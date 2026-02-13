【TOKYOチューリップローズ】“LINEギフト”に新規オープン！贈る人ももらう人も笑顔になる、花のようなスイーツ

株式会社グレープストーンチューリップローズ バター

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)のスイーツブランド「TOKYO TULIP ROSE(TOKYOチューリップローズ)」は、「LINEギフト」に新規オープンいたしました。

https://mall.line.me/sb/1cab3671

バターとチーズの香り溢れる美味しい花屋「TOKYO TULIP ROSE」。香ばしいチューリップの花びらラングドシャクッキーの中に、とろける生食感ショコラクリームのローズが咲いた『チューリップローズ』は、累計5000万個販売を突破しました。

そんな「TOKYO TULIP ROSE」が、この度「LINEギフト」に新規オープン！今まで以上に手軽に、贈り物としてご利用いただけるようになりました。大切な人へ花を贈るように、「TOKYO TULIP ROSE」のスイーツで“ありがとう” “おめでとう”を伝えてみてください。

取扱ラインナップ

※時期により取扱商品は異なります。

チューリップローズ バター&チーズチューリップローズ バター&チーズ 6個入

シェフが選び抜いたフランス産発酵バターをラングドシャに新採用。一層なめらかになったとろける生食感ショコラクリームをたっぷり二重にしぼりました。塩バターキャラメル＆ミルク仕立ての『バター』に、クリームチーズ&カマンベール仕立ての『チーズ』の2味セットです。

＜チューリップローズ バター＞

フランス産発酵バター香るラングドシャクッキーに、塩バターキャラメル＆ミルク仕立てのとろける生食感ショコラクリームをしぼりました。塩味パイの隠し味もしのばせて。

＜チューリップローズ チーズ＞

フランス産クリームチーズ香るラングドシャクッキーに、とろける生食感チーズショコラクリームをしぼりました。贅沢なコクのカマンベールショコラも散りばめて。

グランチーズショコラサンドグランチーズショコラサンド 10枚入

カマンベールチーズとフランス産発酵バターで香ばしく焼きあげたラングドシャクッキー。とろけるチェダーチーズショコラを、生地から溢れだすほど贅沢なグランサイズでサンドしました。

チューリップローズ in season時期により詰合せ内容が異なります。

代表作『チューリップローズ』を、定番「バター」「チーズ」と一緒に、シェフこだわりの「季節限定フレーバー」を詰合せました。全3味を食べ比べできる、華やかなギフトボックスです。

アソートギフト時期により詰合せ内容が異なります。

花の喜びをまるごと贈る詰合せ。代表作「チューリップローズ」3味に、ショコラがはみ出すチーズショコラサンド。花に香ばしく寄り添うグリーンピスタチオサブレも。華やかな5味を楽しめます。

「LINE ギフト」とは

https://gift.line.me/about/

「LINE ギフト」は、「LINE」アプリのトークを通じて友だちに様々なプレゼントを贈ることができるコミュニケーションサービスです。相手の住所を知らなくても、直接会えなくても、LINE 上で簡単にギフトを贈ることができ、お祝いやちょっとしたお礼、季節イベントなど、様々なシーンでご利用いただけます。

TOKYO TULIP ROSEについて

〈シェフパティシエ〉

金井理仁(カナイ・マサヒト)

シェフパティシエである金井のテーマは“みんなに愛され笑顔にする花のようなお菓子を作る”こと。おいしさと美しさを追い求めたスイーツをお楽しみください。

〈PROFILE〉

1986年生まれ。大学在学中から製菓学校でお菓子作りを学び、卒業後はハイアットリージェンシー東京にてパティシエとしての技術を磨く。 2013年渡仏しさらに修行を重ね、シェフパティシエをつとめる。帰国後 、2019年に《TOKYO TULIP ROSE》を手がける。

・公式ホームページ

https://www.tuliprose.jp/

・公式Instagram

https://www.instagram.com/tokyotuliprose/

バターとチーズの甘い香りに溢れた美味しい花屋へようこそ。香ばしいチューリップの花びらの中にとろけるローズが咲いた世界でここだけの花を贈ります。みんなを笑顔にする花のようなスイーツは、自分へのとっておきのご褒美に、贈り物にぴったりの一品。プレミアムな東京みやげとしても注目です。



STORY

選ぶときから楽しくて、渡したときの笑顔もうれしい。ただそこにあるだけで、いつもの部屋が華やかに。そんな、花のようなスイーツがあれば日常はもっとおいしくなるはず。

Everyday becomes more delicious. TULIP ROSE は、花の喜びとおいしい幸せを届けます。