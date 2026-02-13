【Aiam】2026年3月6日 東北初出店「エスパル仙台」にOPEN
フレグランスブランド「Aiam (アイアム)」は、2026年3月6日(金)、東北エリア初出店となる「Aiam エスパル仙台店」がオープンいたします。
エスパル仙台店 内装デザイン(店内側)
杜の都・仙台を象徴する“グリーン”を空間の核に据え、床材・壁面・什器に様々なトーンを重ねることで、香りを選ぶ体験に落ち着きと奥行きをもたらします。
ウィンドウには、ブランドを代表する「chapter65」のフレグランスを全面にディスプレイ。
Aiamの世界観が伝わるアイコニックなデザインに仕上げました。
さらに什器には、2026SS新店舗のためにオリジナルで製作したグリーンの特注タイルを採用。
繊細な色味とやわらかな質感が空間全体に穏やかな統一感をもたらし、Aiamならではの上質で洗練された存在感を一層引き立てています。
エスパル仙台店 内装デザイン(通路側)
今後も主要都市を中心に新店舗出店・既存店舗のリニューアルを計画しています。
店舗情報
Aiam エスパル仙台店［直営店］
オープン日：2026年3月6日(金)
所在地：〒980-8477
宮城県仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル仙台 東館 2F
オープン記念
エスパル仙台店 オープン記念ノベルティ
オープンを記念して、フレグランス 8mLサイズを含む、\11,000(税込)以上お買い上げのお客様に「2way チェーンフレグランスケース」をプレゼント。
※数量限定のため、なくなり次第終了となります。
※おひとり様1点限りとさせていただきます。
Aiam（アイアム）について
Aiam（アイアム）は、「私は、“わたし” 幸せはいつも私の心が決める」をコンセプトにしたビューティーブランド。
人生のワンシーンを切り取るように、その一瞬一瞬を香りとともに刻んでほしい。
その想いから生まれた「chapter」シリーズは、フレグランスをはじめ、ボディ・ヘアケア、ルームフレグランスなど、ライフスタイルに寄り添うアイテムを展開しています。
Aiam 公式アカウント
・ONLINE STORE：https://bit.ly/4rJzcV7
・Instagram：https://bit.ly/45AyPRd
・LINE：https://bit.ly/46z1rvv
Aiam STORE LIST
◼︎国内直営店舗
・ルミネエスト新宿 | B1F
・青山骨董通り | 1F
・伊勢丹新宿 本館 | 1F
・渋谷ヒカリエ ShinQs | 1F
・池袋パルコ | 1F
・ルミネ横浜 | 1F
・名古屋タカシマヤゲートタワーモール | 6F
・阪急うめだ 本店 | 2F
・ルクアイーレ大阪 | 2F
・大丸心斎橋 | 1F
・ミナモア広島 | 2F
・アミュプラザ博多 | 1F
・エスパル仙台 | 2F（2026年3月6日OPEN）
◼︎海外直営店舗
・上海ジンアン ケリーセンター | B1F
＜株式会社Aiam＞
お問い合わせ：info@aiambeauty.jp