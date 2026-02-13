経営のあり方を再考する新刊「才能分業で会社を強くする」発売

Capire合同会社

伊藤亜里沙（Capire合同会社 代表）は、新刊「才能分業で会社を強くする 本来の力を引き出す 経営のあり方」 を、2026年2月13日に発売します。

採用難や人材育成の停滞、人事制度改定を行っても期待した変化につながらないなど、多くの企業が、さまざまな「人」に関する課題を抱えています。



本書は、そうした状況を個別の人事施策の問題としてではなく、経営課題として捉え直し、人事面から経営のあり方を見直す一冊です。

経営や人事に関わる方々に向けて、持続的に成長していくための視点を提示します。

出版背景

人材の流動化が進み、採用や育成、定着がこれまで以上に難しくなる中で、多くの企業が人事施策の見直しを重ねています。

一方で、制度や仕組みを整えても、同じような人事課題が繰り返し発生するケースも少なくありません。

これらの課題は個別の問題として扱われがちですが、背景を整理していくと、多くの企業に共通する根本的な考え方が、結果として組織の停滞を招いているケースがあることが見えてきました。

本書は、こうした時代背景を踏まえ、人事施策以前にある、経営のあり方そのものを見直すことを目的として執筆された一冊です。

想定読者

本書は、以下のような立場・課題意識を持つ方を主な読者として想定しています。

本書の特徴

- 経営者、または経営層として人事に関わっている方- 採用や育成、制度設計などを継続的に見直してきたにもかかわらず、同じような人事課題が繰り返されることに違和感を覚えている方

本書は、企業規模や業種を問わず使える「考え方の軸」を提示しています。

個別事象や具体例を排除し、後から何度も読み返して現場で活用できる、コンパクトな設計を目指しました。

書籍概要

著者コメント

- 簡易目次はじめに自己紹介第1章 人事の仕事は採用と労務だけじゃない第2章 会社を強くする、「才能分業」という視点第3章 採用は、「未来の組織をデザインする行為」第4章 会社を強くする、人材育成の視点と本質おわりに- 著者プロフィール伊藤亜里沙（いとう ありさ）Capire（カピーレ）合同会社 代表。人事領域の顧問型支援を専門とし、組織状態に合わせて、人材育成や意思決定、才能を生かした組織づくりを支援している。元 上場企業 執行役員CHRO。

「組織や人に関する課題には、共通した正解や不正解があるわけではないと考えています。

変化のきっかけを生み出すのは、戦略や施策以前にある『根本的な考え方』ではないでしょうか。

そこで、これまでの経験を通じて感じてきたことを一冊にまとめ、経営者や人事のみなさまに共有できればと考えました。本書が、一度立ち止まって考えるきっかけになれば幸いです。」

（著者／Capire合同会社 代表 伊藤 亜里沙）

