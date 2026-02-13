【期間限定セール】ORICO HDDケース＆デュプリケーターが特別価格に！
データバックアップや大容量ストレージ管理に最適な
ORICOの人気HDD製品が今だけ特別価格で登場。
今回は、
🔹 4ベイHDDケース【6648US3】
🔹 デュアルベイHDDスタンド【6626C3-C】
の2製品をご紹介します。
ORICO 4ベイ HDDケース 6648US3 ｜最大40TB対応（10TB×4）｜クローン機能付き
4台同時搭載可能
・2.5 / 3.5インチ SATA HDD/SSD対応
・最大10TB × 4台（合計40TB）
写真・動画編集データや業務用バックアップにも安心の大容量設計。
オフラインクローン機能搭載
PC不要でワンタッチコピー可能。
ボタン操作だけでHDDのクローン作成ができます。
データ移行やバックアップ作業を効率化。
工具不要の簡単設置
ドライバー不要。
スムーズに着脱できる設計で初心者でも簡単に扱えます。
セール情報
通常価格：10,999円
39%OFFコード適用で 6,709円！
さらにポイント1%還元
有効期限：2026年2月22日 23:59（JST）
商品ページ：
https://www.amazon.co.jp/dp/B07X1JNVS4
ORICO HDDスタンド 6626C3-C｜USB-C対応｜デュアルベイ・オフラインクローン機能付き
最大36TB対応（18TB×2想定）
2.5/3.5インチHDD対応。
大容量データの管理に最適です。
オフラインクローン対応
パソコン不要で簡単データコピー。
SSD換装やバックアップ用途に便利。
アルミ合金ボディ＋放熱設計
高級感のあるアルミ素材を採用。
放熱性能に優れ、長時間稼働でも安定動作。
UASP対応で高速転送を実現。
セール情報
通常価格：7,499円
30%OFFコード適用で 5,249円！
有効期限：2026年2月22日 23:59（JST）
商品ページ：
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B6ZN3DXL
🔹 こんな方におすすめ
・ 大容量データを安全に管理したい方
・ HDDの換装・バックアップを頻繁に行う方
・ PCなしで簡単にクローン作業をしたい方
・ 動画編集・写真保存などデータ量が多い方
🔹 まとめ
4ベイ大容量タイプ（6648US3）
コンパクトなデュアルベイタイプ（6626C3-C）
どちらもオフラインクローン対応
今だけ特別価格
用途に合わせて最適なモデルを選び、
データ管理環境をアップグレードしてみませんか？
数量限定のため、お早めにチェックしてください。