平成女児の聖地・オリンピアで、あのナルミヤキャラクターたちと再会！
バラエティショップを運営する株式会社オリンピア（本社：愛知県名古屋市中区）は、株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園）が展開する人気ジュニアアパレルブランドのナルミヤキャラクターズとのコラボグッズ第1弾を2026年2月28日（土）より発売いたします。
近年、シールブームの再燃や当時のキャラクターの再評価を背景に、2000年代に親しまれたカルチャーが懐かしさと新鮮さを併せ持つ「カワイイ」として、世代を超えて再び注目を集めています。
こうした「平成女児ブーム」が広がる中、オリンピアは大切にしてきた「”カワイイ”の力で人々を応援する」という価値観を軸に、平成時代に多くの女の子の憧れの対象としてジュニアブームを牽引してきたナルミヤキャラクターズの世界観や魅力を活かしつつ、今のトレンドや感性に沿った形で商品や体験を展開いたします。
本コラボレーションを通じて、ミレニアム世代には子どもの頃に感じたときめきや、当時は手にできなかった憧れを大人になった今のライフスタイルや価値観で楽しめる機会を、またZ世代にはナルミヤキャラクターズの世界観に触れつつ、レトロと今のトレンドが重なり合う新たな「カワイイ」と出会う機会をお届けいたします。
■第1弾コラボレーションアイテム
平成の空気感を感じさせるデニム素材を使用したシールバインダーをはじめ、アクセサリーやバッグなど、日常のさまざまなシーンに自然に取り入れられるアイテムをラインナップしました。
友だち同士はもちろん、親子でもオソロイで楽しめるデザインに仕上げています。
また、全10種類で展開するシークレットフラットミニポーチは、どの柄が出るか分からない仕様で、現代ならではの“ガチャ感覚”のワクワクを楽しめるアイテムです。コレクション性の高さに加え、コンパクトで小さめのバッグにも収まりやすく、実用性も兼ね備えています。
デニムシールバインダー ANGEL BLUE A \2,970（税込）
デニムシールバインダー ANGEL BLUE B \2,970（税込）
デニムシールバインダー mezzo piano A \2,970（税込）
デニムシールバインダー mezzo piano B \2,970（税込）
2WAYショルダ― mezzo piano BK \5,478（税込）
2WAYショルダー mezzo piano PK \4,708（税込）
スクバポーチ mezzo piano \2,750（税込）
2Pヘアピン mezzo piano \1,100（税込）
リボンベイク mezzo piano \935（税込）
パールチャーム付きシュシュ mezzo piano \1,100（税込）
リボンイヤリング mezzo piano \1,650（税込）
ビーズキーホルダー mezzo piano \1,760（税込）
シークレットフラットミニポーチ \770（税込）
なお、これらの商品はオリンピアの商品開発チーム「ゼッカワLab」がプロデュースしています。
＜発売日＞
2026年2月28日(土)
※シークレットフラットミニポーチのみ4月以降の発売を予定しております。
＜販売場所＞
オリンピア各店舗
https://www.olympiashop.co.jp/shops/
※オリンピアプラス ユニモール店、あつたおりんぴ庵、ぎふおりんぴ庵は対象外です。
＜ノベルティ＞
ナルミヤキャラクターズぷっくりシール（非売品） (C)︎N.I.
メゾピアノ柄ショッパー（非売品） (C)︎N.I.
コラボレーションアイテムをお買い上げのお客様を対象に、
・3,000円（税込）以上お買い上げで、『ナルミヤキャラクターズぷっくりシール』をプレゼント
・5,000円（税込）以上お買い上げで、『メゾピアノ柄ショッパー』をプレゼント
いずれもオリンピア公式Xイベントアカウントのフォロー画面をご提示いただいた方が対象となります。
▼オリンピア公式イベントアカウント
X：@olympia_evt（https://x.com/olympia_evt）
※1会計につき、お一人様 各1点ずつのお渡しとなります。
※数量限定、なくなり次第終了となります。
■ナルミヤキャラクターズ×OLYMPIA POP UP SHOP開催決定
コラボレーションを記念して、3都市でPOP UP SHOPを開催いたします。
第1弾は、店頭発売に先駆けて商品を手に取り、いち早く体験できる特別な機会となります。
あの頃のときめきと新しい魅力が詰まった、ナルミヤキャラクターズ×OLYMPIAの世界感をぜひお楽しみください。
＜POP UP SHOP 第1弾 開催概要＞
開催期間：2026年2月21日(土)～2月23日（月・祝）
開催場所：ラゾーナ川崎プラザ 2階 SABON様横 エスカレーター前
営業時間：各日10：00～21：00
※21日の午前中は、事前予約制（抽選）でのご予約入場を予定しております。詳細はオリンピア公式Xイベントアカウントにてお知らせいたします。
取り扱いアイテム：
・ナルミヤキャラクターズ×OLYMPIA コラボレーションアイテム各種
・ナルミヤキャラクターズ商品（エンジェルブルー、メゾピアノ）
ノベルティ：
期間中、以下の条件で対象商品をお買い上げのお客様にノベルティをプレゼントいたします。
・3,000円（税込）以上お買い上げで、『ナルミヤキャラクターズぷっくりシール』
・5,000円（税込）以上お買い上げで、『メゾピアノ柄ショッパー』
※オリンピア公式Xイベントアカウントのフォロー画面をご提示いただいた方が対象となります。
※1会計につき、お一人様 各1点ずつのお渡しとなります。
※数量限定のため、なくなり次第終了となります。
その他の詳細および第2弾以降の開催につきましては、詳細が決まり次第、オリンピアHPおよび公式Xイベントアカウントにてお知らせいたします。
オリンピアHP：https://www.olympiashop.co.jp/
公式Xイベントアカウント：@olympia_evt（https://x.com/olympia_evt）
■ナルミヤキャラクターズについて
(C)N.I.
2000年代に一世を風靡した、株式会社ナルミヤ・インターナショナルが展開する「ANGEL BLUE」「mezzo piano」「DAISY LOVERS」「pom ponette」といった人気ジュニアアパレルブランドを代表するキャラクターたち。
■株式会社オリンピアについて
株式会社オリンピアは、「カワイイは、“人への応援”」と定義し、『アレも、コレも、ゼッタイカワイイ！』をお客様との約束事に掲げて、バラエティショップOLYMPIAを約70店舗運営しています。
また、カワイイを軸に商品企画から企業とのコラボレーションまで、カテゴリにとらわれない多彩なプロジェクトをてがけています。「オリンピアに行けば絶対カワイイものがある」「カワイイといえばオリンピアが日本一」と全ての皆様から認知していただける企業を目指しています。
【会社名】株式会社オリンピア
【本社】愛知県名古屋市中区平和1-6-1
【HP】https://www.olympiashop.co.jp