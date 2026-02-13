【2/4開催レポート】太田商工会議所 第33回ビジネスプレス発表会

太田商工会議所

太田商工会議所は、2月4日(水)に会員企業の新商品・新サービスをPRするビジネスプレス発表会を開催し、3社が発表を行いました。今回発表を行った釣り用品を販売するオジーズ（太田市西本町）は、釣り竿の特性を比較するサイト「Rods.jp」を、シルク製品の企画販売するSilk Story Japan（邑楽町篠塚）は、シルク製のブラシカバーを、寿司・和食店を展開する美喜仁（桐生市本町）は、学生が弁当を飲食店に発注するアプリ「Guuu Eats」をそれぞれ開発。同事業は年に2回開催しており、今回で33回目となりました。

開催概要

■事業名称：太田商工会議所 第33回ビジネスプレス発表会

■開催日時：2月4日（水） 10:00～ 太田商工会議所 3階ホール

■発表企業

(1)有限会社オジーズ

テーマ：釣り竿特性のバーチャル比較サイト「Rods.jp」

(2)Silk Story Japan

テーマ：国産シルクのシルクネットブラシカバー

(3)株式会社美喜仁

テーマ：地方型学校弁当サービス「Guuu Eats (グー イーツ)」

主催者の挨拶

当所の加藤会頭より挨拶

プレス発表

マスコミ記者等に対して 10分間プレゼンテーション

質疑応答

参加企業に対して 質疑応答・意見を行う

交流会

参加企業とマスコミ記者等との懇談・名刺交換を行う

発表企業

有限会社オジーズ

釣り竿特性のバーチャル比較サイト「Rods.jp」

「Rods.jp」は、釣り竿の「硬さ」や「曲がり具合（調子）」を可視化したサイトで、独自の測定器で計測した特性を他社製品とも比較できる。感覚に頼っていた特性を見える化したことで、釣り竿選びを成功に導く。eコマースの台頭により実店舗が窮地に立つ中、メーカーは自社製品の魅力をPRでき、ユーザーは納得の商品選びができ、実店舗は在庫を持つメリットを再発見できる仕組みを構築した。

▲代表の柏瀬 巌さん釣り竿の比較ができる機能「ルアー・フライ専門店」が一目で分かる店舗[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=cPnURWVVItE ]

公式サイト :https://ozzys.jp/Rods．jp :https://rods.jp/

Silk Story Japan

国産シルクのシルクネットブラシカバー

当社は、シルク製品の企画販売を生業とする。新商品として髪を梳かす際に使用する「ブラシカバー」を開発した。群馬県産の1500デニールの太糸を使用した本製品は、髪の毛と同じタンパク質により、摩擦を減らしキューティクルを守るという特徴があり、本来のツヤとしなやかさを引き出す。ペット用も発売を予定している。

▲代表の小倉照夫さんと奥様

シルクネットブラシカバーシルクを使用した製品[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=iWF9Itx5Ukg ]公式サイト :https://silkstoryjapan.com/通販サイト :https://silkstoryjp.base.shop/株式会社美喜仁

地方型学校弁当サービス「Guuu Eats」

(株)美喜仁では、アプリ「Guuu Eats」を開発。学校や企業の弁当希望者と飲食店のマッチングアプリで、アプリ上で、個人が前日までに飲食店に弁当を注文し、指定の場所に飲食店が配達するサービス。これによりフードロスが無く、家庭の弁当作りの負担を減らし、飲食店の事業継続を支援できる。令和８年４月から「群馬大学」と「ほっかほっか大将」による実証実験を桐生市にて行い、その後、群馬県内や全国展開していきたい。

▲代表取締役社長の坂入悠太さん

「Guuu Eats」サービスの流れ桐生市に本店を置き、高崎市・太田市にも店舗を構える

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=3wiJr2RM3Jo ]

公式サイト :https://www.bikini.co.jp/

■リリースに関する問い合わせ

太田商工会議所

Tel：0276-45-2121

詳細を見る :https://www.otacci.or.jp/category_php_id=72.html

太田商工会議所

太田市の産業経済の発展と豊かで住み良い街づくりのために、各種事業を推進する地域総合経済団体