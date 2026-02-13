初開催！由緒ある三嶋大社を舞台に、和婚の世界観を体感
みしまプラザホテル（株式会社ひしや三島プラザホテル、代表取締役社長：室伏太郎）は、2026年2月22日(日)、和装の魅力と和婚の世界観を実際に体感できる初開催のスペシャルフェアを開催いたします。
本イベントは、日本の伝統文化である「神前式」や「和装婚礼」の魅力を、
見学だけでなく実際に体験することで身近に感じていただくことを目的とした取り組みです。
■ 三嶋大社という特別な場所で、和装を体験
イベント当日は、三嶋大社の厳かな空気に包まれた境内にて、
白無垢・色打掛などの和装を実際に試着できる体験をご用意しております。
「和装に興味はあるが、なかなか着る機会がない」
「神前式に憧れはあるものの、具体的なイメージが湧かない」
そうした声に応える形で、
神社という本来の舞台で和装を身にまとう体験を通じ、
日本の婚礼文化の奥深さや美しさを感じていただける内容となっています。
宮司による境内案内と特別参拝で、和婚をより深く知る
撮影後は、三嶋大社の宮司による境内案内と特別参拝を実施。
神社の歴史や意味、神前式に込められた想いなどを直接聞くことで、
和婚という文化をより深く理解できる時間をご提供します。
体験後は、アフターヌーンティーで五感の余韻を
和装試着体験の後は、三嶋大社から徒歩5分のみしまプラザホテルへ。
館内にて、アフターヌーンティー体験をご用意しています。
華やかな和装体験の余韻を残しながら、
ゆったりとしたティータイムで心と身体をほっとさせるひとときをお過ごしください。
アフタヌーンティー ※写真はイメージです
この時間は、
- 結婚式のイメージをさらに深めたい方
- 和装姿の写真を友人やご家族とシェアしたい方
- 落ち着いた雰囲気の中でプランナーに相談したい方
など、それぞれのスタイルで自由にお楽しみいただける体験コンテンツです。
“和婚”の魅力を五感で感じる一日
三嶋大社は、長い歴史の中で地域の人々に親しまれ、
数多くの人生の節目を見守ってきた由緒ある神社です。
その空気感のなかで和装を試す体験は、
単なる衣裳選びにとどまらず、
日本の伝統や婚礼文化の魅力を、五感で感じていただける貴重な機会となります。
当日は、THE MORRISのプランナーが常駐し、
- 和婚の進行や演出に関するご相談
- 和装と披露宴を組み合わせたスタイル提案
- 挙式当日のスケジュールイメージの共有
など、個別相談も承ります。
「和装が似合うか試してみたい」
「三嶋大社での結婚式に興味がある」
「まずは雰囲気だけ知りたい」
そんな方にも気軽にご参加いただける、参加費無料の体験型フェアです。
■ 「伝統を守り、未来へつなぐ」ために
少子化やライフスタイルの変化により、
結婚式のあり方が大きく変わる時代だからこそ、
みしまプラザホテルは地域の神社と連携し、日本の婚礼文化を次世代へつなぐ役割を担いたいと考えています。
今回の和装試着体験イベントも、その一環として企画されたものです。
「結婚式をする・しない」に関わらず、
多くの方に日本文化の美しさを体感していただく機会となることを目指しています。
■ イベント概要
開催日：2026年2月22日（日）
会場：三嶋大社
内容：和装試着体験（白無垢・色打掛 ほか）
主催：みしまプラザホテル
※詳細はこちら(https://www.the-morris.jp/knowledge/22008/)
https://www.the-morris.jp/knowledge/22008/
■ 本件に関するお問い合わせ先
みしまプラザホテル
ザ・モーリス
TEL：055-972-0077
MAIL：info@the-morris.jp