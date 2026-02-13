4年連続※食べログ百名店選出 六本木で愛される行列店「ラトリエ・デュ・パン」が2026年3月28日（土）に待望の2号店を「大井町トラックス」にグランドオープン

株式会社ソムリエ

株式会社ソムリエ（所在地：東京都港区六本木、代表取締役：守川 敏）が運営する、食べログ パン TOKYO 百名店に4年連続※で選出された六本木のブーランジェリー「ラトリエ デュ パン（L'Atelier du Pain）」は、2026年3月28日（土）、品川区の新たなランドマークとなる複合施設内に「大井町トラックス店」をオープンいたします。

ラトリエ・デュ・パン（L'Atelier du Pain）大井町トラックス店

■”出店しない”はずだった名店が、大井町へ

「ラトリエ・デュ・パン」はこれまで、六本木の地にて、すべての工程を職人の手作業で行う「オールスクラッチ製法」を貫いてまいりました。非常に手間と時間を要するこの製法を守るため、多店舗展開は一切考えておりませんでした。しかし、週末になるたびに「遠方からこのパンを目指して来た」とお声がけくださるお客様が増え、その熱い想いに応えたいと考えるようになりました。六本木本店と同様に、職人による手作りの品質を維持できる体制を整え、このたび満を持して大井町への出店を決定いたしました。

■ラトリエ・デュ・パンの「5つのこだわり」

1. パンごとに使い分ける、厳選した小麦

ラトリエ・デュ・パンでは、すべてのパンに同じ小麦を使うことはありません。

それぞれのパンの個性に合わせて、小麦の産地や性質を見極め、最適なものを選んでいます。

扱いは難しくとも、風味と旨味に優れた小麦だけを厳選。

日々の管理を徹底し、小麦の鮮度にも妥協しないことが、美味しさの土台になっています。

2. 自家製天然酵母が生む、奥行きのある味わい

自然界に存在する酵母を培養した自家製天然酵母を使用。

発酵力が穏やかでデリケートなため、扱いには手間がかかりますが、

その分、酵母由来の複雑で豊かな香りと旨味が生まれます。

短時間で一気に膨らませるイーストにはない、深みのある味わいが特長です。

3. 高加水・低温長時間発酵という製法へのこだわり

ラトリエ・デュ・パンの最大の特徴が、この製法です。

一般的なパンの加水率が70～80％であるのに対し、

同店の生地は加水率105％という非常に高い水分量で仕込みます。

低温でゆっくりと時間をかけて発酵させることで、

酵母の急激な働きを抑え、生地のパサつきを防ぎ、

もっちりとした食感と、噛むほどに広がる風味を引き出しています。

4. 焼成へのこだわり ― 本店の石窯、大井町トラックス店の最適なオーブン

六本木の本店では、遠赤外線効果に優れた石窯を使用し、

外は薄くパリッと、中は水分を保ったままふっくらと焼き上げています。

一方、大井町トラックス店では石窯は使用せず、

本店で培った技術とレシピをもとに、生地の特性を最大限に引き出す専用オーブンを採用。

どの店舗でも変わらぬ美味しさを届けるため、焼成環境にも最適解を選んでいます。

5. 体にやさしい、無添加のパン作り

マーガリンやショートニングなど、トランス脂肪酸を含む油脂は不使用。

さらに、合成保存料・改良剤・膨張剤などの添加物も一切使用していません。

保存性よりも、焼きたての美味しさと安心を大切に。

お買い上げ後は、なるべく早めにお召し上がりいただくことをおすすめしています。

■商品ラインナップ：日常を彩るバラエティ

看板の「六本木塩パン」やハード系パンはもちろん、六本木本店でメディア取材が絶えない「六本木あんぱん」、「ヴィエノワズリー（菓子パン）」や、「トゥレトゥール（惣菜パン）」など、朝食からワインのお供まで、幅広いシーンに寄り添う商品を取り揃えます。

■ラトリエ・デュ・パン 大井町トラックス店 限定商品

【ゆず薫る 濃厚もちもちフォンダンショコラ】 【ラム酒薫る 大人のカヌレ】

当店オリジナルの白玉生地にココア、チョコを練り込み、更にチョコ、ゆずピールを包んで焼き上げました。濃厚なチョコ、ほのかに香るゆずをお楽しみ下さい。素材の美味しさを引き出した国産素材を使い、週替わりのラム酒で香り豊かに焼き上げました。パン屋さんが本気で作ったカヌレです。

【店舗概要】

店舗名：ラトリエ・デュ・パン（L'Atelier du Pain）大井町トラックス店

グランドオープン：2026年3月28日（土）午前11:00

所在地：〒140-0005 東京都品川区広町2-1-17 大井町トラックス2階 ラトリエ・デュ・パン

アクセス：JR京浜東北線・東急大井町線・りんかい線「大井町駅」直結

営業時間：平日7:30ｰ20:00 土・日・祝9:00ｰ20:00 電話番号：03-6451-8139

ラトリエ・デュ・パンの公式Instagram(https://www.instagram.com/latelier_du_pain/)では、素材や製法のこと、パンづくりの裏側、そして毎日食べたくなるパンの楽しみ方を発信中です。

【ラトリエ・デュ・パンの実績】

「食べログ パン TOKYO 百名店」4年連続※選出

※2018～2020年＆2022年（2021年は開催なし）

六本木エリアを代表するブーランジェリーとして、数多くのテレビ・雑誌・Webメディアに掲載。

【会社概要】

株式会社ソムリエ/Sommelier Co., Ltd.

（会社分割前社名：株式会社トゥエンティーワンコミュニティ）

本社所在地：〒106-0032 東京都港区六本木6-1-12 21六本木ビル6階

代表電話番号：03-5413-3211

1996年9月20日 株式会社トゥエンティーワンコミュニティ設立

2023年11月1日 株式会社ソムリエへ事業継承

〈ワインショップ ソムリエ〉とは

生産者から消費者まで、ワインのワンストップサービスを実現している「ワインと食の総合企業」株式会社ソムリエが運営するワインショップです。2009年の創業以来、東京の中心地六本木からECサイトを通じて、自社で直輸入した高品質かつコストパフォーマンスに優れたワインを提供し続けています。

世界16ヵ国100の生産者から2000を超えるワインを取り揃え、全員がソムリエ資格を有するプロフェッショナルなスタッフが"ワインのある幸せな生活"をお届けします。

【事業内容】

ワイン事業(ワインの輸入・販売、ワインショップ店舗運営、通信販売業務、卸業務)

コーポレートサイト(https://sommelier-wine.co.jp/)

ワインショップソムリエ(https://wsommelier.com/)

ワインの仕入れPRO(https://www.shiire-wine.com/)

飲食事業(直営レストラン・ベーカリーショップ・パティスリー店舗運営)

さくら(https://sakura-sommelier.com/)

六花(https://rikka-roppongi.com/)

ラトリエ・デュ・パン(https://latelier-du-pain.com/)

パティスリーココアンジュ(https://www.coco-ange.net/)

BPO事業

代表取締役：守川 敏

(社)日本ソムリエ協会認定ソムリエ

シュヴァリエ・ド・タストゥヴァン（ブルゴーニュ利き酒騎士団）

コマンドリー・ド・ボンタン（ボンタン騎士団）

ジュラード・ド・サンテミリオン（サンテミリオン騎士団）

日本酒きき酒師