ADIの船橋支店オフィスをフルリニューアル

株式会社アーキテクト・ディベロッパー（本社：東京都中央区銀座、代表取締役社長：木本 啓紀、以下「ADI」）は、船橋支店（所在地：千葉県船橋市）オフィスの全面リニューアルを完了し、本日より新しい業務環境として運用を開始しました。地域の歴史・文化に寄り添う空間デザインと、従業員の働き方の多様性・生産性向上を実現する設備・レイアウトを導入することで、より快適で協働が生まれる拠点へと進化させています。

■地域の歴史と文化を紡ぐデザイン空間

船橋支店の内装デザインは、地名の由来である「舟を繋いで橋とした」歴史からインスピレーションを受けています。海老川のゆるやかな流れを象徴する波形の壁・照明デザインと、温かみある木質素材の組み合わせにより、地域の文化的背景を感じられる空間を創出しました。

波は、人と人、街と未来をつなぐ「架け橋」の精神を表現。来訪者・従業員ともにリラックスできると同時に、活力のあるオフィス環境を実現しています。

■デッドスペースを活かした多目的ラウンジ

波間接照明

従来のモデルルームやサンプル展示スペースだった1階エリアを、用途の広いラウンジスペースへ刷新。

・半個室ブース

・カウンター席

・リラックスソファブース

・コーヒー＆キッチン設備

を設け、日常業務の合間の休息や気分転換、軽い打ち合わせにも使える「働き方を選べる」環境を整備しました。イベント利用や社内交流の場としても活用可能としています。

■機能性を強化した協働スペース

リフレッシュエリアリフレッシュエリア左：4名会議兼休養室／右：リフレッシュエリア

広さ234坪（2フロア）に再構築されたオフィスは、1階に応接・ラウンジ・会議室・備品倉庫、2階を執務スペースとした明確なゾーニングを実現。

会議室は従来の1室から5室へと拡充し、4名～20名規模までのミーティングに対応可能です。また、オープンエントランスや導線設計により、部門・チーム間の自然なコミュニケーションが促進されます。

■顔認証システム導入で高効率なセキュリティ

左：12名会議室／右：4名会議兼休養室左：エントランス／右：廊下

新たに導入した顔認証セキュリティシステムにより、カードレスでのスムーズな入退室が可能になりました。本社を含む顔認証対応拠点と連携しており、複数拠点を行き来する従業員もカード不要で快適に移動できます。利便性を高めつつ、従来と同等の安心・安全なセキュリティ環境を維持しています。

■空間づくりが組織づくりにつながる

今回のリニューアルは、ADIの企業理念「美しい暮らし方を住まいから」に基づき、オフィス自体を従業員の挑戦と創造性を後押しする基盤として位置づけたものです。

船橋という土地に息づく「つながり」の歴史を現代の空間デザインに落とし込み、従業員同士の交流の促進や地域への愛着形成を両立させました。今後も社員のWell-beingと成長を支える環境整備に継続的に取り組み、多様な人材が活躍できる企業文化を醸成してまいります。

ADIは、「美しい暮らし方を住まいから」という企業理念のもと、人々の暮らしに貢献する企業として不動産運用の最適解を創造し、豊かな未来の実現を目指してまいります。

