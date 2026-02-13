NOLTYが文具女子博 in 大阪 2026へ出店いたします

株式会社日本能率協会マネジメントセンター

株式会社日本能率協会マネジメントセンター（代表取締役社長：張 士洛、東京都中央区、以下JMAM［ジェイマム］）が展開する手帳ブランドNOLTY（ノルティ）は、2026年3月5日～8日に大阪南港ATCホール（大阪市住之江区）で開催される『文具女子博in大阪2026』に出店いたします。

■NOLTY（ノルティ）ブース概要

大阪で人気のコッペパン屋さん「コバトパン工場」やイラストレーター「ナガキパーマ」とのコラボレーションアイテムを中心に販売。さらに、カジュアルなバインダーとしてもシール帳としても使える「Bindeii（バインディ）」など、文具好きの心をくすぐるラインアップを取りそろえました。

＜おすすめアイテム＞

1. NOLTY × コバトパン工場｜レトロポップな文具缶・ノート・リフィル

2. 【文具女子博限定】 能率手帳 × ナガキパーマ｜ハンコ・付箋・アクリルキーホルダーなど

3. ミニ 6 バインダー Bindeii（バインディ）｜シール帳にもなるカジュアルバインダー

4. NOLTY JAPAN ノート A6｜日本各地の名所が表紙に！『大阪柄』ほか全12種

思わず「かわいい！」と手に取りたくなるアイテムをそろえて、 皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

■おすすめ商品（１） NOLTY×コバトパン工場シリーズ

手帳づくりのノウハウを活かしたNOLTYノートが、地元・大阪で大人気のコッペパン専門店「コバトパン工場」とコラボレーション。レトロなデザインの缶でも注目を集める同店ならではの世界観が文房具になりました。中でもおすすめは、自分へのご褒美やギフトにぴったりの「文具缶」。その他、ノートやリフィルなどバラエティ豊かなラインアップをご用意しています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【コバトパン工場ご紹介】

大阪・天満橋にある、小さな町のコッペパン専門店です。昭和レトロなかわいい店先にはどこか懐かしいけど新しい、自慢のコッペパンが毎日たくさん並びます。そんなコバトパン工場の手土産として誕生したのが「COBATO缶」です。可愛くってお洒落なクッキー缶はお土産にも大人気。大切な人へのプレゼントや自分へのご褒美にどうぞ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■おすすめ商品（２）文具女子博限定商品｜能率手帳×ナガキパーマ シリーズ

歴史ある能率手帳と人気イラストレーター「ナガキパーマ」さんとのコラボ商品。ハンコや付箋・ステッカーなどの手帳と組み合わせても楽しいグッズや、アクリルキーホルダーを“文具女子博限定”で発売します。横浜会場ではアクリルキーホルダーが一番人気！当日は能率手帳単体も一緒に販売しますので会場でご覧いただいた手帳とグッズの組み合わせをそのままご自宅にお持ち帰りいただけます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【ナガキパーマ（@nagaki_perm）ご紹介】

イラストレーター・クリエイター。日常のゆるい出来事や、取るに足りないどうでもいいイラストを描く。イラストを担当したアニメーション「株式会社真誠 60TH MOVIE『ぼく、だれだとおもう？』」が映文連アワード 2021 文部科学大臣賞を受賞。2023年オリジナルキャラクター「かぶり生活」が誕生。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■おすすめ商品（3）Bindeii（バインディ）シリーズ

”書く・綴じる・持ち運ぶ”コンセプトのカジュアルに使えるミニ6サイズシステム手帳バインダー。キルティングパターンの型押しがされているカバーは取り外しが可能。外すと半透明のバインダーになるので、ご自身でアレンジも楽しめます。システム手帳としても、シール帳としてもお使いいただける1冊です。

■おすすめ商品（4）NOLTY JAPANノート A6

ご当地の名所や名物を描いた “かわいい表紙” が主役の「NOLTY JAPANノート」。普段はオンラインでしか販売していない商品を文具女子博の会場でご購入いただけます。文庫サイズ（A6）で軽く持ち運びやすいので、スタンプ集めや旅のログにも最適。本文は3.5mmドット方眼のログタイプで、どんな文房具とも相性のよいホワイト用紙を採用しています。『大阪柄』もご用意していますのでぜひ実物をご覧ください！

■文具女子博in大阪 開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/82530/table/450_1_fd452b89442179f5f62b0aee121b4fac.jpg?v=202602131051 ]

※入場チケットは有料で事前に申し込みが必要です。

イベント公式サイト▶ https://bungujoshi.com/event/osaka2026/(https://bungujoshi.com/event/osaka2026/)

■NOLTY（ノルティ）について

1949年に誕生した「能率手帳」の歴史と伝統を引き継ぎ、2013年に誕生したブランドです。特別に開発したオリジナル手帳用紙は、裏写りしにくく、どんな筆記用具でも滑らかな書き味を楽しめると好評です。NOLTYは、印刷・加工・製本、すべての工程において「Made in JAPAN」ならではの品質を追求し、「書く」ことの可能性をさらに広げ、“自分らしく人生を豊かにすること”をご提案しています。

■株式会社日本能率協会マネジメントセンターについて

1942年創立の一般社団法人日本能率協会（JMA）から1991年に分社化し、設立。研修や通信教育等による人材育成支援と、ビジネス書や資格書、教育書などの出版を柱とした「学びのデザイン事業」、NOLTYブランドを中心に手帳等を扱う「時間〈とき〉デザイン事業」の２つを事業ドメインとして展開しています。JMAMは「成長に、寄り添う。」をパーパスとして掲げ、だれもが成長する喜びを知り、人生を自分らしく豊かにできる社会をつくるために、一歩踏み出す人に寄り添い、パートナーとして伴走することを約束します。