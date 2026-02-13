システムサービスからTVアニメ『多聞くん今どっち！？』のプライズが2月から連続登場決定！

システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、TVアニメ『多聞くん今どっち！？』のプライズ商品を2026年2月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。




◆多聞くん今どっち！？　ぷれちゃす 多聞教ぬいぐるみ


【アミューズメント専用景品】



約12cmのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞


【商品名】多聞くん今どっち！？　ぷれちゃす 多聞教ぬいぐるみ


【種類】全4種


【登場時期】2026年2月3週より順次登場予定


【導入店情報】fans.co.jp/event/2602_tmk_SS16577


※無くなり次第終了となります。




◆多聞くん今どっち！？　ぷれちゃす F/ACE ぬいぐるみ


【アミューズメント専用景品】



約12cmのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞


【商品名】多聞くん今どっち！？　ぷれちゃす F/ACE ぬいぐるみ


【種類】全5種


【登場時期】2026年3月3週より順次登場予定


詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。


※無くなり次第終了となります。




◆多聞くん今どっち！？　F/ACE ポーチ


【アミューズメント専用景品】



約14cmのぬいぐるみポーチ。

＜商品詳細＞


【商品名】多聞くん今どっち！？　F/ACE ポーチ


【種類】全5種


【登場時期】2026年3月3週より順次登場予定


詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。


※無くなり次第終了となります。




リポストキャンペーン




プライズ登場を記念して、リポストキャンペーンを実施いたします。



・システムサービス公式Xアカウント「システムサービス公式（@FANSCLUB_SS）」の該当ポストをリポスト



抽選で1名様に2月登場「多聞くん今どっち！？」ぷれちゃす 多聞教ぬいぐるみを全種セットでプレゼント。



・キャンペーン期間


2月13日～2月18日23時59分まで





■TVアニメ『多聞くん今どっち！？』について



コミックス累計発行部数260万部を突破した、「花とゆめ」（白泉社刊）の人気コミック『多聞くん今どっち！？』を原作としたTVアニメ。オンオフ激しめ×新しすぎる推し活ラブコメ！



【放送情報】


毎週土曜日25:00～


TOKYO MX・BS11／各配信サービスにて放送中！


U-NEXT、アニメ放題では毎週水曜日24:00～　 地上波先行・最速配信！







■著作権表記


(C)師走ゆき・白泉社／多聞くん今どっち！？製作委員会



■TVアニメ『多聞くん今どっち！？』公式X


https://x.com/Tamon_anime



■アニメ「多聞くん今どっち!?」公式YouTube


https://www.youtube.com/@Tamon_anime



■TVアニメ「多聞くん今どっち！？」公式サイト


https://tamon-anime.com/



■システムサービス株式会社


https://fans.co.jp



■システムサービス公式（X/旧Twitter）


https://x.com/FANSCLUB_SS




※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。