【新商品】薄手なのに、しっかり吸水。運動シーンにも頼れる吸水×速乾マイクロファイバータオル「カラリフィット」

株式会社シービージャパン

様々な暮らしに寄り添うライフスタイルプロダクトを提供する株式会社シービージャパン（本社：東京都足立区、代表取締役社長：樋口圭介）は、「carari カラリフィット」を2026年1月に発売しました。

汗をかくと、首に掛けたタオルがすぐ重くなる。

動くたびにずれ落ちる。

気づけば何度も直している。

そんな経験がある方へ。

カラリフィットは、110cm×30cmのスリムロングサイズ。

首に掛けてももたつきにくく、動きを妨げにくい幅感です。

ランニングやジムトレーニング中でも、自然に使えます。

しかも、マイクロファイバー素材で吸水力は綿タオルの約2.4倍※。

薄手なのに、汗をしっかり吸収します。

※綿タオル比（自社調べ）

【開発背景】

運動中に使うタオルは、

「ずれ落ちる」「かさばる」「持ち運びにくい」

といった不便を感じやすい存在でもあります。

carari カラリフィットは、

使う人それぞれのライフスタイルに自然にフィットするタオルを目指し、

スリムでロングな形状と、軽やかな使い心地にこだわって開発しました。

運動中だけでなく、

移動中や日常のちょっとしたシーンでも使いやすいこと。

その汎用性が、毎日の使いやすさにつながっています。

【carari カラリフィットのポイント】

スリムなロングサイズで、使い方いろいろ

「巻こうとすると長さが足りない。」

スポーツタオルで一度は経験したことがあるはずです。

結び目が浅くてほどける。

フィットせずにズレる。

カラリフィットは、頭にしっかり一周できる長さで、サイズは110cm×30cm。

頭に巻いても、端が足りずにほどけてしまう…そんな経験がある方にも。

しっかり一周できる長さがあるから、運動中も安定して使えます。

首に結ぶこともできて、動いてももたつきにくいスリム幅。汗をかいた瞬間にさっと拭けます。

“あ、これは足りるな”と分かる。

その安心感も、このタオルの価値です。

薄手で、軽やかな使い心地

薄手なので結んでもかさばりにくく、首元の汗をすっきり吸収。

動いても邪魔になりにくく、両手が自由に使えます。

通気性の良い生地

吸水性だけでなく、速乾性もマイクロファイバーの特長。

汗をかいても乾きやすく、運動中から運動後まで快適な使い心地が続きます。

洗濯後も乾きやすく、毎日のトレーニングや部活動にも取り入れやすい一枚です。

ケース付きで、濡れたままでも持ち運びやすい

専用のメッシュケース付きで、使い終わった後はそのまま収納可能。

濡れた状態でも持ち運びやすく、ジムやサウナへの持参にも適しています。

薄手でも、吸水力はしっかり。マイクロファイバーならではの性能

カラリフィットは、薄手で軽やかな使い心地でありながら、

マイクロファイバー素材ならではの高い吸水力を備えています。

一般的な綿タオルと比べて、吸水力は2.4倍。



「薄い＝吸わない」ではありません。

薄いから軽い。

軽いのに、吸う。



汗や水分をすばやく吸い取り、運動中やシャワー後でも、肌をさっと拭くことができます。

薄手だからこそ、水分を含んでも重くなりにくく、持ち運びやすいのもポイント。

ジムやヨガ、ウォーキングなど、アクティブなシーンでも使いやすいタオルです。

日常使いにもなじむシンプルカラー

グレーライトグレー

カラーはグレーとライトグレーの2色展開。

スポーツシーンだけでなく、

日常使いにも取り入れやすい落ち着いた色合いです。

【商品の特徴】

【活用シーン】

スリムでロングなサイズ薄手でかさばりにくい通気性の良い生地メッシュケース付きフィットネスから日常使いまで対応落ち着いた色合いジム・フィットネス

サウナやスパ

日差し除けや汗対策

移動中の首元ケア

なぜ“長さ”が大事なのか

タオルは、スペックよりも使えるかどうかが重要です。

吸水力があっても、

巻けない、ずれる、扱いづらい--

それだけで出番は減ります。

カラリフィットは、

「ちゃんと巻ける」

「首に掛けて邪魔にならない」

という基本を整えたうえで、吸水力を備えています。

商品概要

ライトグレーグレー[表: https://prtimes.jp/data/corp/77335/table/345_1_15eab123205ef7873a4be463051de3db.jpg?v=202602131051 ]

会社名：株式会社シービージャパン

所在地：東京都足立区

代表取締役：樋口圭介

設立：2000年

事業内容：生活用品メーカー

ミッション：私たちは、暮らしを楽しく、便利で、少し豊かにするお手伝いをしたいと考えています。大切な方に安心して使っていただける商品をお届けし、社会に役立ちながら、かかわるすべての人の幸せにつながるような存在であり続けたいと思っています。

ホームページ :https://cb-j.com/products/002-62/オンラインストア :https://cbj-store.com/products/cbj-506YouTube :https://www.youtube.com/channel/UCEVAkik4KMdPTfcsIVBdwHw/videosInstagram :https://www.instagram.com/cbjapan_official/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3DX :https://x.com/cbjapanofficial?mx=2LINE :https://page.line.me/613inpas?oat__id=4593298&openQrModal=true

【商品に関するお問い合わせ先】

株式会社 シービージャパン 広報担当 松本

☎︎：03－5888－1051(#)

mail：s-matsumoto@cb-j.com

【商品企画書は下記よりダウンロード可能】

https://prtimes.jp/a/?f=d77335-345-0cfe46b6d678dcbbf1cdb071bd822513.pdf