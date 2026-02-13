銘匠光学 TTArtisan AF 35mm f/1.8 II オレンジ【各マウント 世界1000本限定】ソニーE/富士フイルムX 販売開始
株式会社焦点工房は、銘匠光学 TTArtisanの交換レンズ「AF 35mm f/1.8 II オレンジ」を2026年2月13日(金)に販売開始いたします。
メーカー希望小売価格：\ 33,000（税込）
銘匠光学（めいしょうこうがく）TTArtisan（ティーティーアーティザン）AF 35mm f/1.8 II は、APS-Cセンサー用の大口径標準レンズです。
優れたAF性能
STM（ステッピングモーター）+ リードスクリュータイプの駆動方式を採用し、スムーズで静かなオートフォーカスが可能。容易に決定的瞬間を捉え、瞳AFや動物・乗り物などの被写体認識AF、動画撮影にも対応しています。
高画質でコンパクト
高屈折率レンズ2枚とEDレンズ2枚を含む7群10枚のレンズ構成を採用。前モデルからレンズ構成を見直すことで、優れた画質を維持しながらコンパクトになりました。
最短撮影距離0.4m
最短撮影距離は前モデルの0.6mから0.4mに短縮され、被写体により近づいて撮影できるようになりました。これにより、日常の小物、工芸品、料理などを細部まで鮮明に捉えることが可能です。
大口径F1.8
明るいF1.8の開放値により、室内や夜景撮影などの暗いシーンでもノイズの発生を抑え被写体ブレや手ブレを軽減。被写体を美しく際立たせるボケを活かした撮影も可能です。
高い耐久性と質感
5052航空用アルミニウムを使用した金属製の鏡筒を採用。軽量でありながら優れた耐久性と質感を備えています。
様々なシーンに対応する標準画角
フルサイズ換算54mm相当の画角は、目で見た印象に近い自然な遠近感をもち、風景、スナップ、ポートレートなど幅広いシーンで活躍します。
ファームウェアアップデート対応
リアキャップにUSB Type-C端子を備えており、PCと接続してファームウェアアップデートが行えます。
仕様
- 対応マウント：ソニーE、富士フイルムＸ
- 対応撮像画面サイズ：APS-C
- 焦点距離：35mm（35mm判換算：54mm相当）
- レンズ構成：7群10枚（EDレンズ2枚、高屈折レンズ2枚）
- フォーカス：AF（オートフォーカス）
- 絞り：F1.8-F16
- 絞り羽根：9枚
- 最短撮影距離：0.4m
- フィルター径：52mm
- サイズ（マウント部除く）：約Φ65×49mm ※
- 質量：約173g ※
- 付属品：レンズフード、フロントキャップ、ファームウェアアップデート用リアキャップ
※サイズ・質量は、対応マウントにより異なります。
サンプルフォト
more Samples >>(https://stkb.co.jp/info/?page_id=39080)
About TTArtisan
TTArtisan（ティーティーアーティザン）は、深圳の光学メーカー銘匠光学より誕生した新しいレンズブランド。高性能なライカMマウントレンズをはじめ、ミラーレス用レンズの開発も行なっています。
株式会社 焦点工房
"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"
焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。
焦点工房オンラインストア(https://www.stkb.jp/)
焦点工房ホームページ(https://www.stkb.co.jp/)
