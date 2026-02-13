サイコロジカルホラー「SILENT HILL」シリーズ最新作『SILENT HILL: Townfall』2026年発売決定

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、サイコロジカルホラー「SILENT HILL」シリーズの最新作『SILENT HILL: Townfall』（PlayStation(R)5、Steam(R)、Epic Games）を、2026年に発売することを発表しました。あわせて、本日より各ストアでウィッシュリストの登録を開始し、新トレーラーおよび公式サイトを公開したことをお知らせします。

『SILENT HILL: Townfall』は、全世界でシリーズ累計販売本数が1,400万本※を超えるサイコロジカルホラーシリーズ「SILENT HILL」の最新作です。本作の舞台は、スコットランドの架空の孤島。

迫り来る脅威から身を潜める緊張、死と隣り合わせの戦闘、そして物語に密接に絡みつくパズルがプレーヤーを待ち受けます。

※2025年12月末時点

全編を通して一人称視点で展開される本作では、不安定に信号を拾うポケットテレビをはじめ、限られたアイテムや武器を駆使しながら生き延びることが求められます。

「SILENT HILL」シリーズのエッセンスを継承しつつ、新たな舞台・主人公・視点で描かれる、未体験の“サイコロジカルホラー”が紡がれます。

『SILENT HILL: Townfall』のあらすじ

この社会は、不条理を赦す。

灰色の海に流され、冷たい海に浮かぶ孤島セントアメリアへ漂着したサイモン・オーデル。

しかし、町に人の姿はなく、深い霧と静寂に支配されていた。

「状況を正す」という目的だけを頼りに、町や住民と自身との繋がりを探しながら彷徨うサイモンは、やがて町の深淵へと足を踏み入れていくのだった。散りばめられた謎と断片的な物語が結び付き、徐々に明かされていく凄惨な過去。

だが、町の深淵を覗くことは、皮肉にもサイモン自身の覚悟と向き合うことだった......。

▼『SILENT HILL: Townfall』のウィッシュリスト登録はこちらから

https://www.konami.com/games/silenthill/townfall/

『SILENT HILL: Townfall』の最新トレーラー公開！

▼SILENT HILL: Townfall | Official Reveal Trailer

https://youtu.be/E6jmJ0Y6V7w

配信番組「SILENT HILL Transmission」では制作陣コメンタリーで深掘りする『SILENT HILL: Townfall』、映画『リターン・トゥ・サイレントヒル』の最新情報も紹介

「SILENT HILL」シリーズの最新情報をお届けする番組「SILENT HILL Transmission」では、『SILENT HILL: Townfall』を特集。舞台となるスコットランドの地を巡り、コンセプトや制作の背景について、制作陣それぞれが作品に込めた想いを語っています。

本作の世界観をより深く知ることができる内容となっていますので、ぜひご覧ください。

「SILENT HILL Transmission」#4： https://youtu.be/4wzxLQ_Vtlc(https://youtu.be/4wzxLQ_Vtlc)

さらに番組内では、映画『リターン・トゥ・サイレントヒル』（原題：『Return to Silent Hill』）に関する最新情報も発表しました。

映画『リターン・トゥ・サイレントヒル』は、日本では2026年5月15日(金)からPrime Videoで独占配信予定です。

映画の詳細は、以下の公式サイトをご確認ください。

『Return to Silent Hill』公式サイト： https://returntosilenthillmovie.com/

※作品の視聴には会員登録が必要です（Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/prime(https://www.amazon.co.jp/amazonprime)へ）。

『SILENT HILL: Townfall』や「SILENT HILL」シリーズに関する最新情報は、今後の続報をお待ちください！

※画面は開発中のものです。

「SILENT HILL」シリーズとは

暗闇、静寂、異形のクリーチャー、愛と悲しみの物語・・・

１９９９年にPlayStation(R)で第１作目を発売したサイコロジカル（心理）ホラーシリーズ。

主要人物が自身の悩みや葛藤、トラウマと向き合い、自らの答えを探し求めていく体験に焦点を当てている。

ジリジリと襲いかかる恐怖とその独自の世界観で多方面から高い評価を受け、日本のみならず、海外にも多くのファンを持つ。

『SILENT HILL: Townfall』公式サイト

https://www.konami.com/games/silenthill/townfall/

「SILENT HILL」シリーズポータルサイト

https://www.konami.com/games/silenthill/jp/ja/

「SILENT HILL」シリーズ公式X

https://x.com/silenthill_jp

Amazon、Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。