ファンとアスリートをギフトでつなぐサービス「PsyPre for Athlete」をリリース

Psyve株式会社

Psyve株式会社は、ファンとアスリートをギフトで繋ぐ新たな応援サービス「PsyPre for Athlete（サイプレ フォー アスリート）」をリリースしました。

「PsyPre for Athlete」サービスサイト： https://athlete.psypre.com/

「PsyPre for Athlete」は、ファンがアスリートへの応援を形にする、アスリート特化型のギフトサービスです。ファンはアスリートが事前に作成したギフトリストから手軽にギフトを贈ることができます。

サービスの主な特徴

1. ギフトのミスマッチ防止

アスリートは、PsyPreに掲載されている1,000種類以上のギフトの中から欲しいものを選んでリストを作成しています。ファンはアスリートのギフトリストから贈ることができるため、ファンはアスリートが本当に欲しいものを確認でき、ギフトのミスマッチを防ぐことが可能です。

2. 応援メッセージのやり取り

ファンはギフトにメッセージを添えてアスリートに応援の気持ちを伝えることができ、アスリートからお礼のメッセージを受け取ることができます。

3. チーム活動への収益還元

「PsyPre for Athlete」の収益の一部が導入チームに還元されます。これにより、ファンからの応援がチーム全体の活動を支援することにも繋がります。

サービス導入第一号「岐阜スゥープス」について

この度、「PsyPre for Athlete」の最初の導入チームとして、B3リーグに所属する「岐阜スゥープス」への導入が決定いたしました。

岐阜スゥープスは、B3リーグで活動するプロバスケットボールチームです。B3リーグに所属し、今年で8年目のシーズンを戦っています。B3リーグで一番熱いと言われているブースター「SWOOPY」とともに、岐阜の誇りになれるプロスポーツチームを目指しています。

岐阜スゥープス公式サイト： https://www.gifu-swoops.com/

PsyPre for Athlete 岐阜スゥープス トップページ：https://psypre.com/teams/yAF9jLC3AYKwXjSAZSXD

今後の展望

当社は、日頃からご利用いただいているお客様の利便性と満足度向上を目的に、今後も新機能の開発・改善を継続してまいります。PsyPre for Athleteの導入をご検討中のチームや個人の方は、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら：https://athlete.psypre.com/contact/

【PsyPre】

https://psypre.com/

【PsyPre for Biz】

https://biz.psypre.com/

【記事メディア】

https://article.psypre.com/

【会社概要】

会社名 ： Psyve株式会社

本社 ： 愛知県犬山市上野新町435

代表者 ： 清野 飛鳥

設立 ： 2024年4月17日

企業サイト ： https://www.psyve.co.jp/

取材等お問い合わせ先： info@psyve.co.jp