【オンライン展示会】株式会社LANY、「ITトレンド EXPO 2026 Spring」に3/5（木）登壇のお知らせ（株式会社Innovation & Co.主催）

株式会社LANY

デジタルマーケティング支援を提供する株式会社LANY（東京都渋谷区、代表取締役社長：竹内渓太）は、2026年3月3日（火）～7日（土）に開催される「ITトレンド EXPO 2026 Spring」に3/5(木)登壇いたします。

ITトレンド EXPOとは？

年間約2,000万人に活用されているIT製品の比較サイト"ITトレンド"が

無料でご参加いただける業界最大級のオンライン展示会を開催いたします。

ビジネスパーソンの毎日はいつも忙しく、あっという間に過ぎていきます。

小さな課題が山積みで、どうしようかと頭を悩ませることも多いでしょう。

しかしその隣では、新しいアイデアで苦難を乗り越えている先駆者や

テクノロジーで解決したプロたちの事例が数多く存在します。

今日だけは、少し立ち止まってその様子を覗いてみませんか？

ITトレンドEXPOでは、新たな出会いが明日の「働く」を変える をコンセプトに、

あなたの仕事やキャリア、人生をより豊かにするきっかけを提供します。

開催日時

2026年3月3日（火）～3月7日（土）

【3月5日（木）17:45～18:10】LANY竹内登壇！

PICKUP

LANYは3日目に登壇いたしますので、株式会社Innovation&Co. 山崎氏とのセッション内容をご紹介します！

※詳細はイベントページをご覧ください。

セッション概要

【国内最大級の比較サイトがアクセスログ初公開！AI検索時代、LLMに「選ばれるための戦略」とは】

検索の主役がAI（SGE/ChatGPT等）へ移り変わる中、自社サイト単体のSEOに限界を感じていませんか？



本セッションでは、国内最大級のIT製品比較サイト「ITトレンド」のアクセスログを初公開。OpenAI等のBotがいかに「信頼できる情報源」を優先巡回しているか、その実態をコンサルティング会社LANYの視点で鋭く分析します。

AIが信頼を寄せる「比較サイト」というインフラを活用し、LLMO（大規模言語モデル最適化）の最短ルートを導き出す。AI時代の勝者となるための、データに裏打ちされた新戦略を公開します。

詳細ページ

下記のURLより詳細をご確認の上、お申し込みください。

https://it.expo.it-trend.jp/session/time?open_session_detail=1&session_id=660(https://it.expo.it-trend.jp/session/time?open_session_detail=1&session_id=660)

参加費

無料

参加形式

オンライン配信

■株式会社LANYの概要

株式会社LANYは、デジタルマーケティング支援と採用支援サービスの2軸で企業の成長に伴走する「グロースパートナー」です。戦略立案から実行まで、クライアントのチームに入り込み、持続的な事業成長を見据えたマーケティングを一貫して支援します。

■会社概要

株式会社LANY（レイニー）

公式サイト：https://www.lany.co.jp/

事業内容：デジタルマーケティング支援、採用支援

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F WeWork

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

▼週に数回、国内外の最新のSEO情報を配信する無料メールマガジンの登録はこちら▼

https://www.lany.co.jp/mailmag

▼週に1回社員が持ち回りで社内の様子などを発信している、採用メールマガジンの登録はこちら▼

https://www.lany.co.jp/mailmag_recruitment

【本件の取材に関してのお問合せ】

担当者名：黒木

メール：suzuka.kurogi@lany.co.jp