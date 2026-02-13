医療・介護・薬局の最新トレンドが“まとめて”わかる。西日本最大級の「メディカル ジャパン【大阪】」が3月開催。

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中 岳志）は、医療・介護・薬局の展示会「第12回 メディカル ジャパン 大阪」を、2026年3月10日（火）～12日（木）の3日間、インテックス大阪で開催します。

メディカル ジャパンは、2015年に大阪で初開催、2018年には東京でも開催を開始。以後、大阪・東京の年2回開催として、医療従事者、介護・福祉事業者、薬局関係者、行政・自治体などが広く参加する国内有数の総合展示会へと発展してきました。

特に、初開催の地となった大阪は、製薬企業や医療機器メーカー、研究機関が集積する日本有数のヘルスケア拠点で、産学官連携も活発に進んでいます。また、昨年の万博を契機に健康・医療分野への関心が高まっており、大阪のパビリオンでは最先端技術が公開されるなど、この分野の注目度がさらに高まりました。このような背景も追い風に、本展では医療・介護・薬局の未来につながる技術・サービスを展開する企業が多く出展します。

具体的には、医療DX、見守り技術、薬局業務支援、院内設備、ヘルスケア・予防、地域包括ケアなど、幅広いテーマの製品・サービスが一堂に集結。現場の課題に直結するソリューションをまとめて比較・体験いただけます。

また、2026年度の医療・介護現場で注目が集まる診療報酬改定を踏まえ、業務効率化／データ活用／地域連携の強化／ケアの質向上 など、制度変更への対応につながるヒントが得られ、現場の“いま知りたい”情報をキャッチアップできる展示内容となっています。

会期中は、医療・介護・薬局の各領域で活躍する専門家によるセミナーやイベントも多数開催。制度・技術の最新トレンドから、現場導入の具体的なノウハウまで、学びと発見のあるプログラムをご用意しています。

現場の課題解決と未来づくりにつながる総合展示会「メディカル ジャパン【大阪】」、ぜひ取材をご検討ください。

■ 7つの専門エリアで構成

■ 多数のイベントを会場内で開催（一部抜粋）

・大阪商工会議所 協力企画 万博出展製品 特設ブース

「リボーンチャレンジ」の出展製品が再び閲覧可能。直接デモや相談も可能です。

・CB news主催 「病院DXアワード2026」

優秀賞受賞企業から、本展で最優秀賞の投票・審査を開催します。

・日本健康スポーツ連盟主催 メディカルフィットネス セミナー

運動指導士・健康運動実施指導者 認定資格単位の取得が可能です。

・介護テック 研究発表エリア

神戸市立工業高等専門学校による介護テック実物展示と、研究発表を開催します。

・薬局DX推進コンソーシアム 協力企画 次世代薬局エリア

調剤業務外部委託がどのように進んでいくのか、体験可能です。

■ 全60講演のセミナーを開催

地域医療構想、医療DX、メディカルフィットネスなど、注目のテーマで多数開催いたします。

＜セミナーテーマ（一部抜粋）＞

セミナーの詳細・一覧はこちら :https://biz.q-pass.jp/f/12117/medical_seminar26?cid=prtimes

【開催概要】

第12回 メディカル ジャパン大阪（医療・介護・薬局Week）

https://www.medical-jpn.jp/osaka/ja-jp.html(https://www.medical-jpn.jp/osaka/ja-jp.html?utm_campaign=prtimes_0213_mj&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

会期：2026年3月10日（火）～12日（木）10時～17時

会場：インテックス大阪

主催：RX Japan合同会社

共催：（一社）日本病院会、（一社）日本介護協会、（公社）大阪介護老人保健施設協会、

（一社）薬局DX推進コンソーシアム

特別協力：関西広域連合

後援：厚生労働省、（公社）日本医師会、（公社）日本看護協会など120団体

取材の申込みはこちら :https://www.medical-jpn.jp/osaka/ja-jp/register.html?ct=U2FsdGVkX199GCxh8NmI5omccN5MEZxeZIkvKXyoaWc=&utm_campaign=prtimes_0213_mj&utm_medium=referral&utm_source=prtimes

★一般来場の詳細・来場登録はこちら(https://www.medical-jpn.jp/osaka/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX18/lHuLDb4AwHChDJ1SmoBkh0VdgzrB3ZM=%20https://www.medical-jpn.jp/osaka/ja-jp/register.html?cat=vip-visitor&ct=U2FsdGVkX187ppUW38v6ZI+Z2E99HKuWmExa43d0QWM=&utm_campaign=prtimes_0213_mj&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)から

RX Japan合同会社 について

【会社概要】

社名：RX Japan合同会社

本社所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階

代表執行役員社長：田中 岳志

事業内容：

●東京/幕張/横浜/名古屋/大阪/神戸/福岡/熊本などで 年間38分野109本の展示会を開催（2026年）

●日本企業の海外展示会への出展サポート（RX ISG）

設立：1986年8月

HP：https://www.rxjapan.jp/

※本文に掲載の講演数・後援団体数は、同時開催展を含む2025年12月22日時点での最終見込み数字であり、開催時には増減の可能性があります。