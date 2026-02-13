システムサービスからTVアニメ『多聞くん今どっち！？』のプライズが2月から連続登場決定！

システムサービス株式会社

システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、TVアニメ『多聞くん今どっち！？』のプライズ商品を2026年2月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。

◆多聞くん今どっち！？ ぷれちゃす 多聞教ぬいぐるみ

【アミューズメント専用景品】

約12cmのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞

【商品名】多聞くん今どっち！？ ぷれちゃす 多聞教ぬいぐるみ

【種類】全4種

【登場時期】2026年2月3週より順次登場予定

【導入店情報】fans.co.jp/event/2602_tmk_SS16577

※無くなり次第終了となります。

◆多聞くん今どっち！？ ぷれちゃす F/ACE ぬいぐるみ

【アミューズメント専用景品】

約12cmのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞

【商品名】多聞くん今どっち！？ ぷれちゃす F/ACE ぬいぐるみ

【種類】全5種

【登場時期】2026年3月3週より順次登場予定

詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。

※無くなり次第終了となります。

◆多聞くん今どっち！？ F/ACE ポーチ

【アミューズメント専用景品】

約14cmのぬいぐるみポーチ。

＜商品詳細＞

【商品名】多聞くん今どっち！？ F/ACE ポーチ

【種類】全5種

【登場時期】2026年3月3週より順次登場予定

詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。

※無くなり次第終了となります。

リポストキャンペーン

プライズ登場を記念して、リポストキャンペーンを実施いたします。

・システムサービス公式Xアカウント「システムサービス公式（@FANSCLUB_SS）」の該当ポストをリポスト

抽選で1名様に2月登場「多聞くん今どっち！？」ぷれちゃす 多聞教ぬいぐるみを全種セットでプレゼント。

・キャンペーン期間

2月13日～2月18日23時59分まで

■TVアニメ『多聞くん今どっち！？』について

コミックス累計発行部数260万部を突破した、「花とゆめ」（白泉社刊）の人気コミック『多聞くん今どっち！？』を原作としたTVアニメ。オンオフ激しめ×新しすぎる推し活ラブコメ！

【放送情報】

毎週土曜日25:00～

TOKYO MX・BS11／各配信サービスにて放送中！

U-NEXT、アニメ放題では毎週水曜日24:00～ 地上波先行・最速配信！

■著作権表記

(C)師走ゆき・白泉社／多聞くん今どっち！？製作委員会

■TVアニメ『多聞くん今どっち！？』公式X

https://x.com/Tamon_anime

■アニメ「多聞くん今どっち!?」公式YouTube

https://www.youtube.com/@Tamon_anime

■TVアニメ「多聞くん今どっち！？」公式サイト

https://tamon-anime.com/

■システムサービス株式会社

https://fans.co.jp

■システムサービス公式（X/旧Twitter）

https://x.com/FANSCLUB_SS

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。