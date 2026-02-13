rakumo株式会社

rakumo株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 グループCEO : 清水 孝治）は、2026年２月12日開催の取締役会において、株主優待制度の新設について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

１．株主優待制度新設の目的

当社株式への投資魅力度を高め、より多くの皆様に中長期的に応援していただくことを目的に、2026年６月末日を初回基準日として、年２回の株主優待制度を開始することといたしました。

２．株主優待制度の内容

(１) 対象

各基準日における株主名簿に記載または記録された500株（５単元）以上保有の株主様を対象といたします。継続保有期間はございません。

(２) 基準日

６月末/12月末を基準日として、各基準日から３ヶ月以内を目途に、ギフト受取用のQRコードが印字されたご案内書面を発送いたします。

(３) 優待内容

各基準日にデジタルギフト(R)7,500円分(年間で合計15,000円分)を進呈

※対象となる交換先は次の予定です。なお、交換先につきましては今後変更の可能性があります

PayPay マネーライト／Amazon ギフトカード／楽天ポイント／dポイント／au PAY ギフトカード／QUO カードPay／FamiPay／JAL PAY／WAONポイント／nanacoギフト／楽天Edy／Pontaポイント／Visa e ギフト／Vプリカ／Google Play ギフトコード／Uber Eats ギフトカード 等

３．適用開始時期

2026年６月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主様を対象として開始いたします。

４．その他

(１) 調整後EBITAの定義

現状、調整後EBITA は営業利益＋のれんの償却費（PPA による取得原価配分後の各種償却費を含む）＋株式報酬費用＋一過性のM&A関連費用（仲介費用＋DD費用等）としておりますが、調整項目に株主優待費用を追加いたします。これは中期経営計画の達成を前提として、株主優待を含めた株主還元施策に関するより積極的な意思決定を行うことを目的としております。

なお、調整後EBITAの調整項目に株主優待費用を追加することについては、当社の取締役会による承認を得ております。

(２) その他

本優待制度の内容に変更が生じた場合は、速やかにお知らせいたします。

■ 会社概要

【rakumo 株式会社について】

法人名：rakumo株式会社（東証グロース：4060）

代表者：代表取締役社長グループCEO 清水 孝治

所在地：東京都千代田区麹町3-2 垣見麹町ビル6階

設立年月日：2004年12月17日

事業内容：企業向けグループウェア製品「rakumo」の開発・販売や「aloop」の開発・販売等

ＵＲＬ：https://corporate.rakumo.com/