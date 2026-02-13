【期間限定セール】ORICO HDDケース＆デュプリケーターが特別価格に！

写真拡大 (全2枚)

深圳市奥睿科电子商务有限公司

データバックアップや大容量ストレージ管理に最適な
ORICOの人気HDD製品が今だけ特別価格で登場。


今回は、
🔹 4ベイHDDケース【6648US3】
🔹 デュアルベイHDDスタンド【6626C3-C】


の2製品をご紹介します。




ORICO 4ベイ HDDケース 6648US3 ｜最大40TB対応（10TB×4）｜クローン機能付き


4台同時搭載可能


・2.5 / 3.5インチ SATA HDD/SSD対応
・最大10TB × 4台（合計40TB）


写真・動画編集データや業務用バックアップにも安心の大容量設計。


オフラインクローン機能搭載


PC不要でワンタッチコピー可能。
ボタン操作だけでHDDのクローン作成ができます。


データ移行やバックアップ作業を効率化。


工具不要の簡単設置


ドライバー不要。
スムーズに着脱できる設計で初心者でも簡単に扱えます。


セール情報


通常価格：10,999円
39%OFFコード適用で 6,709円！
さらにポイント1%還元


有効期限：2026年2月22日 23:59（JST）


商品ページ：
https://www.amazon.co.jp/dp/B07X1JNVS4




ORICO HDDスタンド 6626C3-C｜USB-C対応｜デュアルベイ・オフラインクローン機能付き


最大36TB対応（18TB×2想定）


2.5/3.5インチHDD対応。
大容量データの管理に最適です。


オフラインクローン対応


パソコン不要で簡単データコピー。
SSD換装やバックアップ用途に便利。


アルミ合金ボディ＋放熱設計


高級感のあるアルミ素材を採用。
放熱性能に優れ、長時間稼働でも安定動作。


UASP対応で高速転送を実現。


セール情報


通常価格：7,499円
30%OFFコード適用で 5,249円！


有効期限：2026年2月22日 23:59（JST）


商品ページ：
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B6ZN3DXL



🔹 こんな方におすすめ


・ 大容量データを安全に管理したい方
・ HDDの換装・バックアップを頻繁に行う方
・ PCなしで簡単にクローン作業をしたい方
・ 動画編集・写真保存などデータ量が多い方



🔹 まとめ


4ベイ大容量タイプ（6648US3）
コンパクトなデュアルベイタイプ（6626C3-C）
どちらもオフラインクローン対応
今だけ特別価格



用途に合わせて最適なモデルを選び、
データ管理環境をアップグレードしてみませんか？



数量限定のため、お早めにチェックしてください。