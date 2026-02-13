介護事業のクルールにて3/7(土)にレスリングの「栄和人監督」との交流イベントを開催いたします。

株式会社アフェクトホールディングスレスリングの名将、栄和人(さかえかずひと)監督

東海エリアを中心に介護事業を展開する株式会社アフェクトホールディングス(https://affecthd.com/)のグループ会社、株式会社クルール尾張は2026年3月7日(土)に、同社が運営するサービス付き高齢者向け住宅「クルール一宮(https://www.couleurcourt-okazaki.com/facility/ichinomiya.php)」、「クルール津島(https://www.couleurcourt-okazaki.com/facility/tsushima.php)」、「クルール津島江西(https://www.couleurcourt-okazaki.com/facility/enishi.php)」の３施設にて、レスリングの名将、栄和人(さかえかずひと)監督をゲストにお迎えした交流イベントを開催いたします。

クルールでは、施設のご入居者様だけでなくそのご家族や知人の方たちも一緒に楽しめるイベントを定期的に開催しており、この度クルールのスペシャルイベントとして、かねてより弊社と交流のあるレスリングの栄監督をお迎えし、ミニ講演会やストレッチ運動などを楽しめるイベントを企画いたしました。

栄監督とクルールの交流

アフェクトホールディングスは、愛知県教育・スポーツ振興財団主催の中学生以下のレスリング競技大会「栄和人杯」の協賛させていただいており、監督にはクルールの施設内覧会へご参加いただくなどの交流あり、弊社の介護事業に対するお気持ちが深く、今回の施設訪問を快く承諾いただきました。



レスリング界で偉大な功績を残されてもなお新しいことに挑戦し続ける栄監督のバイタリティとパワーを、クルールの入居者様や関係者様、スタッフにも分けていただけることでしょう。

栄和人(さかえかずひと)監督 プロフィール

鹿児島商工高校（現：樟南高校）から日本体育大学に進学し全日本選手権大会6回優勝。世界選手権大会で銅メダルを獲得。

至学館大学レスリング部監督として多くのメダリストを育成。教え子には吉田沙保里選手、伊調千春選手、伊調馨選手、登坂絵莉選手、土性沙羅選手などがおり、オリンピック金メダル14個、世界選手権大会メダル総数100個以上という偉業を達成。

2025年3月末で同大学レスリング部監督を退任し、同年8月からモンゴル代表チーム総監督に就任、2028年のロス五輪へ向けて同国の強化を担当する。

クルールでは、毎月のACT体操でご入居者様に元気と活力を届けています

現在東海エリアを中心に16施設を展開するクルールグループでは、グループ会社のパーソナルジム「ACT BELLEZZA (アクトベレッザ)(https://act-bellezza.studio.site/fitness)」（名古屋市中村区名駅）のトレーナーが毎月訪問し、「アクト体操」と呼ばれるストレッチプログラムを行っており、ご入居者様に大変喜んでご参加いただいております。

この取り組みは、鍛え上げられた「マッチョマン」であるジムのトレーナーと楽しく体を動かすことで、心も体も元気になっていただきたいという想いで企画されました。

若いスタッフとの会話やふれあいができることで、普段のストレッチ運動がより楽しくなると好評いただいているプログラムとなっております。

クルールグループはこれからも皆様の健康と”Happiness（幸せ）”に寄与するべく取り組みを進めて参ります。

株式会社クルール尾張 施設概要

クルール一宮 (いちのみや)(https://www.couleurcourt-okazaki.com/facility/ichinomiya.php)

[所在地]

〒491-0105 愛知県一宮市浅井町大日比野字蛹野2122番1

[居室数]

個室タイプ 28室

[入居費用]

敷金：100,000円 / 月額利用料金：136,000円

※その他、医療費・介護保険料自己負担分、寝具一式リース代(1日100円)、おむつ、シャンプー、リンス、ボディーソープ等の日用品雑貨などの消耗品代 などがかかります。

クルール津島(つしま)(https://www.couleurcourt-okazaki.com/facility/tsushima.php)

[所在地]

〒496-0875 愛知県津島市下新田町5丁目191番1

[居室数]

個室タイプ30室

[入居費用]

敷金：100,000円 / 月額利用料金：136,500円

※その他、医療費・介護保険料自己負担分、寝具一式リース代(1日100円)、おむつ、シャンプー、リンス、ボディーソープ等の日用品雑貨などの消耗品代 などがかかります。

クルール津島江西(つしまえにし)(https://www.couleurcourt-okazaki.com/facility/enishi.php)

[所在地]

〒496-0874 愛知県津島市江西町2丁目26番1

[居室数]

個室タイプ30室

[入居費用]

敷金：100,000円 / 月額利用料金：136,000円※その他、医療費・介護保険料自己負担分、寝具一式リース代(1日100円)、おやつ代(1日70円)、おむつ、シャンプー、リンス、ボディーソープ等の日用品雑貨などの消耗品代 などがかかります。

株式会社アフェクトホールディングスについて

株式会社アフェクトホールディングス(https://affecthd.com/)

サービス付き高齢者向け住宅16施設はじめとしてパーソナルジム、インドアゴルフ、エステなどを運営。 2011年岡崎市に（株）ビバントとして愛知県岡崎市に創業。介護施設を中心に店舗展開を続け、2024年複合施設ACT BELLEZZAをオープン。企業理念の「Happiness A Lot」をキーワードに事業展開を続ける。

2024年あいち女性輝きカンパニー 奨励賞を受賞、2025年女性活躍推進法に基づく認定制度「えるぼし」において、最高位である「プラチナえるぼし」認定を取得しました。「プラチナえるぼし」を取得している企業は愛知県で４社のみです。

