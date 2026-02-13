「1年に1度しか登場しないプリンシュー」が4分で完売。阪急うめだ本店で特別販売へ

株式会社ＰＵＲＩ

株式会社PURIが運営するプリン専門店「プリン研究所」（本社：大阪府松原市天美我堂2-453-2／代表：北村佑介）は、2026年1月25日のオンライン販売において、開始からわずか4分で完売した「グルテンフリーショコラシュー」を、2026年2月15日より阪急うめだ本店にて特別販売いたします。

「グルテンフリーショコラシュー」

本商品は「1年に1度しか登場しない」限定商品として販売しており、2026年のオンライン販売では開始からわずか4分で完売となりました。

今回、より多くのお客様に体験していただきたいという想いから、阪急うめだ本店での特別販売が実現いたしました。

■ 通常の1/12の時間で仕上げる「60日カカオ」を使用

今回のショコラシューに使用しているのは、カカオの収穫から60日以内にチョコレートまで仕上げた「60日カカオ」です。

チョコレートは、カカオの発酵・乾燥・輸送・加工・熟成など、複数の工程を経て完成します。

メーカーや流通形態によっては、収穫から製品化まで最長で約2年ほどかかる場合もあると言われています。

それに対し本商品では、収穫から約60日という短い期間で仕上げられたチョコレートを使用。

これは一般的な期間と比較すると、およそ1/12にあたります。

短い時間で加工を行うことで、カカオ本来のフルーティーで華やかな香りがより鮮明に立ち上がります。

甘さや苦味だけではなく、「香り」で味わうショコラスイーツという新しい体験を目指しました。

そのチョコレートを、グルテンフリーのシュー生地と、なめらかなショコラプリンに仕立てています。

小麦を一切使用せず、外はサクッと軽やかに、中は濃厚でなめらかに。

単なる「チョコレート味」ではなく、「カカオそのものを味わうシュークリーム」として完成させました。

■ 商品概要

商品名：グルテンフリーショコラシュー

価格：1,080円（税込）

販売期間：2026年2月15日～2月24日（阪急うめだ本店）

※数量限定・売り切れ次第終了

カカオ収穫から60日以内に仕上げた「60日カカオ」を使用したショコラプリンを、小麦不使用のグルテンフリーシュー生地に合わせた限定商品。

一年に一度しか販売しない商品が、2026年オンライン販売では開始4分で完売。

今回は阪急うめだ本店にて期間限定で特別販売いたします。

■ 毎月25日限定販売のグルテンフリープリンシューも同時販売

阪急うめだ本店では、毎月25日のみオンライン販売している「グルテンフリープリンシュー」も同時に販売いたします。

小麦を一切使用せず、サクッと軽い食感と濃厚なプリンの組み合わせが特徴。

毎月完売する人気商品です。

■ 阪急うめだ本店で販売予定の商品ラインナップ

「グルテンフリープリンシュー」

今回の催事では、プリン研究所を代表する商品も展開いたします。

● 第3のプリン「エアリー」972円（税込）

独自の特許製法で空気を抱き込む“第3の食感”を実現。

従来の「固め」「なめらか」に続く、新たなプリンの価値を提示する一品。

第3のプリン「エアリー」第3のプリン「エアリー」２● 抹茶プリン「おうす」5,400円（税込）／「おこい」9,720円（税込）

茶道を修めて完成させた“食べるお抹茶”。

宇治「寺川大福園」の受賞歴多数の抹茶を使用し、工場併設の茶室で点てた抹茶をそのまま閉じ込めました。

● 真・プリン「なめらか」「かため」各1,080円（税込）

素材の力を最大限に引き出す"引き算の哲学"の象徴。

牛乳・卵・砂糖のみで構成する、プリン専門店の原点。

素材の力を最大限に引き出す“引き算の哲学”の象徴。

牛乳・卵・砂糖のみで構成する、プリン専門店の原点。

真・プリン「なめらか」「かため」真・プリン「なめらか」「かため」２● コーヒープリン「スペシャルティ」1,404円（税込）／「プリンブレンド」1,188円（税込）

京都「スペシャルティコーヒーウニール」のコーヒー豆を使用。

挽きたての豆をエスプレッソ抽出し、コーヒー本来の香りとフルーティーな酸味をそのまま閉じ込めた、「カフェラテを超えるプリン」です。

コーヒープリン「スペシャルティ」「プリンブレンド」コーヒープリン「スペシャルティ」「プリンブレンド」２● バニラプリン「タヒチ」「マダガスカル」各1,188円（税込）

コンセプトは「バニラの産地の違いによる変化」

バニラビーンズは産地に全く香りが異なります。

濃厚な滑らかタイプのプリンですが、どちらもレシピは全く同じなので、純粋にバニラの香りの違いを楽しんでいただけます。

● 紅茶プリン「アイリッシュモルト」「アッサム」各1,080円（税込）

ドイツ老舗「ロンネフェルト」茶葉を贅沢に使用した「ロイヤルミルクティーを超えるプリン」。

通常の3倍以上の茶葉で抽出し、香りの立体感を実現。

ドイツ老舗「ロンネフェルト」茶葉を贅沢に使用した「ロイヤルミルクティーを超えるプリン」。

通常の3倍以上の茶葉で抽出し、香りの立体感を実現。

● 生粋～KISUI～ 1,296円（税込）

全国のプリン好きの声から生まれた"プリン好きのためのプリン"。

ノンホモ牛乳と平飼い卵、沖縄の塩を使用した、王道の固め食感。

全国のプリン好きの声から生まれた“プリン好きのためのプリン”。

ノンホモ牛乳と平飼い卵、沖縄の塩を使用した、王道の固め食感。

■ プリン専門店だからこそできる“素材起点のスイーツ”

■ プリン専門店だからこそできる"素材起点のスイーツ"

プリン研究所は、「引き算の哲学」をコンセプトに、素材そのものの個性を最大限に引き出すスイーツ作りを行っています。

今回のグルテンフリーショコラプリンシューも、「チョコレート味」ではなく「カカオそのもの」を味わうことを目指した一品です。

阪急うめだ本店にて、「カカオの鮮度」という新たな視点から、素材起点のスイーツという価値を提案いたします。

【販売概要】

販売場所：阪急うめだ本店 B1スイーツイベントスペース２

販売期間：2026年2月15日～2月24日

※数量限定・売り切れ次第終了

【会社概要】

商号 ： 株式会社PURI

代表者 ： 北村 佑介

所在地 ： 〒580-0026 大阪府松原市天美我堂2-453-2

設立 ： 2019年1月

事業内容： プリンの製造、販売、プリン研究所の運営

プリン研究所関連情報

ホームページ・オンラインストア： https://www.shop.puddinglaboratory.jp/

LINE ： https://line.me/ti/p/H1rFUeIcD8

Instagram： https://www.instagram.com/puddinglaboratory/