支援者93人・支援総額100万円超を突破

いささんち

京都市左京区・岩倉で地域交流拠点「いささんち」を運営する伊佐直也は、何十年も使われていなかった古民家の蔵を再生し、地域の“にぎわい”の拠点とするためのクラウドファンディングを実施しています。

本プロジェクトは開始から約7週間で支援者93人、支援総額100万円を突破し、現在も支援の輪が広がっています。

本クラウドファンディングの特徴は、資金調達にとどまらず、地域で活動する18人がチームとして参加し、コラボレーション型のリターンを制作している点にあります。

■ 地域18人が関わる「コラボ型リターン」

リターン制作には、飲食店主、作家、農家、セラピスト、保育士など、岩倉を中心に活動する18人が参加。それぞれの仕事や得意分野を活かしながら、単独ではなく、複数人で協力するコラボレーション型の返礼品も生まれています。

岩倉エリアを楽しめる優待券や体験型リターンを通じて、支援が地域内の回遊や新たなつながりにつながる設計となっています。

■ コラボ型リターンから広がる「いささんちマルシェ」

こうしたコラボレーションは、返礼品づくりにとどまらず、

月1回開催している「いささんちマルシェ」にも広がっています。

2026年2月15日（日）に開催される「いささんちマルシェ」には、

毎回およそ200人が来場し、親子連れを中心に地域内外から人が集まるローカルマルシェとして定着しています。

当日は、来場者が

「こんな地域になったらいいな」

「岩倉にあったらうれしい風景」

といったテーマについて自由に書き出す、

ポストイットを使ったアンケートワークショップを実施予定です。

集まった意見はその日のうちに回収し、内容を記録したうえで、

今回の蔵再生プロジェクトや今後の地域づくりの参考として活用していきます。

完成形を一方的に示すのではなく、

場に集まる人たちと一緒に未来を描いていく。

いささんちは、そうしたプロセスを大切にした地域拠点を目指しています。

■ 支援者から寄せられている声

地域に住む支援者からは、

「岩倉に長く住んでいるが、これまで遊んだり、ゆっくり過ごしたりできる場所という感覚があまりなかった。

しかし、いささんちマルシェに足を運ぶたびに岩倉がどんどん好きになり、

大人も子どもも一緒に楽しく過ごせる場所ができたことに、とても感謝している」

といった声が寄せられています。

また、

「集まる人たちがみんな素敵で、自然とご縁が広がっていく。

その空気感そのものが心地よく、幸せな時間だと感じている」

という声も多く聞かれます。

地域外からの支援者からも、

「地域の人たちが主体となって場を育て、関係性が広がっていくプロセスに共感した」

として、応援の声が届いています。

■ リターン制作メンバーの声（保育士）

「今回の挑戦を通して、いささんちの魅力がさらに多くの人に伝わり、

老若男女問わず、さまざまな人が集い、笑顔で過ごす風景が自然と浮かびました。

保育士としては、ママたちが保育園や児童館とは違う形で、肩の力を抜いて子育てを楽しめる“居場所”になってほしいと感じています。

子どもたちの笑顔のために、まず大人が笑顔でいられる。

いささんちと、このメンバーなら、そんな空間がつくれると感じ、ご一緒できることにワクワクしています。」

（リターン制作メンバー／保育士）

■ 今後について

クラウドファンディングは現在も実施中で、目標金額達成に向けて支援を募っています。

蔵の改修後は、イベントやマルシェ、日常的な交流の場として活用し、

「困りごとがあれば、まず聞いてみよう」と思える地域の拠点となることを目指しています。

■ クラウドファンディング概要

・ プロジェクト名：何十年も使われていない古民家の蔵を地域の“にぎわい”のど真ん中にしたい

・ 実施期間：2026年2月28日まで

・ 実施プラットフォーム：CAMPFIRE

・ URL：https://camp-fire.jp/projects/870840/