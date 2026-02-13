NEXT INNOVAITION株式会社、未来のアスリートを応援するAthReebo株式会社が主催する『AthTAG GENKIDAMA AWARD』に協賛｜未来のアスリートを応援

NEXT INNOVAITION株式会社

NEXT INNOVAITION株式会社（代表取締役：黒山 結音、以下「当社」）は、AthReebo株式会社（代表取締役：金沢 景敏）が推進する「AthTAGプロジェクト」に参画し、世界を目指す若手アスリートを支援するピッチコンテスト『AthTAG GENKIDAMA AWARD』において、協賛企業としてミライアスリート支援に取り組むことをお知らせします。

当社は生成AIを活用したDXコンサルティング（AI顧問）・AI人材教育・システム開発を通じて、企業の現場で「使える」AI実装を支援してきました。今回の協賛では、金銭的支援に留まらず、挑戦を継続するための“思考・設計・仕組み”という観点でも、アスリートの挑戦を後押しする形を模索してまいります。

協賛の背景｜「おカネを理由に夢を諦めさせない」理念への共鳴

AthTAG GENKIDAMA AWARDは、“おカネを理由に夢を諦めさせない”を理念に、世界大会やオリンピックを目指す若手アスリートが、自らの夢と挑戦、活動応援費の活用計画を発表するピッチコンテストです。レジェンドアスリートや参画企業の審査を通じて、挑戦への資金的支援を届ける取り組みとして展開されています。

当社代表の黒山は、学生時代から15年間ラグビーに打ち込み、競技に本気で向き合う仲間が多くいる環境で過ごしてきました。その経験から、才能・努力・覚悟があっても、資金や環境要因で挑戦が継続できない現実があることを痛感しており、「いつか必ず、アスリートの挑戦を支える側に回りたい」という想いを持ち続けてきました。

今回、その想いを“企業としての意思決定”として形にする一歩が、本協賛です。

当社が目指す支援の考え方｜“資金＋仕組み”で挑戦を継続できる状態へ

スポーツの世界でも、ビジネスの世界でも、「一度きりの瞬間」よりも成果を分けるのは再現性です。

当社は企業のAI活用支援において、一貫して「導入」そのものではなく、現場で使い続けられる運用（設計・テンプレ化・改善サイクル）を重視してきました。

この考え方は、アスリートの挑戦にも通じると当社は考えています。トレーニング、遠征、コンディション管理、スポンサー活動、情報発信など、競技外のタスクが増えるほど、挑戦は“気合”だけでは継続できません。

そこで当社としては、AthTAGの理念に共鳴しつつ、AI時代の視点から、挑戦の継続可能性を高める支援のあり方について、今後研究・検討を進めていきます。

（当社としての検討例）AIを活用した挑戦支援の可能性- 競技活動に付随する事務作業（資料作成・連絡・整理）の効率化- 競技・遠征・学業/仕事の両立におけるタスク設計・意思決定の補助- 発信活動の設計（伝える軸づくり、継続運用、リスク管理）- 支援者・スポンサーとのコミュニケーション品質の向上（文章・提案の整備）

※上記は当社が現時点で想定している構想・検討例であり、AthReebo株式会社およびAthTAGプロジェクトとの間で、具体的な連携や提供内容、実施時期等を取り決めているものではありません。

NEXT INNOVAITION株式会社 代表取締役 黒山 結音 コメント

僕自身も15年間ラグビーをやってきて、アスリートが“本気で勝つ”ために何を背負っているかを、身近で見てきました。才能や努力があっても、資金や環境の差で挑戦が続けられない現実がある。これは綺麗事じゃなく、当事者の人生を左右する問題です。

当社は普段、企業のAI活用を支援していますが、そこで一番大事にしているのは「導入」ではなく「継続できる仕組み」です。挑戦は、気合や根性だけでは続かない。続けられる設計があるから、成長が積み上がって、結果が出る。

AthTAGの“おカネを理由に夢を諦めさせない”という理念に、強く共鳴しています。今回の協賛を通じて、ミライアスリートが挑戦を続けられるよう、企業としてできる支援を積み上げていきます。資金面の後押しはもちろん、AI時代の視点で「挑戦を継続できる状態」を作る支援の形も、真剣に模索していきます。

会社概要

AthReebo株式会社

所在地：東京都世田谷区三軒茶屋2-40-4

代表者：代表取締役 金沢 景敏

事業内容：AthTAG運営・アスリート支援事業・経営者交流会・飲食事業・営業研修等

公式情報：https://athreebo.jp/

NEXT INNOVAITION株式会社

所在地：東京都大田区南久が原1-17-3

代表者：代表取締役 黒山 結音

事業内容：生成AIを活用したDX総合コンサルティング（AI顧問）・AI人材教育・システム開発事業