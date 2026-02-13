【MATECH】ケーブル内蔵＆超コンパクト設計の10,000mAhモバイルバッテリー「PocketCell 10000」を発売開始

MATECH株式会社

MATECH株式会社（本社：京都府京都市下京区、代表取締役：松本 弘暉）は、日常から旅先まで“これ一台で完結”する、ケーブル内蔵型・最小級モバイルバッテリー「PocketCell 10000」を新発売いたしました。

10,000mAhの大容量と最大22.5Wの高速充電性能を、カードサイズのコンパクトボディに凝縮。

さらに、Lightning & Type-Cケーブルを本体に内蔵し、iPhoneもAndroidもケーブル不要でスマートに充電可能です。

■ 製品ページ（Amazon.co.jp）：

https://www.amazon.co.jp/dp/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4S4LYWR)B0G4S4LYWR(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4S4LYWR)

【製品特長】

■ 最小級サイズ × 大容量 10,000mAh

わずか約7.0×6.35×2.7cm／重量164gのミニマル設計。

バッグやポケットにスッと収まり、iPhoneを約1.8回、Galaxyを約1.5回フル充電できる実用容量。

「コンパクト＝妥協」とは言わせない、日常と旅先で信頼できる一台。

■ ケーブル内蔵で“これ1台完結”

本体側面にUSB-C & Lightningケーブルを収納可能。

必要なときに引き出すだけで、iPhoneもAndroidも即充電。

外出時にケーブルを忘れる心配なし。スマートなミニマルライフをサポートします。

■ 最大22.5Wの急速充電に対応

USB-CケーブルはPD/PPS/QC3.0などの急速充電規格に対応し、最大22.5Wの出力が可能。

Lightningケーブルも最大20W出力で高速チャージ。iPhone 17/16やAndroid各種に最適です。

■ リアルタイムで確認できるデジタルディスプレイ

バッテリー本体にデジタルディスプレイを搭載。

残量を1％単位で正確に確認でき、“いつ充電すべきか”がすぐに分かる視認性の高い設計です。

■ バッテリーセルから専用設計

汎用セルを使わず、MATECHが本製品専用に開発した5,000mAhセル×2基を採用。

縦型の基板レイアウトと密度最適化により、10,000mAhながら極限まで小型化を実現しました。

MATECH株式会社（MATECH, Inc.）

MATECHは、2016年に京都で設立された、クリエイティブとテクノロジーを融合するブランドです。

従来の常識にとらわれず、「今」求められる体験と価値を重視し、世界初や業界トップを目指すハイエンドな家電・電子機器を開発しています。



大量生産・低価格路線に頼らず、日本市場に最適な機能と使い心地を追求。ユーザーの心を動かす“発見・驚き・喜び”を届けることを使命としています。



所在地：〒600-8844 京都府京都市下京区朱雀裏畑町30

代表者：代表取締役 松本 弘暉

設立：2016年10月

資本金：3,000万円

事業内容：デジタル製品の企画・開発・製造・販売

公式サイト：https://www.matech-jp.com