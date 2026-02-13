若者は「ピーポー派」が9割。「ピープル」と発音するのは時代に取り残されているからなのか？

GRASグループ株式会社

GRASグループ株式会社は、運営するメディア「英会話カフェ」において「『ピープル』『ピーポー』の発音に関する意識調査」をおこないました。

かつてテレビや雑誌で当たり前のように使われていた「一般ピープル」という言葉。

しかし令和の今、その発音は若者世代と大人世代で決定的に異なることが明らかになりました。 本調査では、10代～60代の男女200名を対象に、発音の実態と、その背景にある心理を分析しました。

【調査概要】「『ピープル』『ピーポー』の発音に関する意識調査」

調査期間：2026年2月5日~2026年2月6日

調査対象：10代～60代以上の男女200名

調査方法：インターネット調査（無記名式）

■事件は「50代」で起きている。残酷な世代間ギャップ

まずは、「会話の中でどちらの発音を使いますか？」という質問に対する回答を、年代別に見てみましょう。

結果は、はっきりとした世代差を示していました。

10代・20代では、約9割が「ピーポー」派。

この世代にとって「ピープル」は、ほとんど使われない言葉です。

30代・40代でも、依然として「ピーポー」が優勢ですが、40代に入ると、どちらを使うか迷う層が少しずつ現れ始めます。

そして50代。

ここで状況は一変します。

50代では「ピープル」派が過半数となり、若年層で常識だった「ピーポー」が、ここで逆転されるのです。

若者にとって当たり前の発音が、50代に入った瞬間、当たり前ではなくなる。

この地点に、今回の調査の核心がありました。

■「ピープル」は古いのか？──全世代の共通認識

次に、「ピープルという響きに古さを感じるか」という質問の結果を見てみます。

この問いに対する回答は、世代を超えて驚くほど共通していました。

10代・20代だけでなく、30代、40代、そして50代・60代以上においても、およそ6割前後が「ピープルは古い響きだと感じる」と回答しています。

つまり、「ピープルは古い」という感覚は、若者だけのものではありません。

むしろ、ピープルを実際に使っている世代自身も、半分以上はその言葉を古いと認識しているのです。

ここで重要なのは、「古いと感じる人が多い」という事実そのものではありません。

それが、ピープル派が多数を占める50代・60代においても変わらない、という点です。

この結果は、

「ピープルが古いと感じられているから、使われなくなった」

という単純な説明以外にも理由があることを示しています。

では、いったい彼はなぜ「ピープル」を使いたくなるのでしょうか。

