【2/4開催レポート】太田商工会議所 第33回ビジネスプレス発表会

太田商工会議所



第1部　プレス発表の様子

第2部　交流会の様子

　太田商工会議所は、2月4日(水)に会員企業の新商品・新サービスをPRするビジネスプレス発表会を開催し、3社が発表を行いました。今回発表を行った釣り用品を販売するオジーズ（太田市西本町）は、釣り竿の特性を比較するサイト「Rods.jp」を、シルク製品の企画販売するSilk Story Japan（邑楽町篠塚）は、シルク製のブラシカバーを、寿司・和食店を展開する美喜仁（桐生市本町）は、学生が弁当を飲食店に発注するアプリ「Guuu Eats」をそれぞれ開発。同事業は年に2回開催しており、今回で33回目となりました。



開催概要

■事業名称：太田商工会議所　第33回ビジネスプレス発表会


■開催日時：2月4日（水） 10:00～　太田商工会議所 3階ホール


■発表企業


　(1)有限会社オジーズ


　　テーマ：釣り竿特性のバーチャル比較サイト「Rods.jp」


　(2)Silk Story Japan


　　テーマ：国産シルクのシルクネットブラシカバー


　(3)株式会社美喜仁


　　テーマ：地方型学校弁当サービス「Guuu Eats (グー イーツ)」



主催者の挨拶

当所の加藤会頭より挨拶




プレス発表

マスコミ記者等に対して　　10分間プレゼンテーション




質疑応答

参加企業に対して　　　　質疑応答・意見を行う




交流会

参加企業とマスコミ記者等との懇談・名刺交換を行う




発表企業

有限会社オジーズ

釣り竿特性のバーチャル比較サイト「Rods.jp」


「Rods.jp」は、釣り竿の「硬さ」や「曲がり具合（調子）」を可視化したサイトで、独自の測定器で計測した特性を他社製品とも比較できる。感覚に頼っていた特性を見える化したことで、釣り竿選びを成功に導く。eコマースの台頭により実店舗が窮地に立つ中、メーカーは自社製品の魅力をPRでき、ユーザーは納得の商品選びができ、実店舗は在庫を持つメリットを再発見できる仕組みを構築した。







▲代表の柏瀬 巌さん


　　　　　　　　釣り竿の比較ができる機能

　　　「ルアー・フライ専門店」が一目で分かる店舗

公式サイト :
https://ozzys.jp/
Rods．jp :
https://rods.jp/


Silk Story Japan

国産シルクのシルクネットブラシカバー


当社は、シルク製品の企画販売を生業とする。新商品として髪を梳かす際に使用する「ブラシカバー」を開発した。群馬県産の1500デニールの太糸を使用した本製品は、髪の毛と同じタンパク質により、摩擦を減らしキューティクルを守るという特徴があり、本来のツヤとしなやかさを引き出す。ペット用も発売を予定している。





▲代表の小倉照夫さんと奥様



　　　　　　　　シルクネットブラシカバー

　　　　　　　　シルクを使用した製品

公式サイト :
https://silkstoryjapan.com/
通販サイト :
https://silkstoryjp.base.shop/
株式会社美喜仁

地方型学校弁当サービス「Guuu Eats」


(株)美喜仁では、アプリ「Guuu Eats」を開発。学校や企業の弁当希望者と飲食店のマッチングアプリで、アプリ上で、個人が前日までに飲食店に弁当を注文し、指定の場所に飲食店が配達するサービス。これによりフードロスが無く、家庭の弁当作りの負担を減らし、飲食店の事業継続を支援できる。令和８年４月から「群馬大学」と「ほっかほっか大将」による実証実験を桐生市にて行い、その後、群馬県内や全国展開していきたい。





▲代表取締役社長の坂入悠太さん



　　　　　　「Guuu Eats」サービスの流れ

　 桐生市に本店を置き、高崎市・太田市にも店舗を構える

　


公式サイト :
https://www.bikini.co.jp/



■リリースに関する問い合わせ


　太田商工会議所


　Tel：0276-45-2121


　


詳細を見る :
https://www.otacci.or.jp/category_php_id=72.html


