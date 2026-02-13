年度内の予算で準備し、施策は来期実施もOK。「クロワッサン」が3月限定・緊急サポート枠を受付開始

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市）が提供する、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツール「クロワッサン」は、年度末の短納期ニーズに対応するため、緊急サポート枠（先着30社）を新設し、受付を開始しました。

年度内に発注・準備を進めつつ、施策の実施タイミングは来期でも可能とする設計を前提に、短納期でも形にして公開まで進めるための進行を支援します。

背景：年度末に集中する「短納期」「稟議」「リソース不足」

年度末は、予算の調整・消化により施策検討が集中し、意思決定から公開までの期間が圧縮されがちです。一方で、企画の具体化や制作・運用のリソースが追いつかず、キャンペーンが間に合わない／形にならない課題も起こりやすくなります。

クロワッサンは、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できる特性を活かし、短納期前提の支援枠として「緊急サポート枠」を新設しました。

「緊急サポート枠」で提供する支援内容

本枠では、導入企業および導入を検討している企業・団体を対象に、短納期でも公開まで進めやすい形で、以下を中心に支援します。

- 企画のたたき台（用途別の企画案）提示例：新生活／年度末の需要喚起、リード獲得（アンケート）やセグメント分け（診断）、オンラインガチャ施策 など- 実装・設定の進行支援（公開までの段取り整理）何をいつまでに決めるかを明確にし、公開に向けた作業を短距離で組み立て- コンテンツ設計の支援設問設計、結果分岐の考え方、ガチャの景品・当たり設計の考え方 など（企画の具体化を支援）

※クロワッサンは、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。

年度内に準備し「来期実施」も選べる設計

本枠は、年度末の意思決定に合わせ、年度内に発注・準備を進めつつ、施策の公開・運用は来期でも対応可能な進め方を想定しています。

「今年度の予算で準備を整え、4月以降に本番運用へ移行したい」といったニーズにも対応できるよう、公開までの工程を短納期前提で整理します。

受付概要

お問い合わせ

- 受付期間：2月13日（金）～3月20日（金）頃まで- 形式：オンライン（予定）- 対象：クロワッサン導入企業、または導入を検討している企業・団体- 枠数：先着30社（定員に達し次第、受付終了）

緊急サポート枠のお申し込み・ご相談は、以下よりお問い合わせください。

サービス概要

緊急サポート枠のお申し込みはこちらから :https://lp.croissant.buzz/contact/

クロワッサンは、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。法人・自治体・アイドル運営会社・クリエイター等の施策に活用されています。

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

クロワッサンの詳細はこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/

株式会社on the bakery 広報担当

E-mail：satou@onthebakery.co.jp

「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/