日本の恋愛満足度、世界29か国中4年連続最下位 「恋愛・性生活」「愛され実感」いずれも低水準続く

イプソス株式会社

世界最大規模の世論調査会社イプソス株式会社（日本オフィス所在地：東京都港区、代表取締役：内田俊一）は、日本を含む世界29か国23,268人を対象に、“恋愛”に関する意識調査を実施しました。

調査の結果、日本は「恋愛や性生活」「愛されていると感じること」において、今回も調査対象29か国の中で最下位の満足度となりました。

調査結果 日本日本の恋愛満足度指数は、世界29か国中最下位

恋愛生活満足度指数は、人々が愛、ロマンス、人間関係についてどう感じているかを単一の指標にまとめたものです。この指標は、人々が人生における愛、性生活、パートナーとの関係にどれだけ満足しているかを統合して算出されています。

イプソス恋愛満足度調査

日本は、今回のレポートの調査対象国の中で、満足度が最も低い国となっています。

例年と変わらず、ラテンアメリカとアジアの国々が「恋愛生活」に最も満足していることがわかりました。2026年指数では、全29か国のうち、タイ人が配偶者/パートナーとの関係や恋愛/性生活に最も満足している国として今年トップに立っています。

日本では「愛されていると感じること」について51％の満足度を示し、29か国の平均である77％を大きく下回る結果となりました。（グラフ1）

イプソス恋愛満足度調査グラフ1

また、日本で「恋愛や性生活」に満足していると回答したのは33％であり、2025年から6ポイント減少、29か国中最も低い満足度となっています。（グラフ2）

イプソス恋愛満足度調査グラフ2

調査結果 グローバル

愛はお金で変わる？所得格差が映し出す恋愛満足度のリアル

高所得世帯では82％が人生の愛に満足し、68%がロマンチック/性生活に満足しています。

低所得世帯では72%が愛されていると感じ、性生活に満足しているのは52％で半数強です。

8割が「パートナーに満足」、男女差はほぼ０

調査対象国全体で、関係にある人の82%がパートナーや配偶者に満足しています。男性（83%）と女性（82%）は同様に幸福です。

3人に1人は不満足、世代で分かれる恋愛と性生活の満足度

すべての回答者の31%がロマンチック/性生活に満足していないと答えています。ミレニアル世代（現30代から40代半ば）は最も満足していると答えており（65%）、ベビーブーマー世代（現60代から80代前半）は最もそうではないとしています（55%）。

調査背景

イプソスでは、世界の人々の考え方やその変化の動向を観測し理解するため、様々なテーマでグローバルアドバイザー調査を継続的に行っています。

調査概要

調査方法：イプソス グローバルアドバイザー調査プラットフォーム 、IndiaBus プラットフォームを使用したオンライン調査

調査対象： 世界29か国23,668人

インドでは18歳以上、カナダ、アイルランド共和国、マレーシア、南アフリカ、トルコ、米国では18～74歳、タイでは20～74歳、インドネシアとシンガポールでは21～74歳、その他の国では16～74歳

実施日： 2025年12月24日から2026年1月9日

調査機関：イプソス

