TVアニメ「妖怪学校の先生はじめました！」バレンタインテーマのオンラインくじが2月13日（金）より発売！

株式会社サトクリフ（本社：東京都千代田区　代表取締役社長：加藤　勝）は、運営するオンラインくじサービス「くじクリフ」にて、TVアニメ「妖怪学校の先生はじめました！」第2弾オンラインくじを、2026年2月13日(金)10時より販売いたします。



安倍晴明先生・神酒凜太郎先生・たかはし明先生の3人が、バレンタイン衣装で登場！


B2タペストリーやアクリルスタンドなど、今回初お披露目の新規描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズです。


くじクリフだけの新規グッズを、ぜひお見逃しなく！




TVアニメ「妖怪学校の先生はじめました！」オンラインくじ 概要


販売期間：2026年2月13日(金)10:00～2026年3月31日(火)17:59


販売価格：1回 770円(税込) 　※別途発送手数料が掛かります。


購入ページ：https://kuji-cliffe.com/lp/yohaji_animekuji2/



(C)田中まい／SQUARE ENIX・妖はじ製作委員会



▼賞品ラインナップ

■A賞：選べる！B2ハーフタペストリー（全3種）



B2ハーフ



■B賞：アクリルスタンド（全3種）



約W70×H150mm以内



■C賞：ミニキャラアクリルスタンド（全6種）



約W70×H70mm以内







■D賞：缶バッジ（全9種）



約φ56mm







■E賞：ブロマイドセット（全6種）



L判



■10連特典：ポストカード（全3種）



約100mm×148mm




TVアニメ「妖怪学校の先生はじめました！」とは

ビビリで泣き虫な新米教師・安倍晴明。


憧れの教師になり、喜んでいたのもつかの間！


赴任先の百鬼学園は、なんと妖怪たちの妖怪たちによる妖怪たちだけの学校だった！


気弱でヘタレ、しかも人間である晴明を、学園長が雇った理由とは一体……！？


クセ強人間教師・晴明と、個性が大渋滞の妖怪生徒＆先生たちの、奇妙でにぎやかな


日常を描く、愉快★痛快★妖怪★学園コメディ！授業開始！



公式HP：https://youkaigakkou.com/


公式X：https://x.com/yohaji_anime



「くじクリフ」とは

みんなの「欲しい」や「見たい」といった感情を刺激するハズレなしのオンラインくじサービスです。


公式サイト：https://kuji-cliffe.com/


