あきらめずに挑戦するあなたへ、米沢からエールを～上杉城史苑で「応援ドリンクフェア」開催中～

株式会社上杉コーポレーション

株式会社上杉コーポレーション（山形県米沢市）は、上杉城史苑（観光土産品販売ならびに飲食店）にて、目標に向かって頑張る人を応援する期間限定企画「応援ドリンクフェア」を開催中です。

期間中はあわせて、挑戦する気持ちに寄り添う「自力本願 応援グッズ POP UP SHOP」も同時開催しております。

■ 企画のコンセプト～あきらめずに挑戦するあなたへ、米沢からエールを！～

米沢は、江戸時代の名君・上杉鷹山公が、幾度もの困難に直面しながらも、己を信じ、未来をあきらめずに歩み続けた場所です。

その姿勢は、自ら考え行動し、一歩を踏み出そうとする「自力本願」の精神として、いまもこの地に息づいています。

受験や進学、就職・転職・起業・スポーツなど、目標に向かって頑張る方へ。この場所から、そっと背中を押すような時間を届けたい。

そんな思いを、この企画に込めています。

■ 応援ドリンクフェアについて

上杉神社・松岬神社が並ぶ「上杉文化エリア」に位置する上杉城史苑 カフェ・ル・シェルを舞台に、“決意を注ぐ一杯”をテーマにした応援ドリンクフェアを開催します。

ドリンクは、

●雑草コーラ（炭酸／ホット）

●決意のジンジャー（炭酸／ホット）

から選べ、決意の言葉を書く用紙やオリジナルコースターなどを組み合わせた体験型の特別メニューとして提供します。

新しい一歩を踏み出す前に、静かに気持ちを整え、自分自身と向き合うひとときをお楽しみください。

■ 同時開催：自力本願 応援グッズ POP UP SHOP

期間中、上杉城史苑館内では「自力本願 応援グッズ POP UP SHOP」を同時開催します。

受験や仕事、新しい挑戦、スポーツなど、それぞれの「がんばる気持ち」に寄り添うアイテムを集めました。

身につけたり、持ち歩いたり、大切な人への贈り物としても選んでいただける内容です。

また、会場では自分自身の決意を書き記す「自力本願 絵馬」体験もご用意しています。

■ 開催概要

●応援ドリンクフェア

期間：2026年1月10日（土）～3月1日（日）

会場：上杉城史苑 カフェ・ル・シェル

●自力本願 応援グッズ POP UP SHOP（同時開催）

期間：2026年1月17日（土）～3月15日（日）

会場：上杉城史苑 館内（特設コーナー）

■ こんな方におすすめです

- 受験・進学・就職・転職など、人生の節目を迎える方- 新しい挑戦に向かって一歩を踏み出そうとしている方- 大切な人を応援したいと考えている方- 米沢の歴史や精神文化に触れてみたい方

■ 会社概要

株式会社上杉コーポレーション

（上杉城史苑 運営）

山形県米沢市丸の内１-１-２２

上杉神社東側



●自力本願の地 米沢【公式】 Instagram

https://www.instagram.com/jirikihongan_yonezawa/