもらえるチャンスも！

【開催期間】

2月13日（金）20:00～21:00（JST）

あなたの『METAL GEAR SOLID 4 GUNS OF THE PATRIOTS』の思い出は？#MGS4最高の瞬間を投稿せよ！

特設ページ：https://www.konami.com/mg/mc2/campaign/asia/ja/2602_photo

【賞品】オリジナルTシャツ

【参加方法】

公式Xをフォロー&指定ハッシュタグをつけて『METAL GEAR SOLID 4 GUNS OF THE PATRIOTS』で思い出深いシーンについて投稿すると、オリジナルTシャツが抽選で10名様に当たります。

【開催期間】

2月13日（金）9:00～3月1日（日）23:59（JST）

コレクション第1弾『METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1』最新アップデート本日配信！『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』とのバンドル版対象のセール※も開催中！！

『METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1』アップデートの概要

アップデートの対象作品とプラットフォームは公式サイトをご確認ください。

- 画像解像度の向上- 高解像度アセット（無償）の配信- Nintendo Switch(TM) 2のスペックに対応させるアップデートファイル（無償）の配信

『METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1』と『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』のバンドル版※セールも開催中！2月24日（火）3:00（JST）まで30％OFF！！

『METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1』と『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』の単独セールも開催中です。セール情報の詳細は公式サイトをご確認ください。

https://www.konami.com/mg/news/jp/ja/#260213_sale

※バンドル版はSteam(R)のみ。『METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1』に収録されている3作品単体ごとのバンドル版も発売しています。

『METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2』公式サイト https://www.konami.com/mg/mc2/asia/ja/

「メタルギア」シリーズとは

「敵に見つからないように潜入する」極限の緊張感――。「戦闘を避け、敵に見つからないように潜入する」という、一般的なアクションゲームとは逆転の発想から生まれ、ステルスアクションゲーム（かくれんぼアクション）という新しいジャンルを作り出した、革新的なゲーム性をもつシリーズ作品。1987年に第1作目『METAL GEAR』を発売した。

「メタルギア」シリーズポータルサイト：https://www.konami.com/mg/

「メタルギア」シリーズ公式X：@metalgear_jp

タイトル

METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2

(メタルギア ソリッド: マスターコレクション Vol.2)

発売日

2026年8月27日予定

メーカー

KONAMI

メーカー希望小売価格

6,600円（税込）

CEROレーティング

D（17歳以上）

ジャンル

『METAL GEAR SOLID 4 GUNS OF THE PATRIOTS』： タクティカル・エスピオナージ・アクション

『METAL GEAR SOLID PEACE WALKER』： タクティカル・エスピオナージ・オペレーション

プレー人数

オフライン：1人

オンライン：最大6人（『METAL GEAR SOLID PEACE WALKER』プレー時）

※Nintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM)ではローカル通信対戦可能（『METAL GEAR SOLID PEACE WALKER』プレー時のみ）

対応機種

Nintendo Switch(TM) 2 、Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam(R)

※Xbox Series X|S、Steam(R)はダウンロード版販売のみ

著作権表記

(C)Konami Digital Entertainment