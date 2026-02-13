最大6万円を浮かせて即戦力導入！GoQSystemが「お試しスキップ」で初期費用0円キャンペーンを実施
株式会社GoQSystem（本社：東京都中央区、代表取締役：藤本 卓治）が開発・提供する通販一元管理システム『GoQSystem』は、通常20日間の無料トライアル期間をパスして本契約いただくことで、初期費用（最大60,000円）が全額無料となる「最短導入キャンペーン」を開始することをお知らせいたします。
詳しくはこちら :
https://goqsystem.com/fast-pass
キャンペーン開始の背景
これまでGoQSystemでは、システムの利便性を実感いただくため20日間の無料お試し期間を設けてまいりました。
しかし、昨今のEC市場の拡大と競争激化に伴い、現場からは 「比較検討は既に終わっている」 「繁忙期を前に、1日でも早く業務を効率化して現場を楽にしたい」 という、スピード導入を求める切実な声を多くいただくようになりました。
そこで、既に導入の意志を固めている店舗様が、コストと時間を最小限に抑えて最速で運用を開始できるよう、本キャンペーンを企画いたしました。
キャンペーン概要
■キャンペーン名
初期費用0円！最短導入キャンペーン
■内容
通常、導入時に発生する初期費用（最大60,000円）が無料（0円）となります。
さらに、実稼働まで専任スタッフがしっかりサポートいたします。
■対象
キャンペーン期間中に、専用フォームより新規お申し込みいただいた店舗様
■適応条件
1.通常20日間の無料トライアルを利用せず、即時本契約を開始されること。
2.アカウント作成（専用フォーム送信）と同時に本契約となり、最低3ヶ月間の継続利用をいただくこと。
3.本キャンペーンによる初期費用無料の対象は、「プラン初期費用」および「APIオプション初期費用」のみとなります。その他のオプション費用は対象外です。
お申し込み方法
- 専用フォームからお申し込み
企業・事業主情報をご入力の上、アカウントを作成。
- お支払い情報の登録
案内メールに沿ってログイン後、クレジットカード情報をご登録。
- プロによる構築サポート弊社サポートまたは営業担当よりご連絡し、貴社のフローに合わせた構築サポート。
※期間内に「２.」まで完了された場合、初期費用無料が適用されます。
GoQSystemが選ばれる3つの理由
1. 複数のネットショップを1画面でまとめて管理
楽天、Amazon、Yahoo!ショッピング、Qoo10など、多店舗の受注・在庫を一元管理。
画面の行き来をなくし、工数を大幅削減。
2. 送り状発行も「全ショップまとめて約3分」
e飛伝、ゆうプリR、B2クラウド等の配送システムと連携。
CSV書き出しの手間なく、ワンクリックで完結。
3. 受注業務の約80％を自動化
メール送信、商品振分、配送方法の自動変更など、
貴社独自のルールに基づきシステムが24時間自動処理。
専任スタッフによる「迷わせない」構築サポート
「お試し期間なしで使いこなせるか不安」という店舗様のために、
専任スタッフが初期設定から運用フローの構築までを完全サポート。
最短40分で本番運用が開始できるスピード感をこの機会に是非お試しください。
株式会社GoQSystem
GoQSystemは通販業務を一元管理できるシステムです。
全てのネットショップの受注・売上・在庫・商品データを1つのシステム内で管理できるため、業務効率を格段にUPすることができます。
■「GoQSystem」公式Webサイト
https://goqsystem.com/
【会社概要】
株式会社GoQSystem
所在地 ：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F
設立 ： 2009年2月25日
事業内容 ：システム開発、デザイン事業、動画事業、ネット通販事業
代表者 ：代表取締役 藤本 卓治
企業サイト：https://goq.co.jp/