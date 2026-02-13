ミシュランスターシェフの手作りおむすび！シェフ自らが作った具材で握る夢のコラボレーション！『老松 喜多川』の作る一品は「イノシシ肉味噌のおむすび」2月13日より100個限定、500円で提供開始！

株式会社アハト

レトロ＆グルメで人気の商店街"空堀商店街"（谷町六丁目駅～松屋町駅）で注目のおむすび屋さん『空堀おにぎり（おびむす）』では、関西を代表するミシュランスターシェフが調理した具材を使用するミシュランおむすびを月替わりで提供しています。スターシェフ"監修"ではなく、シェフが"実際に"調理した具材を具としておにぎりを握る！そんな夢のコラボが実現。今回のコラボは今回のコラボは西天満『老松 喜多川』喜多川逹シェフが手がける猪肉で作ったオリジナル肉味噌の「イノシシ肉味噌のおむすび」。完全数量限定で500円のワンコインでご提供！ミシュランに10年以上連続で選ばれる喜多川シェフの味をこの機会にぜひご賞味ください！

月替り！ミシュランの味をおむすびで！

「空堀おにぎり（おびむす）」では2024年8月より、ミシュランスターシェフが調理した具材を使用したおむすびを月替りで提供しております。2024年8月の「日本料理 翠 大屋」（天満）大屋シェフを皮切りに、「Chi-Fu」（西天満）の東シェフ、「agnel d'or 」（阿波座）藤田シェフ、「料理屋 まえかわ」（京都 清水五条）前川シェフ、「弧柳」（北浜）松尾シェフ、「La Terrasse irisee」（奈良市 菖蒲池）鷦鷯シェフ、「RiVi」（京町堀）山田シェフ、「日本料理 楽心」（新福島）片山シェフ、「和食 いいくら」（南森町）飯倉シェフ、「料理屋 稲家」（北新地）稲家シェフ、「かわ原」（中津・中崎町）川原シェフその他多くのシェフより、和洋中の垣根を超えて本企画へのご参加をご承諾いただきました。大阪だけではなく奈良・京都など関西圏の多種多様なミシュランの味をおむすびで楽しんでいただけます。ミシュランスターシェフが実際に調理した具材を使用するため販売開始より100食の完全数量限定での提供となります。

今回ご参画くださった喜多川達シェフは、

「良い猪肉が手に入ったので猪肉と相性の良いお味噌で肉味噌を作りました。臭みなどは全く無いので食べたことがない方もぜひこの機会にお試しください。猪肉ならではの脂の旨味をご堪能いただけると嬉しいです。」と語っておられます。

その他、過去にご参画いただいたミシュランスターシェフの方々からは

「いつの日か、私が作った具のおにぎりを食べてくれた人がうちのお店に来てくれたら、そう思うとめっちゃ夢がありますね！そんな夢を他のシェフ達と一緒に私も見たい！」

「他のスターシェフがどのような具材を作るのかが気になる！私自身も食べてみたい！」

などのコメントをいただきました。

2月は『老松 喜多川』（西天満）喜多川達 シェフ作成 「イノシシ肉味噌のおむすび」

今月のミシュランシェフコラボは、『老松 喜多川』（西天満）喜多川 逹シェフが調理した「イノシシ肉味噌のおむすび」です。

喜多川シェフは『祇園 さゝ木』を初めとした名店での修行を経て2012年6月 32歳という若さで西天満に『老松 喜多川』を開店されました。その後12年連続でミシュラン1つ星を獲得している名料理人の方です。季節感あふれる素材選びや盛り付けの美麗さはもちろん、精緻を極めた丁寧な仕事ぶりが、関西のみならず全国の美食家たちを唸らせています。

そんな喜多川シェフが今回のメイン食材として選んだのは猪肉です！臭みも全くなく、猪肉ならではの濃い旨味と脂の甘味が楽しめます。合わせるのは猪肉との相性も抜群なごぼうと山椒、これらを大阪産の赤味噌と白味噌の合わせ味噌で肉味噌に仕立てていただきました。

山椒が効いた旨味たっぷりの肉味噌は大人の味。おむすびなのにお酒が飲みたくなる一品です。

今回のコラボキャンペーンでは、ワンコインの500円で提供いたします！ミシュランの味がワンコインで楽しめるこの機会にぜひご賞味ください。

販売開始は2月13日11:00、具材の関係から100個の完全個数限定で販売いたします。完全個数限定につき、お一人様一つ限りの提供とさせていただきます。

■店舗概要

店舗名 空堀おにぎり（おびむす）

住所 大阪市中央区谷町六丁目14-17

コレクション空堀1階

公式Instagram

https://www.instagram.com/karahori.onigiri/

電話番号 070-4784-3482

営業時間 11:00～17:00

定休日 無し（不定休）

※営業時間・定休日は2026年2月1日時点でのものです。最新情報は公式Instagramをご確認ください。