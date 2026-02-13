【期間限定セール】ORICO HDDケース＆デュプリケーターが特別価格に！

深圳市奥睿科电子商务有限公司

データバックアップや大容量ストレージ管理に最適な

ORICOの人気HDD製品が今だけ特別価格で登場。

今回は、

🔹 4ベイHDDケース【6648US3】

🔹 デュアルベイHDDスタンド【6626C3-C】

の2製品をご紹介します。

ORICO 4ベイ HDDケース 6648US3 ｜最大40TB対応（10TB×4）｜クローン機能付き

4台同時搭載可能

・2.5 / 3.5インチ SATA HDD/SSD対応

・最大10TB × 4台（合計40TB）

写真・動画編集データや業務用バックアップにも安心の大容量設計。

オフラインクローン機能搭載

PC不要でワンタッチコピー可能。

ボタン操作だけでHDDのクローン作成ができます。

データ移行やバックアップ作業を効率化。

工具不要の簡単設置

ドライバー不要。

スムーズに着脱できる設計で初心者でも簡単に扱えます。

セール情報

通常価格：10,999円

39%OFFコード適用で 6,709円！

さらにポイント1%還元

有効期限：2026年2月22日 23:59（JST）

商品ページ：

https://www.amazon.co.jp/dp/B07X1JNVS4

ORICO HDDスタンド 6626C3-C｜USB-C対応｜デュアルベイ・オフラインクローン機能付き

最大36TB対応（18TB×2想定）

2.5/3.5インチHDD対応。

大容量データの管理に最適です。

オフラインクローン対応

パソコン不要で簡単データコピー。

SSD換装やバックアップ用途に便利。

アルミ合金ボディ＋放熱設計

高級感のあるアルミ素材を採用。

放熱性能に優れ、長時間稼働でも安定動作。

UASP対応で高速転送を実現。

セール情報

通常価格：7,499円

30%OFFコード適用で 5,249円！

有効期限：2026年2月22日 23:59（JST）

商品ページ：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0B6ZN3DXL

🔹 こんな方におすすめ

・ 大容量データを安全に管理したい方

・ HDDの換装・バックアップを頻繁に行う方

・ PCなしで簡単にクローン作業をしたい方

・ 動画編集・写真保存などデータ量が多い方

🔹 まとめ

4ベイ大容量タイプ（6648US3）

コンパクトなデュアルベイタイプ（6626C3-C）

どちらもオフラインクローン対応

今だけ特別価格

用途に合わせて最適なモデルを選び、

データ管理環境をアップグレードしてみませんか？

数量限定のため、お早めにチェックしてください。