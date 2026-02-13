【選ぶほどお得なW割】最大20%OFF！「田村市まるごと特産品フェア」開催

株式会社スペースワン

株式会社スペースワン（本社：福島県郡山市、代表取締役：小林康宏）は、福島県田村市の魅力を全国の皆様へお届けするため、「ふくしま市場」内にて「田村市公認特産品オンラインショップ」（https://fukushima-ichiba.com/pages/tamura）を運営しております。

「ふくしま市場」は、福島県内の約300の事業者、850品目を超える福島県産品を取り扱う通販サイトです。福島県産品の通販としては最大の規模であり、手作りの逸品や愛情込めた商品を直接産地からお届けしています。

地元の魅力を発信するオンラインショップで、田村の「自慢の逸品」をお取り寄せ

「田村市公認特産品オンラインショップ」では、田村市の豊かな自然が育んだ農産物、こだわりの加工品、地元で長く親しまれている銘菓など、バリエーション豊かな商品を取り揃えています。

全国の皆様に田村市の魅力をもっと身近に感じていただけるよう、

2026年2月13日(金)より最大20%OFFのお得なキャンペーンを実施いたします。

1点のご購入で15%OFF、2点以上のご購入で20%OFFとなり、選ぶほどお得になるW割引キャンペーンです。

※予告なく早期終了する場合がございます

田村市ブランド認証産品【田村の極（たむらのきわみ）】

「田村の極」は地域産業の活性化を目的とし、2020年7月に創設された田村市産品のブランド認証制度です。田村市公認特産品オンラインショップでは、「田村の極」に選定された商品も多数扱っています。

▼「田村の極」商品一覧はこちら▼

https://fukushima-ichiba.com/collections/shop-tamura-kiwami

【注目商品（一例）】たむらのエゴマ油／田村市エゴマ振興協議会

「たむらのエゴマ油」は、田村の豊かな自然環境のもとで丁寧に栽培・搾油された逸品です。2023年には地理的表示（GI）保護制度においてエゴマ油として全国で初めて登録されました。さらに大阪・関西万博を記念する「万博弁当」第二弾に初の福島県産食材として採用されるなど、全国から注目を集めています。

▼商品ページはこちら▼

https://fukushima-ichiba.com/products/c002a01

ほしいも／光農園

あぶくま高原の自然豊かな大地とカルシウム豊富な大地で育てられた田村市特産品紅はるか・シルクスイートを使用した干し芋です。

▼商品ページはこちら▼

https://fukushima-ichiba.com/products/c001a05

ゆいプリンリッチ／みやこじスイーツゆい

都路産の卵の卵黄と生クリームをたっぷり使った、滑らかな食感の人気ナンバーワン商品です。

▼商品ページはこちら▼

https://fukushima-ichiba.com/products/c389a01

ベーコン＆ソーセージセット／ハム工房都路

ドイツ製法で作った本場仕込みのベーコン・ソーセージは2020年DLC食品競技会（ドイツ農業協会）で金賞を受賞！

食べごたえのある3種類のソーセージと、どんなお料理も美味しくなる旨味たっぷりのベーコンセットは、どなたにも喜ばれる商品です。

▼商品ページはこちら▼

https://fukushima-ichiba.com/products/c179a01

【ショップ概要】

名称：田村市公認特産品オンラインショップ

URL：https://fukushima-ichiba.com/pages/tamura

【本件に関するお問い合わせ先】

運営会社：株式会社スペースワン 販売企画部

TEL：024-954-9930

FAX：024-954-9935

MAIL：shop@spacexone.com