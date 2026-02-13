大成建設と両立支援をテーマとしたプレコンセプションケアセミナーを開催し、アーカイブ配信を開始しました

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/(https://famione.com/benefit/)などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川勇介）は、2026年2月9日（月)に企業のご担当者様を対象とし、「ライフイベントに寄り添う健康経営 事例からプレコンセプションケアを学ぶ！-働きがいとライフプランの両立を支える、企業の健康支援とは-」をテーマに無料オンラインセミナーを開催いたしました。

本セミナーでは、昨今国の方針としても注目されている「プレコンセプションケア」をテーマに、基礎知識から大成建設株式会社による先進的な導入事例まで、幅広く紹介しました。

ゲストである大成建設株式会社の志手様とファミワン代表看護師の西岡のトークセッションおよび質疑応答では、これから取り組みを始めたい企業へのヒントとなるような、実際の運用におけるポイントを深掘りしました 。参加者からの質問も活発に寄せられ、関心の高さが伺える会となりました 。

【 テーマ 】 ライフイベントに寄り添う健康経営 事例からプレコンセプションケアを学ぶ！

-働きがいとライフプランの両立を支える、企業の健康支援とは-

【開催日時】 2026年2月9日（月）12時05分～13時00分

【開催形式】 Zoomウェビナー によるオンライン開催 （期間限定アーカイブ配信あり ）

【講 師】 志手 哉子氏（大成建設株式会社 管理本部 人事部人財いきいき推進室）

西岡 有可 （株式会社ファミワン 執行役員/不妊症看護認定看護師）

当初の定員を上回るご参加希望をいただき、満席での開催となりました。ご好評をいただいた本セミナーの様子は期間限定にてアーカイブ配信されていますのでぜひご覧ください。

【視聴申し込み】https://form.run/@company-precon202602

「男性 8 割の組織で「プレコン」が浸透した理由とは？大成建設に学ぶ、性別を問わず社員の選択肢を広げるための仕組みづくり」と題し、本セミナーのより詳細な内容をまとめたレポートコラムを公開いたしました。

https://famione.com/benefit/column/seminar_report_preconception_famione/ (https://famione.com/benefit/column/seminar_report_preconception_famione/)

■大成建設株式会社 管理本部 人事部人財いきいき推進室 志手様からのコメント

このたびは、多くの企業の皆様にご参加いただき、誠にありがとうございました。改めてプレコンセプションケアへの関心が着実に高まっていることを実感する機会となりました。特にQ&Aでは、各社が抱える悩みや導入にあたってのポイントについて率直なご質問が寄せられ、課題意識を共有する場となったのではないかと感じております。本セミナーへのご参加が、各企業様にとってプレコンセプションケア導入を検討するきっかけとなりましたら幸いです。

当社としても、本セミナーを通じて社会的課題に向き合う取り組みの重要性を再認識いたしました。一方で、社員一人ひとりのニーズや業務特性に十分に応えられているかという点については、なお改善の余地があると考えております。今後は社内の声をより丁寧にくみ取りながら、より多くの社員にとって身近で価値あるセミナーへと育ててまいります。

■福利厚生サービス「ファミワン」の概要組織全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

福利厚生サービス「ファミワン」は、「専門家によるセミナー/研修を通じての従業員のリテラシー向上や社内風土の醸成」、そして「オンライン健康相談による従業員個々のサポート」の両側面から、企業の健康経営や両立支援の促進、女性活躍推進を支援します。

「ファミワン」導入企業の社員/従業員は、オンライン上で時間や場所を選ばず、社外の看護師や心理士、キャリアコンサルタントなどの有資格者に多様なテーマについての相談が可能です。匿名でかつ内容を会社に知られずに相談できる環境を提供することで、心理的安全性を高めるとともに従業員満足度の向上が期待できます。さらに、早期に悩みを相談し自身の身体や心の状態に気づくことで、行動変容を促し、不調を未然に防ぐ効果も期待できます。



また、全従業員を対象に、プロフェッショナル講師陣によるセミナー/研修を提供し、会社全体のリテラシーを高めます。特に女性特有の健康課題に対しては、約7割の女性従業員が上司・周囲の理解を望んでいます*1。管理職や支える側の従業員など、当事者以外へ正しい知識を提供し、理解を促すことで支援の幅の拡大に貢献します。セミナー/研修のテーマは、各社のニーズや課題感に応じてカスタマイズ*2が可能です。

2018年9月より、法人向け福利厚生プログラムの提供を開始。小田急電鉄やTBS厚生会などへの福利厚生導入に加えて、ソニー、全日本空輸株式会社（ANA）、伊藤忠労働組合などへもセミナーを提供しています。自治体への提供としても、神奈川県横須賀市をはじめ、長崎県、東京都杉並区、世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町など、都道府県単位から中核都市、そして数万人規模の市区町村まで幅広く提供を行っております。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

*1 出所：働く女性のウェルネス向上委員会HPより（東京都実施,2023-5,都内で働く女性3500人＋企業担当者200人へのアンケート調査結果）

*2 不妊治療の基礎知識、卵子凍結などプレコンセプションケアの啓発、月経・ＰＭＳ、更年期などの健康課題、ライフプランや人間関係、メンタルケアまで多彩なテーマに対応

株式会社ファミワン

所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者 代表取締役 石川 勇介

設立日 2015年6月1日

ＵＲＬ https://famione.co.jp/



