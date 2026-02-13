サッと炒めるだけの「萩屋ケイちゃん(R)」が岐阜のご当地グルメと魅惑のコラボ！2026年3月1日(日)『各務原キムチ味』新発売！

有限会社萩原チキンセンター

有限会社萩原チキンセンター（本社：岐⾩県下呂市萩原町古関1014番地1／代表者：日下部 讓）

より、「萩屋ケイちゃん(R) 各務原キムチ味 」が新発売。岐阜のご当地キムチ「各務原キムチ」とのコラボ商品。松の実のコクがアクセントになり辛味が苦手な方でも食べやすくご飯のおかずはもちろん、おつまみにも最適な逸品。

各務原キムチ

「萩屋ケイちゃん(R) 各務原キムチ味」パッケージイメージ

岐阜県各務原市の特産品である「岐阜各務原にんじん」と、姉妹都市である韓国・春川（チュンチョン）市の名産「松の実」を使った、まちおこしのご当地キムチ。

にんじんの甘みと松の実のコクが加わり、マイルドで深みのある味わいが特徴。

2004年に開催されたイベントがきっかけで誕生し、2005年から「キムチ日本一の都市」を目指すプロジェクトとして開発された。

萩屋ケイちゃん(R)

各務原キムチロゴ

「萩屋ケイちゃん(R)」は、岐⾩の郷土料理である鶏（ケイ）ちゃんを「みそ・しょうゆ・塩・ピリ⾟みそ」の４つのフレーバーを揃えて、中部地方を中心に長く食卓の笑顔を作っているお馴染みの商品です。

鶏（ケイ）ちゃんとは

「萩屋ケイちゃん(R)」調理例

岐⾩県の飛騨・奥美濃地方発祥の郷土料理で、鶏肉を一口サイズにカットし、味噌・醤油・香⾟料などを調合したタレに 漬け込んだ料理です。由来は諸説あり、ケイちゃんの「ちゃん」は、タレの意味を持つ「醤(じゃん)」が変化したとも言われ、鶏肉を醤(じゃん)で味付けした「ケイジャン」が、いつしか「ケイちゃん」となった説が有力です。昔から家庭料 理として愛され、地域に深く根ざした料理で「本家」「元祖」等が標榜できません。現代となっては発祥も判別できないほど広く浸透し、各家庭やお店ごとの味の違いが楽しめます。

有限会社萩原チキンセンター

創業60年を超える、食卓に笑顔を届ける⽼舗食品加工メーカー。近年、単身者世帯や共働き世帯が増加したことや コロナ禍での在宅時間の増加や物価高による外食の減少など環境変化も重なり、自炊機会が増えたことから製造販売数を大きく伸ばし全国に進出中。

お召し上がり方

既存の萩屋ケイちゃん(R)同様に、キャベツ1/4(約250g)を一口大にカットしフライパンで焼くだけ。５分ほどで出来上がります。食卓の一品やお酒のお供としてお召し上がりいただくことはもちろん、バーベキューやキャンプ飯などにも人気も高く、お弁当のおかずやアレンジレシピなどでもおいしく召し上がることができます。

企業メッセージ

調理方法

萩原チキンセンターは昭和37年（1962年）に創立された、岐⾩県下呂市に本社を構える食品メーカーです。鶏（ケイ）ちゃんメーカーのリーディングカンパニーとして

「萩屋ケイちゃん(R)」のブランドで商品を展開しています。

製造販売数は、2019年度の150万袋から2021年度の220万袋へと売上を順調に伸ばし、そのシェアは全国に広がっております。全国ネットのテレビ番組、新聞、雑誌など数多くのメディアでも取り上げていただいたことで、認知される機会も増え、販路も広がっています。生活スタイルの変化を受け、自炊頻度も 高まっており、この「萩屋ケイちゃん(R)」を通し、様々な味で食卓の彩りを飾って参ります。

今回新発売をされる各務原キムチ味は岐阜のご当地グルメ「各務原キムチ」とのコラボ商品、度々と食べたくなる味となっております。少しでも多くの方に手にとっていただければ幸いです。

商品概要

＜商品名＞

萩屋ケイちゃん(R) 各務原キムチ味

＜内容量＞

味付鶏肉 230ｇ

＜参考価格＞

オープン価格 ※想定小売価格500円 (税込)

＜保存方法＞

冷凍 -18℃以下

＜主な原材料＞

鶏肉（国産）、各務原キムチ液（砂糖・異性化液糖、食塩、にんにく、しょうゆ、唐辛子、りんご、砂糖、魚醤、玉ねぎ、にんじん、生姜、松の実）、みそたれ（米みそ、豆みそ、しょうゆ、水あめ、果糖ぶどう糖液糖）、豆板醤、糖類、ニンニク、醗酵調味液／調味料（アミノ酸等）、酸味料、着色料（カロチノイド色素）、増粘剤、（一部に鶏肉・大豆・小麦・りんごを含む）

＜発売時期＞

2026年3月1日予定

＜購入方法＞

主に食品スーパー、製造元問い合わせ

販売企業情報

・企業名：有限会社萩原チキンセンター

・代表者：代表取締役 日下部 讓 （くさかべ・じょう）

・本社所在地：岐⾩県下呂市萩原町古関1014番地1

・電話番号：0576-52-2135 FAX番号：0576-52-3194

・事業内容：食肉味付け加工

・企業HP：https://k-chan.co.jp

・公式X（旧Twitter）：https://x.com/hagiya_k_chan

・公式Instagram：http://Instagram.com/hagiyak_chan