システムサービスからTVアニメ『多聞くん今どっち！？』のプライズが2月から連続登場決定！
システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、TVアニメ『多聞くん今どっち！？』のプライズ商品を2026年2月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。
◆多聞くん今どっち！？ ぷれちゃす 多聞教ぬいぐるみ
【アミューズメント専用景品】
約12cmのぬいぐるみ。
＜商品詳細＞
【商品名】多聞くん今どっち！？ ぷれちゃす 多聞教ぬいぐるみ
【種類】全4種
【登場時期】2026年2月3週より順次登場予定
【導入店情報】fans.co.jp/event/2602_tmk_SS16577
※無くなり次第終了となります。
◆多聞くん今どっち！？ ぷれちゃす F/ACE ぬいぐるみ
【アミューズメント専用景品】
約12cmのぬいぐるみ。
＜商品詳細＞
【商品名】多聞くん今どっち！？ ぷれちゃす F/ACE ぬいぐるみ
【種類】全5種
【登場時期】2026年3月3週より順次登場予定
詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。
※無くなり次第終了となります。
◆多聞くん今どっち！？ F/ACE ポーチ
【アミューズメント専用景品】
約14cmのぬいぐるみポーチ。
＜商品詳細＞
【商品名】多聞くん今どっち！？ F/ACE ポーチ
【種類】全5種
【登場時期】2026年3月3週より順次登場予定
詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。
※無くなり次第終了となります。
リポストキャンペーン
プライズ登場を記念して、リポストキャンペーンを実施いたします。
・システムサービス公式Xアカウント「システムサービス公式（@FANSCLUB_SS）」の該当ポストをリポスト
抽選で1名様に2月登場「多聞くん今どっち！？」ぷれちゃす 多聞教ぬいぐるみを全種セットでプレゼント。
・キャンペーン期間
2月13日～2月18日23時59分まで
■TVアニメ『多聞くん今どっち！？』について
コミックス累計発行部数260万部を突破した、「花とゆめ」（白泉社刊）の人気コミック『多聞くん今どっち！？』を原作としたTVアニメ。オンオフ激しめ×新しすぎる推し活ラブコメ！
【放送情報】
毎週土曜日25:00～
TOKYO MX・BS11／各配信サービスにて放送中！
U-NEXT、アニメ放題では毎週水曜日24:00～ 地上波先行・最速配信！
■著作権表記
(C)師走ゆき・白泉社／多聞くん今どっち！？製作委員会
■TVアニメ『多聞くん今どっち！？』公式X
https://x.com/Tamon_anime
■アニメ「多聞くん今どっち!?」公式YouTube
https://www.youtube.com/@Tamon_anime
■TVアニメ「多聞くん今どっち！？」公式サイト
https://tamon-anime.com/
■システムサービス株式会社
https://fans.co.jp
■システムサービス公式（X/旧Twitter）
https://x.com/FANSCLUB_SS
※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。