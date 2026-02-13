最大6万円を浮かせて即戦力導入！GoQSystemが「お試しスキップ」で初期費用0円キャンペーンを実施

株式会社GoQSystem

株式会社GoQSystem（本社：東京都中央区、代表取締役：藤本 卓治）が開発・提供する通販一元管理システム『GoQSystem』は、通常20日間の無料トライアル期間をパスして本契約いただくことで、初期費用（最大60,000円）が全額無料となる「最短導入キャンペーン」を開始することをお知らせいたします。

キャンペーン開始の背景

これまでGoQSystemでは、システムの利便性を実感いただくため20日間の無料お試し期間を設けてまいりました。

しかし、昨今のEC市場の拡大と競争激化に伴い、現場からは 「比較検討は既に終わっている」 「繁忙期を前に、1日でも早く業務を効率化して現場を楽にしたい」 という、スピード導入を求める切実な声を多くいただくようになりました。



そこで、既に導入の意志を固めている店舗様が、コストと時間を最小限に抑えて最速で運用を開始できるよう、本キャンペーンを企画いたしました。

キャンペーン概要

■キャンペーン名

初期費用0円！最短導入キャンペーン

■内容

通常、導入時に発生する初期費用（最大60,000円）が無料（0円）となります。

さらに、実稼働まで専任スタッフがしっかりサポートいたします。

■対象

キャンペーン期間中に、専用フォームより新規お申し込みいただいた店舗様

■適応条件

1.通常20日間の無料トライアルを利用せず、即時本契約を開始されること。

2.アカウント作成（専用フォーム送信）と同時に本契約となり、最低3ヶ月間の継続利用をいただくこと。

3.本キャンペーンによる初期費用無料の対象は、「プラン初期費用」および「APIオプション初期費用」のみとなります。その他のオプション費用は対象外です。

お申し込み方法

- 専用フォームからお申し込み企業・事業主情報をご入力の上、アカウントを作成。- お支払い情報の登録案内メールに沿ってログイン後、クレジットカード情報をご登録。- プロによる構築サポート弊社サポートまたは営業担当よりご連絡し、貴社のフローに合わせた構築サポート。※期間内に「２.」まで完了された場合、初期費用無料が適用されます。

GoQSystemが選ばれる3つの理由

1. 複数のネットショップを1画面でまとめて管理

楽天、Amazon、Yahoo!ショッピング、Qoo10など、多店舗の受注・在庫を一元管理。

画面の行き来をなくし、工数を大幅削減。

2. 送り状発行も「全ショップまとめて約3分」

e飛伝、ゆうプリR、B2クラウド等の配送システムと連携。

CSV書き出しの手間なく、ワンクリックで完結。

3. 受注業務の約80％を自動化

メール送信、商品振分、配送方法の自動変更など、

貴社独自のルールに基づきシステムが24時間自動処理。

専任スタッフによる「迷わせない」構築サポート

「お試し期間なしで使いこなせるか不安」という店舗様のために、

専任スタッフが初期設定から運用フローの構築までを完全サポート。



最短40分で本番運用が開始できるスピード感をこの機会に是非お試しください。

詳しくはこちら :https://goqsystem.com/fast-pass

株式会社GoQSystem

GoQSystemは通販業務を一元管理できるシステムです。



全てのネットショップの受注・売上・在庫・商品データを1つのシステム内で管理できるため、業務効率を格段にUPすることができます。



■「GoQSystem」公式Webサイト

https://goqsystem.com/



【会社概要】

株式会社GoQSystem

所在地 ：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F

設立 ： 2009年2月25日

事業内容 ：システム開発、デザイン事業、動画事業、ネット通販事業

代表者 ：代表取締役 藤本 卓治

企業サイト：https://goq.co.jp/