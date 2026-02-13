【キャンペーン実施中！】コインサイズで驚きの明るさ！ED08ライト登場

YY TRADING HONG KONG LIMITED

日常でのED08の使用シーンを撮影しました。独自の機能も体感いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=f1Se3FIzbOg ]

本製品は現在、Makuakeにて先行予約販売中です。

今なら28％OFFの特別割引でご購入いただけます。

https://www.makuake.com/project/ed08/

※キャンペーンは残り2週間！この貴重なチャンスをお見逃しなく。

ED08は、構想から開発・デザイン・テストに至るまで、数か月にわたる時間をかけて誕生しました。

私たちは「市販の製品とは一線を画す、本当に使いやすいライト」を目指し、携帯しやすく、どんな環境でも気兼ねなく使えることを大切に設計しました。



その想いから、コインサイズの小さなボディに白色光・暖色光・赤色光・UV光・青色光 の5種類の光を搭載。

さらに、磁力で固定できる角度調整可能なスタンドを加えることで、

より自由で快適な使い方を実現しています。

本製品はKickstarterでもご好評をいただき、1,124名のサポーターの皆さまにご応援いただき、約2,043万円のご応援を頂戴しました。

また、日本国内でも複数のメディアに取り上げていただいており、本プロジェクトページ内のリンクから関連記事をご覧いただけます。

https://news.3rd-in.co.jp/article/7fc6bfb4-f599-11f0-9a5d-9ca3ba083d71

また、欧米の有名ガジェットレビューサイトでも高く評価されています。

興味のある方は、ぜひこちらのリンクをご覧ください：

The Gadgeteer レビュー記事

https://the-gadgeteer.com/2026/02/10/the-coin-sized-flashlight-backers-funded-20x-over-ships-this-month/

これ1本あれば、他のミニライトはもう不要。毎日の使用もアウトドアもこれ1本で完璧です！

ED08は、コンパクトで軽量なのに、14個のLEDを搭載。メインライトと底部ライトで5種類の光色を楽しめ、11種類の照明モードであらゆるシーンに対応します。

このライト1つで、もう他のミニ懐中電灯を買う必要はなし！

しかし、照明機能だけでは「優れたライト」という称号には足りません。

そこで私たちは、磁石で簡単に取り付けられ、最大105度まで角度調整可能なスタンドを革新的に開発しました。

これにより、ED08は比類なき使いやすさを実現しました。

鉄製品に簡単に取り付けることもでき、スタンドとして使用すれば両手を解放して目の前を照らすことができます。

操作も非常にシンプルで便利です。

本体にはボタンが1つだけ。長押しでメインライト、ダブルクリックで底部ライト、トリプルクリックでSOSや警告モードを点灯できます。

製品開発への想い

市場にはさまざまな懐中電灯が存在し、それぞれ特徴的な機能を持っています。私たちの生活では、高輝度の懐中電灯も必要ですが、いつでも手軽に持ち運べる製品も求められています。

鍵やポケット、バッグに取り付け、まるで財布の中の硬貨のように、簡単に、すぐ手に取れる懐中電灯です。

弊社は数か月にわたる開発・設計・試験を経て、試作品を完成させました。

通常の白色光に加え、底部のLEDは昼白色、赤色、青色、UV（紫外線）への切り替えが可能です。

さらに、ユーザーが持ち運びやさまざまなシーンで便利に使えるよう、角度調節可能なマグネットスタンドとストラップホールを搭載しました。

ED08は、私たちが考える「携帯できる懐中電灯」の理想を形にしたものです。皆さまに気に入っていただけることを、心より願っています。

製品についてのご意見やアイデアがあれば、ぜひお気軽にご連絡ください。

弊社はクラウドファンディングを通じて、より多くの方にこの新製品の価値や便利さ、独自性を知っていただきたいと考えています。

現在、プロジェクトはクラウドファンディング中です。興味のある方は、以下のリンクから詳細をご覧ください。

最大28％OFF！このチャンスをお見逃しなく。

2026年1月19～2026年２月27日