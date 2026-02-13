【60％】SEASON OFF MAX 95%OFFセールを2月13日18時より開始

株式会社シックスティーパーセント

アジアのブランドだけを集めたファッション通販サイト「60%（シックスティーパーセント）」は、2026年2月13日（金）18:00より、最大95%OFFとなる大型セール企画 「SEASON OFF SALE」 を開催いたします。

本セールでは、200以上の国内外人気ブランドが参加。トレンドアイテムから定番アイテムまで、今すぐ使えるファッションアイテムを特別価格でお届けします。

シーズンの締めくくりにふさわしい、過去最大級のディスカウント率で展開される本企画は、次のシーズンに向けたワードローブのアップデートにも最適な機会となっています。

参加ブランド：Heisan参加ブランド：WEBHOUSE参加ブランド：BLACK UP参加ブランド：mahagrid

さらに本セールでは、人気アイテムの再値下げや在庫限りの限定プライス商品も多数登場予定であり、今まで気になっていたアイテムを手に入れるラストチャンスとしても注目の内容となっています。

幅広いテイストのブランドが揃うこの機会に、自分らしいスタイルをお得に見つけていただけます。

■ 企画内容

200以上のブランドセール 最大95％OFF

■ 期間

2026年2月13日（金）18:00 ～ 2026年2月28日（土）23:59

■企画URL

https://www.sixty-percent.com/plans/202602-season-off_elp(https://www.sixty-percent.com/plans/202602-season-off_elp?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

■ 主な参加ブランド

-cozy&kitsch

-MUCENT

-WONDER WONDER

-Heisan

-ODDSTUDIO

-mahagrid

-MIDNIGHT MOVE

-HAPPY BIRDS DAY

■ 株式会社シックスティーパーセント

2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2025年10月時点

会社名 ：株式会社シックスティーパーセント

代表者 ：代表取締役 真部大河

所在地 ：東京都目黒区中目黒1-8-1 VORT中目黒I 1階

設立 ：2018年7月

HP ：https://corp.sixtypercent.com/

■ 60%

「60%（シックスティーパーセント）」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。

webサイト：https://www.sixty-percent.com/

アプリDL：https://app.adjust.com/1823aj1k

Instagram：https://www.instagram.com/sixtypercent_official/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/60_sixtypercent

Tiktok：https://www.tiktok.com/@sixtypercent_60?lang=ja-JP